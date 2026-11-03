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Gần 4.000 câu hỏi được gửi tới phần ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ Ba, 11:20, 03/11/2026
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VOV.VN - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng cuối trước đêm Chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng. Top 5 sẽ thi ứng xử với ngân hàng hàng nghìn câu hỏi từ công chúng, trước khi tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh và chủ nhân vương miện “Ngọc Liên Diệu Nhật”.

25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước vào chặng cuối trước đêm chung kết diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ 25 gương mặt, Ban tổ chức sẽ lần lượt lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh.

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Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, phát biểu tại họp báo.

Sau đêm Chung khảo toàn quốc ngày 10/10, 25 thí sinh được lựa chọn từ 53 cô gái để bước tiếp vào vòng Chung kết. Trong thời gian tham gia cuộc thi, các thí sinh được rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử, đồng thời tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và cộng đồng tại Hải Phòng.

Phát biểu tại họp báo trước đêm Chung kết, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết các thí sinh đã trải qua ba tháng tại nhà chung và sáu tháng kể từ thời điểm đăng ký dự thi. Theo ông, từ những cô gái còn bỡ ngỡ ở giai đoạn đầu, các thí sinh hiện đã tự tin hơn trên sân khấu, trước ánh đèn và ống kính.

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Hà Trúc Linh cùng Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi trước thời khắc chuyển giao nhiệm kỳ.

Ông Phùng Công Sưởng cũng nhấn mạnh cuộc thi chỉ là một chặng đường. Dù kết quả cuối cùng ra sao, ông mong các thí sinh tiếp tục nỗ lực, coi những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam là hành trang để bước tiếp trong sự nghiệp và cuộc sống.

Một trong những phần thi được chú ý tại đêm Chung kết là ứng xử dành cho Top 5. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Các câu hỏi đề cập nhiều vấn đề đang được quan tâm như trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và hội nhập. Ban tổ chức tiếp tục nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11 trước khi lựa chọn những nội dung phù hợp cho phần thi ứng xử.

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Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ở chặng cuối, 25 thí sinh sẽ tham gia các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và những màn đồng diễn. Sau các vòng loại, năm thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần ứng xử trước khi Ban tổ chức công bố Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng các danh hiệu khác.

Tại họp báo, bộ vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc Liên Diệu Nhật” cũng được giới thiệu. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương. Theo Ban tổ chức, hoa sen gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ, trong khi ánh dương tượng trưng cho niềm tin và tinh thần hướng tới tương lai. Vương miện dành cho người giành danh hiệu cao nhất, còn quyền trượng nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của người được lựa chọn.

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25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng cuối trước đêm Chung kết.
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Đêm Chung kết cũng đánh dấu thời điểm Hoa hậu Hà Trúc Linh chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ. Sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Trúc Linh được ghi nhận có sự trưởng thành về nhan sắc và khí chất. Với cô, thời gian đương nhiệm không chỉ gắn với chiếc vương miện mà còn là quá trình học cách trưởng thành, bản lĩnh hơn trước những kỳ vọng của công chúng.

Cùng Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi, Hà Trúc Linh đang chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao danh hiệu cho thế hệ kế tiếp. Khép lại nhiệm kỳ, ba người đẹp nhìn lại một năm đồng hành trong các hoạt động cộng đồng, văn hóa và xã hội trước khi bắt đầu những chặng đường mới.

Tối 7/11, từ 25 thí sinh, Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ lựa chọn gương mặt kế nhiệm Hà Trúc Linh, tiếp tục nhiệm kỳ mới với các tiêu chí nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

Hà Phương/VOV.VN
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