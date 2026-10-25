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G-Dragon đập guitar, BIGBANG hát Haru Haru cùng 45.000 khán giả Hà Nội

Chủ Nhật, 05:28, 25/10/2026
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VOV.VN - Gần 45.000 khán giả phủ kín sân vận động Mỹ Đình, cùng hát Haru Haru, Lies, Bang Bang Bang và nhiều bản hit gắn với hành trình 20 năm của BIGBANG. Trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung liên tục khuấy động khán đài, trước khi cùng quỳ gối, cúi đầu cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

Tối 24/10, đêm đầu tiên của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] tại Hà Nội diễn ra trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn người hâm mộ. Ngay khi Taeyang gọi lớn “Hanoi, are you ready?”, khán đài Mỹ Đình lập tức đáp lại bằng những tiếng cổ vũ kéo dài.

g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 1
BIGBANG mở màn đêm diễn tại Mỹ Đình trước gần 45.000 khán giả.
g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 2
Hàng chục nghìn V.I.P hòa giọng cùng BIGBANG khi Haru Haru vang lên tại Mỹ Đình.

Fantastic Baby được lựa chọn mở màn. Những chiếc Bang Bong đồng loạt sáng lên trên khán đài khi G-Dragon, Taeyang và Daesung xuất hiện. Hands Up và Tonight nối tiếp, giữ nhịp cho phần đầu chương trình bằng loạt tiết mục giàu năng lượng. 

g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 3
G-Dragon, Taeyang và Daesung hội ngộ người hâm mộ Việt Nam trong concert kỷ niệm 20 năm hoạt động của BIGBANG.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi ở Tonight là màn G-Dragon đập guitar. Nam nghệ sĩ tái hiện hình ảnh từng gắn với tiết mục này trên nhiều sân khấu trước đây. Với khán giả Việt, màn trình diễn càng gây chú ý bởi trong lần BIGBANG đến Việt Nam năm 2012, anh không thực hiện động tác này.

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G-Dragon xuống gần khu vực khán giả, giao lưu và tạo dáng trước ống kính người hâm mộ trong đêm diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình.
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Sau phần mở màn sôi động, không khí Mỹ Đình chuyển dần sang những khoảng lặng với Blue, Loser, If You, Bad Boy và Bae Bae. Thay vì chỉ quay điện thoại hay reo hò, nhiều khán giả đứng tại chỗ, đung đưa lightstick và hát theo những ca khúc đã đồng hành với họ nhiều năm.

Cảm xúc được đẩy lên khi Haru Haru vang lên. Phần piano quen thuộc vừa xuất hiện, tiếng hát từ khán đài đã lập tức hòa vào sân khấu. G-Dragon, Taeyang và Daesung nhiều lần hướng micro xuống phía dưới, để người hâm mộ tiếp tục những câu hát quen thuộc.

Lies sau đó tiếp tục đưa Mỹ Đình trở về với những ký ức âm nhạc từ nhiều năm trước. Câu hát “I’m so sorry but I love you” được hàng chục nghìn người đồng thanh hát theo. Những bản hit hơn một thập kỷ tuổi vì thế không chỉ được trình diễn lại, mà trở thành điểm kết nối giữa BIGBANG và những khán giả đã theo dõi nhóm qua nhiều giai đoạn.

g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 6

Ba thành viên sau đó lần lượt bước vào các sân khấu solo.

Daesung mang tới Universe, Look At Me, Gwisun và Wings. Bên cạnh giọng hát, anh liên tục tương tác với khán giả bằng biểu cảm và cách dẫn dắt hài hước. Taeyang tiếp nối với Bad, Live Fast Die Slow và Ringa Linga, kết hợp giọng hát, vũ đạo cùng những động tác nhào lộn. Trong khi đó, G-Dragon trình diễn Power phiên bản Coachella, Crooked và Crayon, duy trì phong cách phóng khoáng quen thuộc.

Khi cả ba trở lại sân khấu, không khí tiếp tục được đẩy lên với Stupid Liar, Bang Bang Bang, Sober, We Like 2 Party, BiiiG và Home Sweet Home. Đặc biệt, Bang Bang Bang biến các khán đài thành một màn fanchant lớn khi hàng chục nghìn người cùng hô và hát theo từng nhịp.

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Daesung khuấy động sân khấu với phần trình diễn solo giàu năng lượng và những màn giao lưu hài hước.

Không chỉ âm nhạc, những màn giao lưu cũng trở thành điểm nhấn của đêm diễn. Taeyang và Daesung nhiều lần nói tiếng Việt với khán giả. Daesung hỏi “Các bạn có khỏe không?”, còn Taeyang giới thiệu tên mình và gửi lời chào Hà Nội. G-Dragon dành khoảng ba phút chia sẻ về hành trình từ năm 2006 đến năm 2026 và sự đặc biệt của concert đầu tiên của BIGBANG tại Việt Nam.

Trước sự cuồng nhiệt trên khán đài, Daesung gọi V.I.P Việt Nam là “những người tuyệt vời nhất thế giới”, đồng thời nói đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Một tình huống khác khiến sân vận động bật cười là khi hàng chục nghìn người liên tục gọi G-Dragon bằng biệt danh “Anh Long”. Nam nghệ sĩ phản ứng hài hước, đề nghị người hâm mộ viết điều muốn nói ra giấy thay vì chỉ hô lớn.

g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 8
g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 9
Taeyang kết hợp giọng hát, vũ đạo và những động tác nhào lộn trong phần trình diễn solo.
g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 10
g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 11

Home Sweet Home được trình diễn trong màn pháo hoa phủ sáng phía trên sân vận động. Nhưng một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất lại xuất hiện khi sân khấu tạm vắng bóng ba thành viên. Trong lúc chờ phần tiếp theo, hàng chục nghìn khán giả tự hát Haru Haru mà không có phần dẫn của nghệ sĩ. Ca khúc vang khắp Mỹ Đình như một màn karaoke tập thể, cho thấy mức độ quen thuộc của những giai điệu đã theo người hâm mộ suốt nhiều năm.

g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 12

Phần encore gồm My Heaven, Sunset Glow, Last Farewell, Feeling và Still Life. Không khí lúc này gần gũi hơn khi ba thành viên tiếp tục giao lưu với khán giả giữa những tiếng gọi tên từ các khán đài.

Still Life khép lại đêm diễn. Phần rap của T.O.P vẫn được giữ nguyên trong ca khúc. Sau tiết mục cuối, G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng quỳ xuống, cúi đầu cảm ơn người hâm mộ trước khi rời sân khấu.

g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 13
Pháo hoa rực sáng trên sân vận động Mỹ Đình.
g-dragon dap guitar, bigbang hat haru haru cung 45.000 khan gia ha noi hinh anh 14

Từ Fantastic Baby, Haru Haru, Lies đến Bang Bang Bang và Still Life, đêm diễn đầu tiên tại Mỹ Đình đưa nhiều thế hệ khán giả trở lại với những ca khúc từng gắn với thanh xuân. Sau nhiều năm chờ đợi, cuộc gặp giữa BIGBANG và V.I.P Việt Nam được nối lại bằng tiếng hát của gần 45.000 người giữa Hà Nội.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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