Đăng Khôi mang “Cô bé mùa đông” đến Công diễn 6 Silk Way Star

Đăng Khôi tiếp tục tham gia Công diễn 6 của Silk Way Star với chủ đề “Heart Flutter” (Rung động). Sau 5 vòng thi thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ dân gian, pop, R&B, EDM đến rock và rap, nam ca sĩ lựa chọn trở lại với một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi mình.

Tại vòng thi này, Đăng Khôi trình diễn bản mashup “Cô bé mùa đông” và “Thương thương thương, yêu yêu yêu”. Trong đó, “Cô bé mùa đông” là ca khúc đã đồng hành với anh trong khoảng 20 năm và được nhiều khán giả Việt Nam biết đến.

Đăng Khôi trình diễn tại Công diễn 6 của cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star.

Khác với một số tiết mục ở các vòng trước, phần trình diễn tại Công diễn 6 được Đăng Khôi xây dựng theo hướng mộc mạc, lãng mạn, tập trung nhiều hơn vào câu chuyện và cảm xúc. Tiết mục được trình diễn trước ban giám khảo và các nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia tham gia chương trình.

Một trong những điểm Đăng Khôi muốn giới thiệu tới khán giả quốc tế là ý nghĩa của chữ “thương” trong tiếng Việt. Theo nam ca sĩ, “thương” không chỉ được hiểu là tình yêu đôi lứa mà còn bao hàm sự quan tâm, thấu hiểu, chở che và gắn bó. Việc lặp lại những từ “thương” và “yêu” trong ca khúc cũng được anh xem như cách diễn tả tình cảm ngày càng sâu đậm theo thời gian.

Nam ca sĩ lựa chọn mashup “Cô bé mùa đông” và “Thương thương thương, yêu yêu yêu” cho vòng thi mới.

Đăng Khôi cho biết phần trình diễn lần này có sự liên hệ với câu chuyện tình ngoài đời của anh và bà xã Thủy Anh. Hai người bắt đầu bên nhau khi Đăng Khôi 22 tuổi, còn Thủy Anh 20 tuổi. Sau hơn hai thập kỷ, cả hai hiện có ba con.

Nam ca sĩ cho rằng câu chuyện từ những rung động thời trẻ đến cuộc sống gia đình hiện tại phù hợp với chủ đề “Rung động” của Công diễn 6. Gia đình cũng là điểm tựa để anh đưa những trải nghiệm cá nhân vào phần thể hiện hai ca khúc.

Chia sẻ về việc mang những bản hit quen thuộc của mình tới một sân khấu quốc tế, Đăng Khôi nói: “Ở Việt Nam, đây là hai bản hit mà gần như ai cũng thuộc và hát theo mỗi khi tôi biểu diễn. Tâm trạng lần này trên sân khấu quốc tế rất khác. Hai bài hát này phản ánh đúng con người thật của tôi: lãng mạn, vui vẻ, hòa đồng và chân thành. Tôi muốn mang âm nhạc của mình để lan tỏa những điều tươi đẹp, tích cực nhất đến khán giả Trung Quốc và khắp thế giới”.

Trước Công diễn 6, Đăng Khôi đã trải qua 5 vòng thi của Silk Way Star với các lựa chọn âm nhạc khác nhau. Ở vòng thi mới, thay vì tiếp tục nhấn vào sự biến hóa về thể loại, anh lựa chọn những ca khúc gắn với hành trình âm nhạc và câu chuyện cá nhân của mình.

Silk Way Star là cuộc thi âm nhạc quốc tế có sự tham gia của nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia. Chương trình phát sóng chủ nhật hàng tuần trên CCTV-3, CCTV-15, CCTV Video, CCTV.com và một số kênh truyền hình quốc tế khác.