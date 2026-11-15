Dương Domic cùng Pháp Kiều “cưỡi ngựa” tại concert Tinh Hà "Say Hi"

Tối 14/11, 24 Anh Trai tiếp tục hội ngộ khán giả tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội trong đêm thứ ba của Tinh Hà “Say Hi” Concert. Không chỉ mang những ca khúc quen thuộc trở lại sân khấu, các nghệ sĩ còn liên tục tạo bất ngờ bằng những màn giao lưu, hóa thân và tương tác trực tiếp với người hâm mộ.

Dương Domic cùng các Anh Trai hóa thái giám, xuống khán đài tìm cô Tấm.

Dương Domic mang hài tìm cô Tấm.

Một trong những tình huống thú vị nhất xuất hiện ở tiết mục “Sau hình bóng ấy”. Thay vì chỉ hát và trò chuyện cùng khán giả, Dương Domic, CAPTAIN BOY, Jaysonlei và CODY NAM VÕ bất ngờ hóa thân thành những thái giám đi tìm các cô Tấm. Bốn Anh Trai mang theo những đôi hài đủ kích cỡ xuống khán đài, biến phần giao lưu thành màn tìm kiếm nhân vật cổ tích đầy hài hước.

Dương Domic và Pháp Kiều gây thích thú với màn “cưỡi ngựa” tại concert Hà Nội.

Dương Domic còn góp mặt trong một khoảnh khắc gây chú ý khác khi cùng Pháp Kiều có màn “cưỡi ngựa” trước khi bước vào tiết mục “Bad night”. Trong khi đó, nhóm “Thêu hoa dệt gấm” đưa không khí đám cưới lên sân khấu, rồi tiếp tục khuấy động khán giả bằng màn xin xăm, xem quẻ về công danh, tình duyên.

Tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm được dàn dựng với không gian đám cưới ấn tượng.

Những màn tương tác không chỉ diễn ra trên sân khấu chính. Ngay trước giờ biểu diễn, các Anh Trai đã xuất hiện ở khu vực khán đài, chụp ảnh, trò chuyện và tặng sticker cho người hâm mộ. Trong phần giao lưu của “50 cuộc gọi nhỡ”, các nghệ sĩ tiếp tục xuống nhiều khu vực khán giả để trao quà.

Không chỉ có những trò đùa, đêm nhạc còn mang đến cả hương vị quê nhà. Ở tiết mục “Trễ giờ cơm”, các Anh Trai giới thiệu và gửi tặng khán giả những đặc sản như bánh nậm, bánh bèo, mắm chua Huế, cá bống, tỏi Lý Sơn, thịt chua và bánh tai Phú Thọ. Những món ăn dân dã trở thành câu chuyện kết nối nghệ sĩ với người hâm mộ giữa không gian concert.

Về âm nhạc, đêm diễn mở màn bằng màn xuất hiện đồng loạt của 24 nghệ sĩ trên nền bản mashup kết hợp 16 ca khúc solo và nhóm. Khi “Together we shine” vang lên, khán giả cùng giơ cao lightstick, nhuộm tím không gian VEC.

Nhiều tiết mục quen thuộc được thay đổi cách dàn dựng. “Xoay vòng” có thêm bốn mascot xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đồng bộ cùng các nghệ sĩ. Với “MVP (Mưa vội phóng)”, Wren Evans trực tiếp chơi piano trong phần mở đầu, trước khi tiết mục chuyển sang phần dance break với trang phục đen.

Đáng chú ý, Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL tiếp tục thực hiện màn bungee trên sàn nghiêng trong “Người trên dây”. Đây là một phần trong chuỗi trình diễn tái hiện câu chuyện của EP tình thế người, bên cạnh hai ca khúc “Tết tình” và “Một người như thế”.

Dương Domic, Vương Bình, Thể Thiên và JSOL thực hiện màn trình diễn bungee trên sàn nghiêng.

Khán giả Hà Nội còn lần đầu được thưởng thức trực tiếp năm sân khấu solo của Best 5 gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, CAPTAIN BOY và buitruonglinh. Năm ca khúc “Top 1”, “Vô tình đánh rơi”, “Chờ chút...”, “Tell me why” và “Casting” lần lượt vang lên, tạo khoảng không gian riêng để mỗi nghệ sĩ thể hiện màu sắc âm nhạc cá nhân.

Các Anh Trai trình diễn ca khúc "Trễ giờ cơm".

Các Anh Trai xúc động khi nhận được những lời nhắn gửi từ gia đình.

Giữa những màn trình diễn sôi động, “Trễ giờ cơm” lại khiến không khí chùng xuống. Hình ảnh bố mẹ của các Anh Trai bất ngờ xuất hiện trên màn hình LED, gửi những lời cổ vũ và động viên đến các con. Những lời nhắn từ gia đình khiến các nghệ sĩ không giấu được xúc động, có người đã rơi nước mắt ngay trên sân khấu.

Một khoảnh khắc khác cũng để lại ấn tượng là khi khán giả đồng loạt bật đèn flash điện thoại trong phần trình diễn “Thế giới của anh”, biến khu vực concert thành biển ánh sáng.

Trước khi khép lại đêm nhạc, 12 Anh Trai thuộc liên quân Dương Domic mời 12 khán giả may mắn lên sân khấu cùng khiêu vũ. Sau đó, toàn bộ 24 nghệ sĩ hội tụ trong tiết mục “24ever”, ca khúc do Dương Domic sáng tác dành riêng cho hành trình của chương trình.

Sau đêm diễn 14/11, Tinh Hà “Say Hi” Concert tiếp tục gặp gỡ khán giả Hà Nội vào ngày 15/11, trước khi có lịch trình tại Las Vegas (Mỹ) vào cuối tháng 11/2026.