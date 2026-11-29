Hoa hậu H'Hen Niê, Bảo Ngọc làm vedette trong đêm thời trang của NTK Đức Hùng
VOV.VN - Nhà thiết kế Đức Hùng khiến Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 bùng nổ với bộ sưu tập “Hẹn với gió đông”. Màn kết hợp của cặp vedette H'Hen Niê - Bảo Ngọc cùng dàn mẫu đình đám thể hiện 45 thiết kế đặc biệt đã vẽ nên một Hà Nội vừa hoài niệm, vừa rực rỡ.
Nhà thiết kế Đức Hùng đã đánh thức trọn vẹn miền ký ức về cái lạnh miền Bắc khi đặt show diễn giữa không gian mô phỏng phố cổ Hà Nội trầm mặc trong giai điệu da diết của ca khúc “Hẹn với gió đông” của nhạc sĩ Tiến Minh.
Khởi nguồn từ nỗi trăn trở khi mùa đông Hà Nội những năm gần đây đến muộn và đi vội, anh gửi gắm vào 45 thiết kế khát khao gặp gỡ, sum vầy và tìm hơi ấm bên người thương yêu.
H'Hen Niê và Bảo Ngọc đối lập đầy mê hoặc
Đảm nhận trọng trách kép từ First Face mở màn đến Vedette chào kết, Hoa hậu H'Hen Niê và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang lại cảm xúc nghệ thuật thị giác đầy mê hoặc.
Nếu H'Hen Niê thanh tao trong màu trắng tinh khôi điểm lông vũ, hoa nổi cùng khăn đóng truyền thống, thì Bảo Ngọc lại hóa quý cô kiêu sa, bí ẩn với thiết kế ren đen xuyên thấu đính kết tinh xảo.
Hai sắc thái tương phản nhưng hòa quyện đã mở ra câu chuyện mùa đông đầy sâu lắng. Thông qua bộ trang phục Vedette, nhà thiết kế, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng gửi gắm thông điệp về việc kế thừa, làm mới những giá trị văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.
Vẫn khai thác kỹ thuật chần bông trứ danh trên nền nhung, the, dạ làm nên thương hiệu Đức Hùng, “Hẹn với gió đông” hoàn toàn thoát khỏi vẻ nặng nề thường thấy. Loạt phom dáng thời thượng như áo khoác lửng crop-top tay phồng, đầm babydoll, áo choàng có mũ, chân váy bất đối xứng hay áo dài chần bông cách tân được biến tấu đầy phóng khoáng. Bảng màu mùa lạnh cũng được "thắp sáng" bằng xanh cổ vịt, xanh coban, vàng chanh, hồng cánh sen và tím đậm, khẳng định tư duy bắt nhịp thế hệ trẻ nhạy bén của nhà thiết kế gạo cội.
NSƯT Đức Hùng "mừng đến run người", dàn Hoa hậu đồng loạt tri ân
Sức hút của show diễn khiến khán giả và dàn sao Việt gần như không rời ghế. Trên trang cá nhân, người đẹp, hoa hậu Hà Trúc Linh dành lời khen có cánh cho đàn anh: "Một mùa đông Hà Nội đã thật sự hiện hữu trên sàn diễn AVIFW qua bộ sưu tập 'Hẹn với gió đông'. Một câu chuyện thời trang được kể bằng những nét đẹp văn hóa, cảm hứng sáng tạo và thật nhiều cảm xúc".
Hai "nàng thơ" vedette cũng không giấu được sự xúc động sau màn thăng hoa trên sàn diễn. Hoa hậu H'Hen Niê gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đàn anh vì màn kết show đậm dấu ấn nghệ thuật, tái hiện một mùa đông vừa trong trẻo, thân thiện lại sang trọng và thơ mộng.
Nàng hậu bày tỏ sự trân trọng đặc biệt dành cho sự cầu toàn của nhà thiết kế: "Cảm ơn anh vì sự tỉ mỉ từng chi tiết, từng bước đi, từng lời ca mà anh muốn người mẫu thể hiện, chắc chắn những điều này ai cũng cảm thấy được học và trưởng thành nhiều hơn. Hẹn show diễn tiếp nhé anh!".
Trong khi đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thừa nhận bản thân vẫn còn vương vấn dư âm từ câu chuyện mùa đông Hà Nội trong Hẹn với gió đông, đồng thời gửi lời tri ân tới nhà thiết kế Đức Hùng cùng ê-kíp đã tin tưởng trao cho cô cơ hội đồng hành.
Đằng sau ánh hào quang sân khấu là khoảnh khắc vỡ òa nơi hậu trường của gia đình "Hùng - Ninh - Ki -Bông" của nhà thiết kế. Ngay sau đêm diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng khiến giới mộ điệu xúc động với những dòng tâm sự tận đáy lòng. Anh tiết lộ bản thân đã "mừng đến run người" trong cánh gà khi nghe tiếng vỗ tay vang dội dành cho sáng tạo của mình cùng hai con gái Ki, Bông.
Nhà thiết kế bày tỏ sự áy náy pha lẫn niềm hãnh diện khôn xiết vì đêm đã muộn nhưng bạn bè nghệ sĩ, khán giả vẫn nán lại đủ đầy đến phút chót, đồng thời gửi lời tri ân ngọt ngào tới tất cả các người mẫu, đặc biệt là "hai bé" H'Hen Niê, Bảo Ngọc cùng ekip hậu trường đã tận tình hỗ trợ hai chị em Ki – Bông tỏa sáng.
Với anh, “mỗi thiết kế là một tác phẩm nghệ thuật tạo nên bức tranh mùa Đông đa sắc thái, vừa mang hơi thở đương đại, vừa phảng phất những dấu ấn văn hoá đặc trưng”. Nhà thiết kể cho biết: “Niềm hạnh phúc của Đức Hùng sau một hành trình sáng tạo, là được bước đi giữa những tràng pháo tay, những lời chúc mừng và tình cảm ấm áp từ những người bạn thân thiết. Những cái ôm, nụ cười và sự sẻ chia chính là món quà vô giá đối với Đức Hùng”.
Hẹn với gió đông đã khép lại đêm khai mạc AVIFW Thu Đông 2026 bằng dư âm ngọt ngào của tình thân, di sản và lòng tri ân. Như lời hẹn ước của Nhà thiết kế Đức Hùng, cuộc gặp gỡ mùa đông này có thể tạm dừng dưới ánh đèn sàn diễn, nhưng chắc chắn sẽ mở ra nhiều "cuộc hẹn" rực rỡ hơn nữa cho thời trang Việt.