Dàn mỹ nhân 53 quốc gia đến Việt Nam tranh vương miện Miss Charm 2026

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng đến tôn vinh vẻ đẹp gắn với văn hóa, du lịch và giáo dục. Bước sang mùa giải thứ tư, Miss Charm 2026 tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 53 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nguyễn Ngọc Trà My, đại diện chủ nhà tại Miss Charm 2026, sở hữu chiều cao 1,77m.

Với chủ đề "The Beauty of Cultural Identity" (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), cuộc thi năm nay không chỉ chú trọng ngoại hình mà còn đề cao khả năng giao tiếp, tri thức và cách mỗi thí sinh giới thiệu bản sắc dân tộc. Các hoạt động dự kiến diễn ra tại TP.HCM và Đà Lạt, trước khi đêm chung kết được tổ chức vào ngày 5/12.

Từ ngày 13/11, các người đẹp quốc tế đã lần lượt đặt chân đến TP.HCM, bắt đầu hành trình kéo dài khoảng ba tuần. Sự xuất hiện của dàn thí sinh đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp.

Đại diện Ấn Độ Tejaswini Shrivastava hào hứng khi đặt chân đến Việt Nam, kỳ vọng có những trải nghiệm đáng nhớ và đạt thành tích tốt tại Miss Charm 2026.

Trong số các đại diện châu Á có Apriel Smith (Philippines), Helena Sarakan (Thái Lan), Tejaswini Shrivastava (Ấn Độ), Lena Takeuchi (Nhật Bản), Gao Mingxi (Trung Quốc) và Krysta Heath (Australia).

Khu vực châu Mỹ góp mặt nhiều gương mặt như Fallon Williams (Mỹ), Oky Espinoza (Venezuela), Valentina Olano Wightman (Colombia), Letícia Galvão (Brazil). Trong khi đó, châu Âu có các đại diện đến từ Anh, Nga, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Na Uy và nhiều quốc gia khác.

Ngay khi đến Việt Nam, nhiều thí sinh đã bày tỏ sự hào hứng trước hành trình sắp tới. Đại diện Ấn Độ Tejaswini Shrivastava chia sẻ: "Tôi rất mong đợi một hành trình tuyệt vời phía trước và tạo ra nhiều kỷ niệm cũng như chiến thắng cho đất nước mình".

Người đẹp Dominique Reyes Vega, đại diện Tây Ban Nha, góp mặt trong dàn 53 thí sinh quốc tế tranh vương miện Miss Charm 2026 tại Việt Nam.

Người đẹp Nhật Bản Lena Takeuchi gây thiện cảm khi gửi lời chào bằng tiếng Việt. Cô bày tỏ mong muốn khám phá văn hóa nước chủ nhà, đồng thời giới thiệu hình ảnh Nhật Bản đến bạn bè quốc tế. Đại diện Thái Lan Helena Sarakan cũng thu hút sự chú ý với cách giao tiếp hài hước, tự nhiên và những màn chào hỏi bằng tiếng Việt.

Đại diện chủ nhà tại Miss Charm 2026 là Nguyễn Ngọc Trà My, sinh năm 1996, cao 1,77m. Người đẹp tốt nghiệp ngành Truyền thông tại Đại học RMIT (Australia), từng làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng và đối tác chiến lược tại các tập đoàn đa quốc gia.

Người đẹp Valentina Olano Wightman, đại diện Colombia.

Trà My hiện điều hành công ty truyền thông riêng, đồng thời theo học chương trình sau đại học ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood (Mỹ). Trước đó, cô từng tham gia The TVFace 2025 và đảm nhận vai trò MC song ngữ tại nhiều sự kiện.

Theo lịch trình, ngày 20/11, Ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo chính thức và tiệc chào mừng các thí sinh. Sau đó, dàn người đẹp tham gia các hoạt động ghi hình, chụp ảnh, huấn luyện và trải nghiệm văn hóa, trong đó có chuyến khám phá Đà Lạt.

Đêm bán kết dự kiến diễn ra ngày 2/12, trước khi 53 người đẹp bước vào chặng tranh tài cuối cùng. Chung kết Miss Charm 2026 được lên kế hoạch tổ chức tối 5/12, tìm ra người kế nhiệm chiếc vương miện. Các thí sinh dự kiến rời Việt Nam vào ngày 6/12, khép lại hành trình giao lưu văn hóa và tranh tài tại nước chủ nhà.