Hé lộ lý do “kiệt tác truyền hình 2025” của Hàn lại thất bại về rating

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Our Movie”, do Nam Goong Min và Jeon Yeo Been đóng chính, đang tiến đến những tập cuối cùng với thành tích rating đáng buồn. Tác phẩm điện ảnh được ví như “kiệt tác truyền hình 2025” chưa từng vượt mốc 5% sau 10 tập phát sóng. Dù được khen ngợi nhờ chiều sâu cảm xúc và diễn xuất xuất sắc, tác phẩm vẫn thất bại trong việc chinh phục số đông khán giả.

Khởi đầu với mức rating 4,2% - con số không quá tệ với một bộ phim mới, “Our Movie” nhanh chóng tụt dốc, chạm đáy 3% từ tập thứ hai và hiện chỉ đạt 3,9% ở tập 10 (phát sóng ngày 12/7). Trong cùng khung giờ, bộ phim trước đó của SBS là “The Haunted Palace” (Cung điện ma ám), dù không có dàn sao đình đám, vẫn duy trì đều mức 9-10%. Chính sự so sánh này càng khiến thất bại của “Our Movie” trở nên đáng chú ý.

Thất bại của “Our Movie” không nằm ở chất lượng, mà ở thời điểm, thị hiếu và kỳ vọng của khán giả.

Nam Goong Min, cái tên từng gây sốt với “My Dearest” không giấu được sự quyết tâm với dự án lần này. Anh từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng dù bị chỉ trích vì rating thấp, anh vẫn tự tin vào chất lượng phim, kêu gọi khán giả kiên nhẫn xem đến ít nhất tập 5 trước khi đánh giá. Dù vậy, con số vẫn không khả quan hơn.

“Our Movie” kể câu chuyện tình day dứt giữa Lee Jae Ha, một đạo diễn theo đuổi lý tưởng nghệ thuật và Lee Da Eum, một nữ diễn viên tài năng đang chống chọi với bệnh nan y. Họ gặp nhau qua một dự án phim, rồi dần bước vào mối quan hệ đầy xót xa và lặng lẽ tiến đến cái kết không tránh khỏi. Bộ phim mang theo không khí trầm buồn, nhiều tầng lớp cảm xúc, khai thác sâu về tình yêu, sự mất mát và chấp nhận số phận.

Dù vậy, chính sắc thái đó lại trở thành rào cản lớn khi tiếp cận đại chúng. Nhiều khán giả thừa nhận họ cảm thấy quá đau lòng để tiếp tục xem, trong khi giới phê bình cho rằng phim có nhịp độ chậm, quá tập trung vào các chi tiết giải thích tâm lý khiến mạch phim thiếu lực kéo. “Các tập đầu dành quá nhiều thời lượng cho chuyện gia đình nam chính, khiến câu chuyện trở nên loãng và khó tiếp cận”, một khán giả nhận xét.

Không chỉ nội dung, thời điểm phát sóng cũng ảnh hưởng lớn đến thành tích của “Our Movie”. Lên sóng từ tháng 6, cao điểm mùa hè, phim phải cạnh tranh với loạt bom tấn trên nền tảng trực tuyến như “Squid Game 3”. Theo số liệu từ Good Data, tuần đầu tháng 7, “Squid Game 3” chiếm tới 46,8% tổng lượng người xem, bỏ xa mọi đối thủ. “Our Movie” xếp tận thứ 5 sau các phim như “Good Boy”, “Head Over Heels” hay “Law and the City”.

Ngoài ra, thể loại tâm lý tình cảm với màu sắc bi kịch, vốn dễ chạm đến khán giả vào những tháng se lạnh cuối năm lại trở nên kén người xem vào mùa hè. Thời tiết nắng nóng, tâm lý người xem thường ưa chuộng các nội dung nhẹ nhàng, giải trí hoặc kinh dị hơn là những mạch phim đòi hỏi sự đắm chìm cảm xúc sâu sắc.

Với vị thế của một tác phẩm chủ lực cuối tuần trên đài SBS, khung giờ từng gắn liền với thành công của chính Nam Goong Min, “Our Movie” rõ ràng gây thất vọng. Những kỳ vọng cao dành cho dàn diễn viên lại vô tình trở thành áp lực nặng nề khi kết quả không như mong đợi.

Tuy nhiên, đối với một bộ phận người xem trung thành, “Our Movie” vẫn là một viên ngọc quý bị bỏ quên. Các bình luận cảm động vẫn xuất hiện sau mỗi tập: “Biết là sẽ đau nhưng không thể ngừng xem”, “Tình yêu này quá thật, quá buồn”, “Nam Goong Min và Jeon Yeo Been xứng đáng có giải”… Tất cả cho thấy dù không phải ai cũng chọn đồng hành, nhưng những ai ở lại đã thực sự bị chạm tới.

Thất bại của “Our Movie” không nằm ở chất lượng, mà ở thời điểm, thị hiếu và kỳ vọng. Đó là một bài học buồn nhưng không mới trong thế giới giải trí, không phải kiệt tác nào cũng sinh ra để được số đông đón nhận.