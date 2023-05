Điểm mặt dàn mỹ nhân khủng trong bom tấn "Fast & Furious X"

Michelle Rodriguez (thủ vai Letty Ortiz)

Trong "Fast Fast & Furious", Michelle Rodriguez thủ vai Letty Ortiz, người vợ hiện tại của nam chính Dom (Vin Diesel). Dù không có quá nhiều đất diễn trong Fast X nhưng nữ diễn viên vẫn gây được ấn tượng nhờ màn “so găng” ngắn ngủi nhưng mãn nhãn với phản diện Cipher (Charlize Theron).

Michelle Rodriguez

Letty Ortiz là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp Hollywood của Michelle Rodriguez và cũng chính là hình tượng điện ảnh mà công chúng nhớ đến nhất của cô. Những dự án hành động mà cô góp mặt cũng khá thành công, điển hình là Battle: Los Angeles (2011), bom tấn Avatar (2009)… Với tổng doanh thu tất cả các phim tham gia trên 5,2 tỷ USD, Michelle được vinh danh là “một trong những nữ diễn viên Mỹ Latinh nổi bật nhất Hollywood.

Charlize Theron (thủ vai hacker Cipher)

Với gương mặt góc cạnh, sắc sảo cộng lối diễn xuất biến hóa đã giúp Charlize Theron thành công rực rỡ với tuyến phản diện. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Nam Phi đem về cho sự nghiệp của mình một tượng vàng Oscar và một giải Quả Cầu Vàng bằng hình tượng tên sát nhân hàng loạt Aileen Wuornos trong Monster (2003). Cô trở thành người Nam Phi đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục chính về diễn xuất và là một trong những cái tên được săn đón nhất Hollywood.

Charlize Theron

Trong "Fast X", Charlize Theron thủ vai hacker Cipher, kẻ thù nguy hiểm bậc nhất mà Dom và gia đình từng phải đối mặt. Bằng trí thông minh và am hiểu về công nghệ tân tiến, Cipher luôn biết cách hiện thực hóa những âm mưu đen tối. Cả hai lần xuất hiện trong "The Fate of the Furious" và "Fast & Furious 9", cô nàng đều khiến gia đình Dom nhiều phen khốn đốn.

Nathalie Emmanuel (thủ vai Megan Ramsey)

Nathalie Emmanuel hóa thân thành Megan Ramsey trong loạt phim Fast & Furious. Xuất hiện lần đầu trong phần 7, nhân vật do nữ diễn viên thủ vai được giới thiệu là một nữ hacker gốc Anh, giúp nhóm của Dom giải quyết nhanh gọn các vấn đề công nghệ hoặc thâm nhập vào mạng lưới của kẻ thù.

Nathalie Emmanuel

Trước khi tham gia "Fast & Furious", nữ diễn viên từng góp mặt trong loạt phim đình đám "Game of Thrones", "The Maze Runner" hay "Megalopolis"... Với chiều cao 1,7m cùng gương mặt khả ái, Emmanuel dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn Hollywood. Cùng với vẻ đẹp lai, hình thể nóng bỏng, cô cũng được tạp chí FHM xếp vào danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất năm 2013, 2015.

Helen Mirren (thủ vai Magdalene Shaw)

Helen Mirren là gương mặt lớn tuổi và kì cựu nhất của dàn sao nữ Fast & Furious. Ở tuổi 76, nữ diễn viên người Anh sở hữu một gia tài giải thưởng “khủng” trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm 1 giải Oscar, 4 giải SAG, 4 giải BAFTA, 3 giải Quả cầu vàng và tận 4 giải Emmy.

Helen Mirren

Magdalene Shaw do bà thủ vai là mẹ của ba anh em Deckard, Owen và Hattie. Dù là mẹ của tuyển tập những kẻ phản diện (một sát thủ, một kẻ khủng bố, một mật vụ) nhưng bà lại không đối đầu với Dom, thậm chí còn đóng vai trò quân sư cho những khúc mắc khó giãi bày của Dom. Trước Fast X, bà từng xuất hiện trong "The Fate of the Furious" (2017) và "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (2019). Dù không có nhiều đất diễn, nhân vật vẫn gây được ấn tượng không nhỏ nhờ diễn xuất của Helen Mirren.

Gal Gadot (thủ vai Gisele)

Mỹ nhân Israel - Gal Gadot gây sốt một thời trong cộng đồng fan Fast với màn gia nhập lần đầu vào năm 2009. Thân hình nóng bỏng cộng gương mặt không góc chết chính là yếu tố thu hút lượng lớn các fan nam. Xuất thân từ một gia đình thuần Do Thái, Gadot cho rằng quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lực lượng phòng vệ Israel đã giúp cô rèn luyện tính kỷ luật và sự tôn trọng. Người đẹp Wonder Woman cũng thú nhận đó là yếu tố chính giúp cô dành được vai Gisele. Theo thống kê được Forbes công bố vào cuối 2020, Gal Gadot là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Hollywood, với thù lao 31,5 triệu USD trong năm đó.

Gal Gadot

Jordana Brewster (thủ vai Mia Toretto)

Jordana Brewster thủ vai Mia Toretto, em gái của Dom, là một trong số những nhân vật được coi là linh hồn của thương hiệu Fast & Furious. Nữ diễn viên, người mẫu Jordana Brewster đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi nhưng chỉ đến khi tham gia thương hiệu "Fast & Furious", tên tuổi của cô mới thực sự được biết đến rộng rãi. Trước khi nổi tiếng nhờ Fast and Furious, nữ diễn viên sinh năm 1980 từng xuất hiện trong các dự án khác như DEBS, Hooking Up hay Simulant...

Jordana Brewster

Brie Larson (vai Tess)

Trong "Fast X", Brie Larson hóa thân thành Tess, con gái của Mr. Nobody. Cô là người đã quay lưng với The Agency và giúp đỡ Dom cùng gia đình trong hành trình đối mặt với phản diện Dante. Khởi động sự nghiệp diễn xuất từ năm 2001, Brie Larson không gây được chú ý mãi tới khi Scott Pilgrim vs. the World (2010) ra mắt.

Brie Larson

Năm 2015, Larson đã giành được giải Oscar với vai chính trong Room. Tuy nhiên, vai diễn đưa nữ diễn viên sinh năm 1989 nổi tiếng toàn cầu là Carol Danvers/Captain Marvel trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Nhân vật này từng có cho mình phần phim riêng, với doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD./.