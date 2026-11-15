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Hậu Hoàng bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống

Chủ Nhật, 10:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Trong tập cuối "Dấu chân tình thân", Hậu Hoàng bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống, giúp mẹ lần đầu được mặc váy cô dâu. Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện với vai trò MC kiêm ca sĩ trong buổi lễ đặc biệt.

Tập cuối chương trình "Dấu chân tình thân" khép lại với những khoảnh khắc xúc động của hai gia đình Hậu Hoàng và Châu Bùi. Trong đó, Hậu Hoàng quyết định dành tặng bố mẹ một đám cưới đặc biệt, tái hiện không khí ngày vui cách đây 35 năm.

Trong những ngày đồng hành cùng mẹ tại quê nhà, Hậu Hoàng được nghe nhiều câu chuyện về tuổi trẻ và cuộc sống gia đình. Cô biết rằng mẹ kết hôn khi mới 19 tuổi, trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn nên chưa từng có cơ hội mặc váy cưới. Đây cũng là điều khiến bà tiếc nuối suốt nhiều năm.

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Hậu Hoàng bí mật chuẩn bị đám cưới đặc biệt dành tặng bố mẹ sau 35 năm chung sống.

Muốn giúp mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở, Hậu Hoàng bí mật bàn bạc với ê-kíp để chuẩn bị một lễ cưới bất ngờ. Để giữ kín kế hoạch, mẹ cô được đưa đến một địa điểm khác với lý do thực hiện bộ ảnh tại ruộng ngô. Trong khi đó, Hậu Hoàng cùng mọi người tất bật trang trí căn nhà cũ của gia đình.

Không gian buổi lễ được tái hiện theo phong cách đám cưới những năm 1990 với cổng kết lá, nơ ruy băng, rèm hồng và phông đỏ. Những vật dụng quen thuộc gợi lại không khí ngày cưới của bố mẹ cô cách đây 35 năm. 

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Diệu Nhi đảm nhận vai trò MC kiêm ca sĩ trong đám cưới của bố mẹ Hậu Hoàng.

Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, Hậu Hoàng trực tiếp đến gặp mẹ, cài lên tóc bà chiếc nơ cưới và thuyết phục mẹ mặc bộ váy trắng đã chuẩn bị sẵn. Ban đầu, bà khá ngại ngùng và liên tục từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý trước sự nài nỉ của con gái.

Khoảnh khắc bố Hậu Hoàng xuất hiện với bó hoa trên tay khiến mẹ cô không khỏi bất ngờ. Sau 35 năm chung sống, hai vợ chồng có dịp cùng nhau tái hiện ngày trọng đại. Người bố chở vợ bằng xe máy trở về nhà, nơi người thân, bạn bè và hàng xóm đã có mặt để chúc mừng.

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Bố mẹ Hậu Hoàng tái hiện ngày cưới sau 35 năm bên nhau.

Đặc biệt, Diệu Nhi bất ngờ xuất hiện trong vai trò MC kiêm ca sĩ khách mời. Nữ diễn viên nhiều lần nghẹn ngào khi dẫn dắt buổi lễ, đồng thời cùng Hậu Hoàng biểu diễn văn nghệ tặng bố mẹ. Những người bạn thân của mẹ cô cũng mang đến các món quà cưới quen thuộc như mâm inox, phích nước và hoa tươi.

Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là khi Hậu Hoàng cùng bố biểu diễn tiết mục "Con cò bé bé". Đây từng là tiết mục giúp cô giành giải Nhất tại hội thi "Những công dân tí hon" khi mới 4 tuổi. Khi ấy, mẹ Hậu Hoàng đã bỏ lỡ phần trình diễn của con gái và luôn cảm thấy áy náy. Việc tái hiện tiết mục sau nhiều năm trở thành món quà đặc biệt dành cho bà.

Chứng kiến những điều chồng và con gái âm thầm chuẩn bị, mẹ Hậu Hoàng không giấu được xúc động, khóc nghẹn gửi lời cảm ơn mọi người. 

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Châu Bùi xúc động khi phát hiện bố vẫn giữ tờ tiền 50.000 đồng cô tặng từ hơn 13 năm trước.
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Ở một diễn biến khác, Châu Bùi cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ bên bố. Trong buổi cắm trại riêng của hai bố con, cô bất ngờ phát hiện ông vẫn gìn giữ món quà sinh nhật từ hơn 13 năm trước.

Đó là tờ tiền 50.000 đồng có số seri trùng ngày sinh nhật của bố, được Châu Bùi tặng khi còn học lớp 7. Món quà được cô mua bằng số tiền đầu tiên tự kiếm từ việc bán đường và mía. Dù chiếc phong bì đã nhàu nát, tờ tiền bạc màu theo thời gian, bố cô vẫn cất giữ cẩn thận.

Châu Bùi xúc động khi biết món quà nhỏ của mình được bố trân trọng suốt nhiều năm. Cô còn bí mật sắp xếp cuộc đoàn tụ với chị gái và ba cháu Sóc, Su, Shi, tạo cơ hội để cả gia đình quây quần, chia sẻ những điều ít khi nói ra.

Tập 12 khép lại hành trình "Dấu chân tình thân" bằng hai câu chuyện gia đình của Hậu Hoàng và Châu Bùi, với những món quà bất ngờ và các cuộc trò chuyện giúp những người thân thêm thấu hiểu nhau.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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