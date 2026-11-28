Tại Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 – Consumer Live, ca sĩ Đức Phúc mang đến không khí trẻ trung, sôi động với ca khúc “Cứ thở đi”. Màn trình diễn thu hút sự quan tâm của khán giả, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho chương trình hướng tới thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Không chỉ mang âm nhạc đến với ngày hội, Đức Phúc còn chia sẻ những quan điểm về tiêu dùng thông minh, tiêu dùng xanh và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường. Theo nam ca sĩ, những thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu từ các hành động lớn lao mà có thể đến từ chính những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Trả lời câu hỏi về thông điệp muốn gửi tới các bạn trẻ, Đức Phúc khuyến khích mỗi người chủ động thay đổi thói quen tiêu dùng, cân nhắc kỹ hơn trước khi mua sắm, ưu tiên những sản phẩm thân thiện với môi trường và hạn chế lãng phí. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé nhưng nếu được duy trì và lan tỏa trong cộng đồng sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi tích cực.

Chia sẻ về vai trò của người nổi tiếng trong việc thúc đẩy lối sống xanh, Đức Phúc cho biết anh ý thức được sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ. Vì vậy, bên cạnh việc lan tỏa thông điệp qua âm nhạc và các hoạt động cộng đồng, bản thân nam ca sĩ cũng cố gắng thực hành những thói quen thân thiện với môi trường. Một trong số đó là luôn mang theo bình nước cá nhân, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ca sĩ Đức Phúc biểu diễn ca khúc “Cứ thở đi” tại Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026.

Nam ca sĩ chia sẻ về thói quen tiêu dùng thông minh và trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đông đảo khán giả cổ vũ, hòa mình vào phần trình diễn của nam ca sĩ.

Theo Đức Phúc, những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày cũng là cách thiết thực để mỗi người thể hiện trách nhiệm với môi trường. Khi người nổi tiếng chủ động thực hành và chia sẻ những thói quen tích cực, thông điệp tiêu dùng xanh sẽ có thêm sức lan tỏa, góp phần khuyến khích cộng đồng cùng thay đổi.

Đức Phúc trao đổi về vai trò của nghệ sĩ trong việc lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng.

Ngày hội Tiêu dùng xanh năm 2026 – Consumer Live diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11 tại Quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức, mang thông điệp “Tiêu dùng xanh – Doanh nghiệp xanh – Thị trường bền vững”.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng, ngày hội hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường; đồng thời thúc đẩy người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu bao bì nhựa, tăng cường tái sử dụng và tái chế. Qua đó, chương trình mong muốn đưa tiêu dùng xanh từ nhận thức trở thành những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.