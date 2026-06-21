“Đát Kỷ lai tây” Naran của Phong Thần Tam Bộ Khúc sắp kết hôn tỷ phú Eric Fok

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Naran đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi có thông tin cô sẽ kết hôn với doanh nhân Eric Fok vào tháng 11 này tại Hải Nam, Trung Quốc.

Sinh năm 1997, Narana Erdyneeva được biết đến với nghệ danh Naran, cô có mẹ là người Nga và cha là người Mông Cổ. Cao 1,73 mét, cô nổi tiếng với vẻ đẹp nổi bật, phản ánh cả dòng máu Mông Cổ và Nga của mình.

Naran lần đầu tiên được công chúng chú ý vào năm 2016 khi cô xuất hiện với vai nữ chính trong video âm nhạc “Love Confession” của Jay Chou. Naran nổi tiếng vào năm 2023 nhờ vai diễn Đát Kỷ trong bộ phim cổ trang giả tưởng ăn khách Phong Thần Tam Bộ Khúc. Nhiều khán giả đã khen ngợi diễn xuất của cô, một số người thậm chí còn gọi cô là “Đát Kỷ xinh đẹp nhất trên màn ảnh trong thập kỷ qua”. Với dòng máu lai Nga và Mông Cổ, cô còn được khán giả yêu mến gọi là “Đát Kỷ lai tây”.

Naran nổi tiếng với vai diễn Đát Kỷ trong phim cổ trang giả tưởng Phong Thần Tam Bộ Khúc.

Mặc dù được biết đến rộng rãi, cô vẫn tập trung chủ yếu vào sự nghiệp người mẫu và trở thành gương mặt được săn đón của nhiều thương hiệu thời trang và xa xỉ. Trước đây, cô cũng từng vướng tin đồn tình cảm với Jaycee Chan, con trai của siêu sao võ thuật Jackie Chan.

Eric Fok, 43 tuổi, hơn Naran 14 tuổi và là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Hồng Kông. Trước đây, ông từng có quan hệ với một số người nổi tiếng, bao gồm nữ diễn viên Trương Tử Di và người nổi tiếng trong giới thượng lưu Laurinda Ho. Có thông tin cho rằng Naran và Eric Fok chính thức bắt đầu hẹn hò vào năm 2024, trong thời gian đó Naran thường xuyên đến Hồng Kông và bắt đầu học tiếng Quảng Đông.

Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa Eric Fok và Naran bắt đầu từ năm 2015 khi nữ diễn viên chuyển đến Hồng Kông và gia nhập công ty người mẫu Genesis. Công ty này do Eric Fok điều hành, ông giữ cả chức vụ CEO và cổ đông chính. Vào thời điểm đó, Naran vẫn là một người mẫu tương đối vô danh, trong khi Eric Fok đã được coi là một trong những người đàn ông độc thân được săn đón nhất Hồng Kông nhờ xuất thân giàu có và các mối quan hệ gia đình có tầm ảnh hưởng.

Có thông tin cho rằng Naran và Eric Fok chính thức bắt đầu hẹn hò vào năm 2024.

Với tư cách là phó chủ tịch của Tập đoàn Fok Ying Tung, Eric giám sát việc phát triển chiến lược và mở rộng kinh doanh quốc tế. Ông cũng nắm giữ các vị trí trong nhiều tổ chức chính trị và tư vấn khác nhau, với tài sản cá nhân được cho là trị giá hàng chục tỷ đô la Hồng Kông.

Tháng 11/2025, Naran thu hút sự chú ý khi tham dự đám cưới của Jeremy Fok, em trai của Eric Fok, tại Lijiang, Trung Quốc. Cô được xếp chỗ ngồi tại bàn chính cùng với các thành viên của gia đình Fok quyền lực.

Đầu năm 2026, nữ diễn viên cũng được bắt gặp đi du lịch đến Milan cùng gia đình Fok để mừng sinh nhật lần thứ 80 của cha Eric, ông Timothy Fok. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô được cho là đã đi nghỉ mát cùng gia đình Fok ở Florence.

Việc Naran liên tục xuất hiện tại các buổi họp mặt gia đình quan trọng và các buổi lễ riêng tư của gia đình Fok đã làm dấy lên những đồn đoán rằng cô đã nhận được sự chấp thuận của gia đình Fok và đang dần trở thành một phần của một trong những gia tộc kinh doanh nổi bật nhất Hồng Kông.

Gia tộc Fok là một trong những gia tộc giàu có và có ảnh hưởng nhất Hồng Kông. Người đứng đầu gia tộc, cố ông Fok Ying-tung, là một tỷ phú huyền thoại có tầm ảnh hưởng trải rộng khắp các lĩnh vực kinh doanh, chính trị và thể thao. Là cháu trai của Fok Ying-tung, mặc dù chính Eric Fok đang là tỷ phú giầu có, anh vẫn là một trong những người thừa kế nổi bật nhất của gia tộc quyền lực với gia sản khổng lồ này.