Đăng Khôi và mỹ nam Trung Quốc Cao Hãn Vũ gây sốt với màn song ca đặc biệt

Trong tập 9 chương trình âm nhạc quốc tế “Silk Way Star - Ngôi sao Con đường Tơ lụa”, Đăng Khôi có màn kết hợp cùng diễn viên, ca sĩ Trung Quốc Cao Hãn Vũ (Gao Hanyu). Cả hai trình diễn ca khúc “Liên minh mặt trận thất tình”, một bản hit quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đăng Khôi và Cao Hãn Vũ kết hợp trong công diễn 9 của chương trình âm nhạc quốc tế Silk Way Star.

Điểm nhấn của tiết mục là phần vũ đạo sôi động, đặc biệt là màn nhảy breakdance của hai nghệ sĩ. Thay vì khai thác tâm trạng buồn bã thường thấy trong những ca khúc về tình yêu tan vỡ, Đăng Khôi và Cao Hãn Vũ mang đến không khí vui tươi, hài hước, với câu chuyện về hai chàng trai cùng thất tình, tìm đến nhau để chia sẻ và vượt qua nỗi buồn.

Đăng Khôi cho biết anh bất ngờ khi được thông báo sẽ song ca cùng Cao Hãn Vũ, bởi trước đó đã biết đến nam nghệ sĩ qua chương trình “Call Me By Fire” (Anh trai vượt ngàn chông gai) mùa đầu tiên tại Trung Quốc.

“Đây là một sự trùng hợp thú vị khi Khôi và Cao Hãn Vũ cùng là một Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 của Trung Quốc và Việt Nam. Khôi cảm nhận Cao Hãn Vũ cũng giống như mình, hài hước, vui tính và nhiều năng lượng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Hai nghệ sĩ Việt - Trung mang đến màn trình diễn sôi động với ca khúc “Liên minh mặt trận thất tình”.

Để chuẩn bị cho màn kết hợp, Đăng Khôi cùng ê-kíp liên tục điều chỉnh bản phối. Trong ba ngày, họ thực hiện ba bản hòa âm nhưng đều chưa hài lòng, đến phiên bản thứ tư mới tìm được màu sắc phù hợp. Khó khăn lớn hơn nằm ở phần vũ đạo khi nam ca sĩ chỉ có chưa đầy 24 giờ để học những động tác phức tạp, trong khi thời gian tập ghép cùng Cao Hãn Vũ rất hạn chế.

Dù vậy, cả hai vẫn có màn phối hợp ăn ý trên sân khấu. Tiết mục nhận được nút vàng “Ngôi sao tỏa sáng” đầu tiên trong công diễn 9 từ giám khảo Serbia.

Đáng chú ý, khi trao nút vàng, vị giám khảo đội chiếc nón lá do Đăng Khôi tặng và dành lời khen cho sự nhiệt tình, thân thiện của đại diện Việt Nam. Ông cho biết Đăng Khôi luôn là người đầu tiên sẵn lòng giúp đỡ khi các nghệ sĩ khác gặp khó khăn.

Cao Hãn Vũ cũng dành nhiều thiện cảm cho bạn diễn. Nam nghệ sĩ Trung Quốc tiết lộ anh từng bối rối, lo lắng trong ngày đầu tham gia chương trình, nhưng Đăng Khôi đã chủ động trò chuyện, sử dụng cả cử chỉ và hình ảnh để giúp hai người hiểu nhau bất chấp rào cản ngôn ngữ.

“Vậy mà tôi lại hiểu được những gì anh ấy nói. Chẳng hề khách sáo hay xa lạ chút nào!”, Cao Hãn Vũ chia sẻ.

Bên cạnh kết quả của bản thân, Đăng Khôi còn chúc mừng Curley G, đại diện Trung Quốc giành vị trí quán quân công diễn 9. Anh kể rằng khi mình chiến thắng ở công diễn 4, Curley G đã đến động viên, chúc mừng dù hôm đó cũng là sinh nhật cô. Đăng Khôi sau đó hát chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp ngay trên sân khấu.

“Silk Way Star” mùa 2 do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài qua 10 đêm diễn. Đăng Khôi là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia chương trình, hiện tiến gần tới đêm chung kết.

Đăng Khôi mang “Cô bé mùa đông” đến Công diễn 6 Silk Way Star VOV.VN - Ở Công diễn 6 của cuộc thi âm nhạc quốc tế Silk Way Star, Đăng Khôi lựa chọn mashup hai ca khúc “Cô bé mùa đông” và “Thương thương thương, yêu yêu yêu”, đồng thời gửi gắm câu chuyện tình hơn hai thập kỷ với bà xã Thủy Anh.