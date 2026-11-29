Nhà thiết kế Đức Hùng đã đánh thức trọn vẹn miền ký ức về cái lạnh miền Bắc khi đặt show diễn giữa không gian mô phỏng phố cổ Hà Nội trầm mặc trong giai điệu da diết của ca khúc “Hẹn với gió đông” của nhạc sĩ Tiến Minh.

Khởi nguồn từ nỗi trăn trở khi mùa đông Hà Nội những năm gần đây đến muộn và đi vội, anh gửi gắm vào 45 thiết kế khát khao gặp gỡ, sum vầy và tìm hơi ấm bên người thương yêu.

Bộ sưu tập "Hẹn với gió đông" của Nhà thiết kế Đức Hùng mang đến 45 thiết kế mang đậm hơi thở Hà Nội qua phần trình diễn của dàn người mẫu đình đám, hai gương mặt vedette hoa hậu H'Hen Niê và Nguyễn Lê Bảo Ngọc.

H'Hen Niê và Bảo Ngọc đối lập đầy mê hoặc

Đảm nhận trọng trách kép từ First Face mở màn đến Vedette chào kết, Hoa hậu H'Hen Niê và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc mang lại cảm xúc nghệ thuật thị giác đầy mê hoặc.

Hoa hậu H'Hen Niê.

Nếu H'Hen Niê thanh tao trong màu trắng tinh khôi điểm lông vũ, hoa nổi cùng khăn đóng truyền thống, thì Bảo Ngọc lại hóa quý cô kiêu sa, bí ẩn với thiết kế ren đen xuyên thấu đính kết tinh xảo.

Hoa hậu Nguyễn Lê Bảo Ngọc.

Hai sắc thái tương phản nhưng hòa quyện đã mở ra câu chuyện mùa đông đầy sâu lắng. Thông qua bộ trang phục Vedette, nhà thiết kế, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng gửi gắm thông điệp về việc kế thừa, làm mới những giá trị văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Nhà thiết kế Đức Hùng cùng hoa hậu Bảo Ngọc và hoa hậu H’Hen Niê.

Vẫn khai thác kỹ thuật chần bông trứ danh trên nền nhung, the, dạ làm nên thương hiệu Đức Hùng, “Hẹn với gió đông” hoàn toàn thoát khỏi vẻ nặng nề thường thấy. Loạt phom dáng thời thượng như áo khoác lửng crop-top tay phồng, đầm babydoll, áo choàng có mũ, chân váy bất đối xứng hay áo dài chần bông cách tân được biến tấu đầy phóng khoáng. Bảng màu mùa lạnh cũng được "thắp sáng" bằng xanh cổ vịt, xanh coban, vàng chanh, hồng cánh sen và tím đậm, khẳng định tư duy bắt nhịp thế hệ trẻ nhạy bén của nhà thiết kế gạo cội.

Bộ sưu tập với loạt thiết kế có phom, dáng thời thượng.

NSƯT Đức Hùng "mừng đến run người", dàn Hoa hậu đồng loạt tri ân

Sức hút của show diễn khiến khán giả và dàn sao Việt gần như không rời ghế. Trên trang cá nhân, người đẹp, hoa hậu Hà Trúc Linh dành lời khen có cánh cho đàn anh: "Một mùa đông Hà Nội đã thật sự hiện hữu trên sàn diễn AVIFW qua bộ sưu tập 'Hẹn với gió đông'. Một câu chuyện thời trang được kể bằng những nét đẹp văn hóa, cảm hứng sáng tạo và thật nhiều cảm xúc".

Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Hai "nàng thơ" vedette cũng không giấu được sự xúc động sau màn thăng hoa trên sàn diễn. Hoa hậu H'Hen Niê gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đàn anh vì màn kết show đậm dấu ấn nghệ thuật, tái hiện một mùa đông vừa trong trẻo, thân thiện lại sang trọng và thơ mộng.

Bộ sưu tập khai thác kỹ thuật chần bông trứ danh trên nền nhung, the, dạ làm nên thương hiệu Đức Hùng.

Nàng hậu bày tỏ sự trân trọng đặc biệt dành cho sự cầu toàn của nhà thiết kế: "Cảm ơn anh vì sự tỉ mỉ từng chi tiết, từng bước đi, từng lời ca mà anh muốn người mẫu thể hiện, chắc chắn những điều này ai cũng cảm thấy được học và trưởng thành nhiều hơn. Hẹn show diễn tiếp nhé anh!".

Trong khi đó, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thừa nhận bản thân vẫn còn vương vấn dư âm từ câu chuyện mùa đông Hà Nội trong Hẹn với gió đông, đồng thời gửi lời tri ân tới nhà thiết kế Đức Hùng cùng ê-kíp đã tin tưởng trao cho cô cơ hội đồng hành.

Nhà thiết kế Đức Hùng cùng hoa hậu Bảo Ngọc và hoa hậu H’Hen Niê chào cuối show diễn.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu là khoảnh khắc vỡ òa nơi hậu trường của gia đình "Hùng - Ninh - Ki -Bông" của nhà thiết kế. Ngay sau đêm diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hùng khiến giới mộ điệu xúc động với những dòng tâm sự tận đáy lòng. Anh tiết lộ bản thân đã "mừng đến run người" trong cánh gà khi nghe tiếng vỗ tay vang dội dành cho sáng tạo của mình cùng hai con gái Ki, Bông.

Nhà thiết kế bày tỏ sự áy náy pha lẫn niềm hãnh diện khôn xiết vì đêm đã muộn nhưng bạn bè nghệ sĩ, khán giả vẫn nán lại đủ đầy đến phút chót, đồng thời gửi lời tri ân ngọt ngào tới tất cả các người mẫu, đặc biệt là "hai bé" H'Hen Niê, Bảo Ngọc cùng ekip hậu trường đã tận tình hỗ trợ hai chị em Ki – Bông tỏa sáng.

Gia đình nhà thiết kế, Nghệ sĩ ưu tú Đức Hùng và ê-kip.

Với anh, “mỗi thiết kế là một tác phẩm nghệ thuật tạo nên bức tranh mùa Đông đa sắc thái, vừa mang hơi thở đương đại, vừa phảng phất những dấu ấn văn hoá đặc trưng”. Nhà thiết kể cho biết: “Niềm hạnh phúc của Đức Hùng sau một hành trình sáng tạo, là được bước đi giữa những tràng pháo tay, những lời chúc mừng và tình cảm ấm áp từ những người bạn thân thiết. Những cái ôm, nụ cười và sự sẻ chia chính là món quà vô giá đối với Đức Hùng”.

Hẹn với gió đông đã khép lại đêm khai mạc AVIFW Thu Đông 2026 bằng dư âm ngọt ngào của tình thân, di sản và lòng tri ân. Như lời hẹn ước của Nhà thiết kế Đức Hùng, cuộc gặp gỡ mùa đông này có thể tạm dừng dưới ánh đèn sàn diễn, nhưng chắc chắn sẽ mở ra nhiều "cuộc hẹn" rực rỡ hơn nữa cho thời trang Việt.