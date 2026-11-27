Tối 26/11, trên trang cá nhân, Hậu Hoàng chia sẻ tình trạng sức khỏe kèm hình ảnh nằm truyền dịch và những vết bầm tím trên người. Theo đó, nữ YouTuber vừa phát hiện mắc ung thư cách đây hai ngày. Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với biến cố sức khỏe như thế nào và mong nhận được sự đồng hành, động viên của mọi người.

“Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy. Cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tôi cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi ngưởi vẫn ở đây cùng tôi, đồng hành và truyền động lực cho tôi trong chặng đường sắp tới”, Hậu Hoàng viết.

Hậu Hoàng nhập viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để điều trị. Ảnh: FBNV

“Tôi mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tôi cũng khóc rất nhiều...”, Hậu Hoàng tâm sự.

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng. Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả, bạn bè, đồng nghiệp để lại bình luận chia sẻ, động viên cô giữ vững tinh thần. Hiện tại, Hậu Hoàng nhập viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) để điều trị.

Ngay sau khi biết tin, ca sĩ Dương Hoàng Yến - người từng cùng Hậu Hoàng tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024", vào bệnh viện thăm đàn em trong tối 26/11. Nữ ca sĩ đăng ảnh hai chị em đeo khẩu trang, cùng giơ tay chữ V trong phòng bệnh. Dương Hoàng Yến khẳng định sẽ luôn ở bên Hậu Hoàng. "Chị sẽ luôn bên em gái", nữ ca sĩ viết.

Dương Hoàng Yến vào bệnh viện thăm Hậu Hoàng. Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng của Hậu Hoàng, nhiều nghệ sĩ Việt động viên nữ YouTuber giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hòa Minzy, người tham gia Sao nhập ngũ cùng Hậu Hoàng, nhắn gửi: "Cố lên nha bà ơi. Ung thư rất sợ năng lượng tích cực và tình yêu thương đó. Hậu nhận tình yêu của mọi người và chiến thắng bệnh tật nha. Cố lên Hoàng Thúy Hậu". Hoa hậu Hương Giang viết: "Cố lên em ơi, ráng giữ năng lượng tích cực nhất! Cả nhà Sao nhập ngũ yêu em".

"Chị em ơi, em thương chúc và cầu mong cho chị mọi điều bình an, thật nhiều sức khỏe. Chị cố lên nha chị", ca sĩ Đức Phúc động viên Hậu Hoàng.

Ca sĩ Trang Pháp viết: "Hậu ơi!! Chị muốn gửi thật nhiều sức mạnh, tình yêu thương và sự tích cực tới em! Em không bước đi một mình trên con đường này! Em sẽ vượt qua và khoẻ mạnh. Hậu Hoàng mạnh mẽ, lạc quan và chiến thắng nhé!".

Diễn viên Phương Nam chia sẻ: "Nghe tin mà bàng hoàng và thương bạn quá. Nhớ hồi em Ốc nhà mình còn bé xíu, hai vợ chồng suốt ngày bật clip của Hậu cho con xem, rồi cả nhà thuộc làu từng câu nhạc chế. Bạn đã mang lại biết bao nhiêu tiếng cười và năng lượng tích cực cho gia đình mình cũng như khán giả. Mong Hậu thật vững vàng, giữ tinh thần lạc quan nhất để chiến thắng bệnh tật và sớm khỏe lại nhé. Mọi người luôn thương và cổ vũ bạn".

Nhiều nghệ sĩ khác cũng góp lời tiếp sức cho Hậu Hoàng. Diễn viên Tiến Luật gọi Hậu Hoàng là "cô bé hay cười", mong cô luôn giữ nụ cười dù trong hoàn cảnh nào. Diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Thùy Anh, ca nương Kiều Anh, rapper Pháo, ca sĩ Hari Won, hoa hậu Lương Thùy Linh cũng để lại lời động viên nữ YouTuber.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2017, từng làm nhân viên văn phòng và là thành viên nhóm nhảy S.U.D Crew trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung.

Được khán giả gọi với biệt danh “Thánh nữ nhạc chế”, Hậu Hoàng nổi tiếng nhờ những MV hài hước, khai thác các chủ đề gần gũi với đời sống, học đường, gia đình và truyện cổ tích.

Không chỉ hoạt động trên nền tảng số, Hậu Hoàng còn được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến khi tham gia “Sao nhập ngũ”. Tính cách hồn nhiên, lém lỉnh cùng tinh thần lăn xả trong các thử thách giúp cô trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của chương trình.

Tham gia “Chị đẹp đạp gió 2024”, Hậu Hoàng cho thấy sự thay đổi về hình ảnh và khả năng trình diễn trên sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Với lợi thế vũ đạo cùng màu sắc cá nhân, cô đã đi đến vòng chung kết.