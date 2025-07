Emma Watson hầu tòa vì lái xe quá tốc độ, hình tượng mẫu mực bị lung lay

Theo tờ The Sun đưa tin ngày 11/7 (giờ địa phương), vụ việc xảy ra vào ngày 31/7/2024 tại đường Banbury, Oxford. Watson đã điều khiển chiếc Audi trị giá 30.000 bảng Anh quá tốc độ, dẫn đến việc cô bị buộc tội qua đường bưu điện. Nữ diễn viên được cho là đã nhận tội vào tháng 3/2025 và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 16/7 để có cơ hội trình bày các tình tiết giảm nhẹ liên quan.

Emma Watson. Ảnh: Getty

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Watson lâu nay nổi tiếng với hình ảnh trí thức, tích cực tham gia các chiến dịch vì môi trường. Cô từng xuất hiện tại hội nghị COP26 và là tác giả một cuốn sách về phát triển bền vững. Vì vậy, việc sử dụng một chiếc Audi – không phải xe thân thiện môi trường – trong tình huống vi phạm tốc độ đã làm dấy lên không ít tranh cãi. Một số nhà phê bình cho rằng hành vi này mâu thuẫn với thông điệp mà cô từng cổ vũ.

Đây không phải là lần đầu chiếc Audi của Watson gây chú ý. Trước đó, vào tháng 2/2024, chiếc xe từng bị tịch thu do đỗ sai quy định bên ngoài một quán rượu ở Stratford-upon-Avon.

Emma Watson và chiếc Audi. Ảnh: Getty

Sinh năm 1990, Emma Watson khởi nghiệp diễn xuất từ năm 11 tuổi và gắn bó với vai diễn Hermione trong suốt một thập kỷ. Sau "Harry Potter", cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua các phim như "The Bling Ring", "Noah", "Beauty and the Beast" và "Little Women". Ngoài điện ảnh, Watson còn được biết đến là một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Brown (Mỹ) và là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động xã hội về bình đẳng giới và môi trường.

Tuy nhiên, chuỗi sự cố giao thông gần đây đã phần nào làm lu mờ hình ảnh “sinh viên gương mẫu” gắn liền với tên tuổi của cô. Vụ việc cũng gợi mở nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm cá nhân của người nổi tiếng khi tham gia vận động xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh công chúng ngày càng quan tâm đến tính nhất quán giữa lời nói và hành động của các nhân vật có ảnh hưởng.