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Fan BIGBANG biến Mỹ Đình thành “sàn diễn thời trang” trước giờ G

Thứ Bảy, 18:12, 24/10/2026
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VOV.VN - Chỉ còn ít giờ nữa, BIGBANG sẽ chính thức gặp lại người hâm mộ Việt Nam trong đêm diễn đầu tiên của concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI. Từ trưa 24/10, rất nhiều người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình, tạo nên bầu không khí sôi động trước thềm đêm nhạc được mong chờ nhất năm.

Trưa 24/10, khu vực check-in bắt đầu mở cửa đón khách vào sân, tuy nhiên, rất nhiều fan hâm mộ đã có mặt tại sân từ sớm. Dù ở ngay tại Hà Nội nhưng Nhật Ánh đã có mặt ở sân Mỹ Đình từ 12h, trước khi cổng check-in mở cửa. Cô cho biết vé của mình là vé đứng nên muốn đến sớm để tìm được vị trí đẹp nhất. “Đến sớm mình cũng có thời gian để chụp ảnh kỉ niệm và gặp gỡ cộng đồng V.I.P – những người có chung đam mê”, Ánh cho biết.

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Nhiều fan hâm mộ tới sân vận động từ sớm để check-in

SVĐ Mỹ Đình chiều ngày 24/10 có lẽ đã trở thành một "sàn diễn thời trang" đây màu sắc của cộng đồng V.I.P. Khăn turban và mũ lưỡi chai là combo cực kỳ quen thuộc tại sự kiện, không chỉ chuẩn vibe của G-Dragon mà còn có tính ứng dụng rất cao trong ngày thời tiết nắng nóng. Những chiếc lightstick, banner, photocard và các phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc đình đám nhanh chóng biến khuôn viên sự kiện thành một lễ hội thực thụ của cộng đồng người hâm mộ.

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Muôn vẻ phong cách thởi trang tại sân vận động Mỹ Đình

Với nhiều khán giả, việc chuẩn bị trang phục trước giờ diễn cũng là một phần không thể thiếu của hành trình gặp lại thần tượng. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ đã lên ý tưởng cho bộ trang phục tại đêm diễn từ nhiều tháng trước. Những bộ outfit được chăm chút kỹ lưỡng không chỉ thể hiện cá tính mà còn là cách người hâm mộ bày tỏ tình yêu dành cho nhóm nhạc đã đồng hành với họ qua nhiều năm.

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Fan hâm mộ đã lên ý tưởng cho trang phục từ nhiều tháng trước

Concert cũng thu hút fan hâm mộ đến từ rất nhiều quốc gia. Tim Koo, một fan hâm mộ đến từ HongKong cho biết anh và nhóm bạn là fan BIGBANG hơn 16 năm, đã có mặt ở Hà Nội từ 21/10 và chuẩn bị rất nhiều thứ cho concert này. “Chúng tôi tự tìm các hình ảnh của idol, có ảnh đẹp trai, có ảnh dễ thương, hài hước và in lên chiếc áo này. Không chỉ vậy, chúng tôi còn chuẩn bị rất nhiều vòng tay tình bạn để tặng cho những người hâm mộ. Chỉ cần gặp được các anh thôi là vô cùng hạnh phúc rồi”, Tim Koo chia sẻ thêm.

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Tim Koo (ngoài cùng bên phải) và nhóm bạn người HongKong tại sự kiện

Khu vực quầy merchandise BIGBANG cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Các món đồ lưu niệm và phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc trở thành lựa chọn được nhiều khán giả quan tâm, vừa để bổ sung cho bộ sưu tập cá nhân, vừa lưu giữ kỷ niệm về đêm nhạc đặc biệt.

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Khu vực merchandise BIGBANG vẫn rất thu hút người hâm mộ

Bên cạnh sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ, công tác tổ chức tại khu vực diễn ra đại nhạc hội cũng ghi nhận sự chuẩn bị đồng bộ, từ khâu đón tiếp, phân luồng khách hàng đến kiểm tra an ninh. Các khu vực chức năng được bố trí rõ ràng, giúp người hâm mộ thuận tiện di chuyển và hoàn tất thủ tục trước khi vào sân.

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Khu vực check-in được chia theo từng hạng vé, thuận tiện cho người hâm mộ

Khu vực check-in được phân chia theo từng hạng vé, gồm CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, Premium, Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. Trong đó, các quầy dành cho hạng vé CAT 1 đến CAT 5 nằm ở đầu lối vào cổng chính; khu vực Premium được bố trí ở giữa cổng, bên cạnh là các khu Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. 

Các khâu kiểm tra an ninh được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng, đồng thời duy trì luồng di chuyển thông suốt tại khu vực sự kiện. Từ việc phân chia khu vực làm thủ tục đến tổ chức đón khách, công tác vận hành được chú trọng để hàng chục nghìn người hâm mộ có thể yên tâm tận hưởng không khí lễ hội trước khi bước vào đêm nhạc.

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Sân khấu tại Hà Nội có quy mô tương đương tại Goyang

Chiều 24/10, sân khấu quy mô quốc tế cũng dần lộ diện. Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu có quy mô tương đương sân khấu tại Goyang, Hàn Quốc với chiều rộng 64m, hệ thống màn hình LED treo trượt kích thước lên tới 60x14m, với hành trình trượt dài nhất 76m, hứa hẹn tạo nên những chuyển động thị giác ấn tượng trong suốt chương trình. 

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VPBank đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính của sự kiện

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh cũng là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi. Pháo hoa, cột lửa cùng hàng loạt hiệu ứng được tung ra dồn dập ở những đoạn cao trào, sẽ biến sân vận động thành một “vũ trụ” âm nhạc đúng như tên gọi của tour. Theo thông tin từ ban tổ chức, sau Goyang, chưa có thị trường nào triển khai cấu hình tương đương, qua đó càng làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam trước giờ G.

Sau 9 năm kể từ chuyến lưu diễn thế giới gần nhất với tư cách một nhóm, ba thành viên trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut, mang theo hành trình dự kiến gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố. Trong đó, BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI có tới hai đêm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10. Sự kiện do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự đồng hành của VPBank và Mastercard. 

Không đơn thuần đồng hành cùng một chương trình giải trí quy mô lớn, VPBank tiếp tục khẳng định vai trò người kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp dành cho khách hàng và cộng đồng. Từ công tác tổ chức chuyên nghiệp, các hoạt động tương tác hấp dẫn đến những điểm chạm thương hiệu được đầu tư bài bản, VPBank tiếp tục trở thành “bảo chứng” cho những trải nghiệm đỉnh cao, chuyên nghiệp và đáng tin cậy dành cho hàng chục nghìn người hâm mộ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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