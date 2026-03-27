"Gặp nhau cuối năm" trở lại với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ”

Ngày 27/3, Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã tổ chức sự kiện giới thiệu tới khán giả nhiều điểm hẹn mới trên sóng VTV3. Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hoá - Giải trí khởi động hành trình mới nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, đặc biệt là lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đến công chúng. Bước sang tuổi 30, VTV3 triển khai hàng loạt thay đổi mới ngay từ đầu năm và tập trung đẩy mạnh trong tháng 3.

Bên cạnh việc ra mắt khung phim truyền hình ngắn tập (miniseries) và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, VTV3 gây chú ý với dự án Thư viện số "Mặt trời nhỏ" - một chiến dịch cộng đồng quy mô lớn nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em. Bên cạnh đó, những gương mặt thanh xuân của hàng triệu khán giả sẽ có trong "Cuộc hẹn với tháng Ba" sắp tới.

“Cuộc hẹn với tháng Ba” (phát sóng 20h Chủ nhật 29/3/2026 trên VTV3) đưa hình ảnh của nhiều chương trình, nhiều người nổi tiếng, nhiều người dẫn chương trình từng xuất hiện trên kênh VTV3 quay trở lại. Một chương trình quen thuộc là “Gặp nhau cuối năm”, thường được biết đến với tên gọi "Táo quân", cũng sẽ “tái xuất” với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ”. Các nghệ sĩ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.

Chương trình quen thuộc là “Gặp nhau cuối năm” cũng sẽ “tái xuất” với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” trong “Cuộc hẹn với tháng Ba”

Những món quà âm nhạc cũng được những người làm chương trình đầu tư kỹ lưỡng. Dàn khách mời là nhiều gương mặt để lại dấu ấn trong thời gian gần đây: Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến…

“Mặt trời nhỏ” là dự án cộng đồng, nhằm mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. Dự án Thư viện số quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc. Tham gia dự án, mỗi nghệ sĩ sẽ là một “người ươm nắng” và mỗi em thiếu nhi thụ hưởng là một “tia nắng nhỏ” – họ sẽ cùng làm nên Thư viện số “Mặt trời nhỏ” cho trẻ em Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt Nam luôn hướng tới sự đa dạng hóa nội dung, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của khán giả trẻ. Đó là sự xuất hiện của các dải giờ mới: “Ting ting”, “Gì thế nhỉ?”, “Trạm đa sắc”, “Sao 24H”, “Bạn kể tôi nghe”, “Sao Check”...; các chương trình phiên bản mới: “Lá xanh”, “Chuyến xe âm nhạc xanh”… Sắp tới, VTV tiếp tục mang đến nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa.

Bước sang tuổi 30, VTV3 triển khai hàng loạt thay đổi mới ngay từ đầu năm và tập trung đẩy mạnh trong tháng 3.

Khung phim 20h trên VTV3 cũng được làm mới với dòng phim chất lượng miniseries, một hướng đi mới trong chiến lược đổi mới tư duy sản xuất, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc trên sóng truyền hình Việt Nam. Bên cạnh các phim đang thu hút khán giả trên sóng như: “Bước chân vào đời”, “Đồng hồ đếm ngược”, Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã khởi động nhiều dự án phim như “Lời hứa đầu tiên”, “Lửa trắng”…

Bên cạnh đó, VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế. Hiện tại, Đài Truyền hình Việt Nam đang hợp tác với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đem đến cho khán giả một phiên bản “Sasuke - Không giới hạn" mới năng động, hấp dẫn và thu hút đông đảo người yêu thể thao tham gia; Hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật tổng hợp lớn như “Xuân vãn” (CCTV) và “Hoa xuân ca” (VTV)...