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Đức Phúc tiết lộ lý do phẫu thuật thẩm mỹ mũi và cằm sau gần 10 năm

Thứ Sáu, 08:20, 23/10/2026
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VOV.VN - Đức Phúc cho biết anh vừa thực hiện lần thay đổi ngoại hình thứ hai, tập trung vào phần mũi và cằm. Nam ca sĩ cũng tiết lộ từng gặp sự cố khi đi biểu diễn năm 2023, khiến vùng mũi thỉnh thoảng đau nhức, khó chịu.

Tối 22/10, Đức Phúc có bài chia sẻ dài về sự thay đổi ngoại hình gần đây, sau khi nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nam ca sĩ cho biết đây là lần thứ hai anh chủ động can thiệp ngoại hình, sau lần đầu cách đây khoảng 9 năm. So với trước, Đức Phúc cho rằng bản thân hiện đã cởi mở và thoải mái hơn khi nhắc đến chuyện thẩm mỹ.

Anh cũng chủ động chia sẻ thông tin để khán giả không phải tiếp nhận những nguồn chưa đầy đủ hoặc tự đặt ra những câu hỏi về diện mạo mới.

Duc phuc tiet lo ly do phau thuat tham my mui va cam sau gan 10 nam hinh anh 1
Đức Phúc lên tiếng về sự thay đổi ngoại hình gần đây.

“Vì là người của công chúng, nên hơn ai hết Phúc hiểu rằng mỗi sự thay đổi của mình ít nhiều đều có thể nhận được sự chú ý. Nhưng với những người đã yêu thương Phúc suốt hơn 10 năm qua, Phúc mong mọi người sẽ được nghe câu chuyện này từ chính mình chia sẻ”, Đức Phúc viết.

Theo nam ca sĩ, trong lần thay đổi này, anh chỉ làm lại phần mũi và cằm.

“Ở lần thay đổi này Phúc đã làm lại mũi và cằm, ngoài ra không làm gì thêm”, anh cho biết.

Đức Phúc lý giải, những can thiệp thẩm mỹ không phải lúc nào cũng giữ nguyên theo thời gian. Tùy cơ địa và quá trình chăm sóc, các đường nét từng can thiệp có thể thay đổi, cần được kiểm tra hoặc điều chỉnh sau một thời gian.

Duc phuc tiet lo ly do phau thuat tham my mui va cam sau gan 10 nam hinh anh 2
Đức Phúc cho biết từng gặp chấn thương ở mũi trong một lần đi biểu diễn năm 2023.

Nam ca sĩ đồng thời tiết lộ một sự cố từng xảy ra vào năm 2023. Khi đó, trong một lần đi biểu diễn, anh gặp chấn thương khá nặng ở phần mũi. Sau khi đi khám, bác sĩ cho biết tình trạng không quá nghiêm trọng và chỉ cần tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, từ sau thời điểm đó, cộng với cơ địa nhạy cảm, Đức Phúc cho biết mỗi khi thời tiết thay đổi, vùng mũi đôi lúc xuất hiện cảm giác đau nhức và khó chịu. Tình trạng này kéo dài đến hiện tại và trở thành một trong những lý do khiến anh quyết định đi kiểm tra, điều chỉnh lại phần mũi.

Đức Phúc gọi việc này là đi “bảo hành”, đồng thời cho rằng đây là thời điểm phù hợp để kiểm tra lại những thay đổi đã thực hiện trước đó.

“Với Phúc cái gì quá thì cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Duc phuc tiet lo ly do phau thuat tham my mui va cam sau gan 10 nam hinh anh 3
Ngoại hình Đức Phúc thay đổi trong 10 năm.

Bên cạnh việc nói rõ về những thay đổi ngoại hình, Đức Phúc cho biết điều anh muốn theo đuổi lâu dài vẫn là âm nhạc và những giá trị tích cực dành cho khán giả.

“Dù có những thay đổi bên ngoài, thì điều cốt lõi mà Phúc luôn muốn theo đuổi vẫn chính là âm nhạc và những giá trị, những điều tốt đẹp mà Phúc có thể mang đến cho mọi người”, anh viết.

Cuối bài chia sẻ, Đức Phúc cho biết bản thân vẫn trân trọng diện mạo cũ. Trước khi thực hiện lần thay đổi này, anh thậm chí đã chạm nhẹ vào mũi và cằm để nói lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình gần 10 năm.

Đức Phúc sinh năm 1996, quê Hà Nội, đăng quang Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Từng tự ti về ngoại hình, anh giảm 11 kg trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2017, chỉnh sửa mũi, cằm và môi. Sự thay đổi diện mạo khi đó nhận được nhiều chú ý. Trong sự nghiệp, Đức Phúc gắn với các ca khúc như “Ánh nắng của anh”, “Hơn cả yêu”, “Ngày đầu sau chia tay”... Năm 2024, anh tham gia “Anh trai say hi” và vào top 5 chung cuộc.

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Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2

VOV.VN - Hòa Minzy, Đức Phúc, Hà Myo và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế sẽ biểu diễn khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026. Đêm khai mạc diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long lúc 20h00 tối mai 1/10.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: FBNV
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