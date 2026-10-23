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Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028

Thứ Sáu, 17:34, 23/10/2026
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VOV.VN - Hoa hậu Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh tham gia hội đồng giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028. Cuộc thi do VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, hướng tới kỷ niệm 20 năm kể từ mùa đầu tiên năm 2008.

Ngày 23/10 tại Hà Nội, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 chính thức được khởi động. Mùa thi mang chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình”, đồng thời đánh dấu hành trình 20 năm kể từ lần đầu cuộc thi được tổ chức vào năm 2008.

Hội đồng giám khảo do NSND Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, làm Chủ tịch. Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh là hai thành viên trong hội đồng giám khảo.

hoa hau ngoc han, nsUt viet anh lam giam khao hoa hau du lich viet nam 2028 hinh anh 1
Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng người chiến thắng không chỉ cần ngoại hình mà còn phải có tri thức và năng lực lan tỏa.

Chia sẻ tại họp báo, NSƯT Việt Anh cho biết anh cảm nhận áp lực và trách nhiệm khi đảm nhận vai trò giám khảo ở mùa thi kỷ niệm 20 năm. Theo nam nghệ sĩ, ban giám khảo ưu tiên tìm kiếm những gương mặt mới, có bản lĩnh và khả năng đảm nhận vai trò quảng bá du lịch.

Trong khi đó, Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng tiêu chí lựa chọn không dừng ở vẻ ngoài. Người chiến thắng cần hội tụ tri thức, bản lĩnh và khả năng lan tỏa. Với vai trò giảng viên đại học và nhà kinh doanh, cô cũng cho biết sẽ tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế cùng cuộc thi.

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NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga.

Theo ban tổ chức, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 hướng tới tìm kiếm gương mặt có khả năng quảng bá văn hóa, du lịch, giới thiệu các điểm đến, di sản, ẩm thực, làng nghề và con người Việt Nam. Ngoài nhan sắc và kỹ năng trình diễn, thí sinh được đánh giá ở khả năng ngoại ngữ, thuyết trình, sáng tạo nội dung và mức độ am hiểu văn hóa, du lịch.

Mùa thi năm 2028 cũng gắn với dấu mốc 20 năm Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Cuộc thi lần đầu tổ chức năm 2008 với người đăng quang là Phan Thị Ngọc Diễm. Các mùa tiếp theo được tổ chức vào năm 2022, 2024 và 2026, lần lượt tìm ra Lương Kỳ Duyên, Phạm Thị Ngọc Quỳnh và Nguyễn Phương Linh.

Theo lộ trình được công bố, hồ sơ dự thi được tiếp nhận từ sau họp báo tháng 10/2026 đến khoảng tháng 5-6 năm tiếp theo. Vòng sơ khảo dự kiến tổ chức tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Sau sơ khảo, các thí sinh tham gia chuỗi trải nghiệm tại nhiều địa danh văn hóa, du lịch trên cả nước; hành trình này dự kiến được xây dựng thành 10 tập chương trình thực tế.

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Họp báo khởi động Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028 diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội.
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Vòng chung kết dự kiến gắn với các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia do Quảng Trị đăng cai. Thí sinh sẽ trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái tại khu vực Quảng Bình cũ và chuỗi di tích lịch sử tại khu vực Quảng Trị cũ.

Ban tổ chức quy định thí sinh dự thi từ 18 đến 24 tuổi, cao từ 1,63 m trở lên, có ngoại hình cân đối, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, chưa lập gia đình và chưa sinh con. Một số thí sinh từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, cao đẳng, đại học, học viện, tỉnh hoặc thành phố trong năm 2026-2027 có thể được đặc cách vào vòng chung khảo nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Một thay đổi khác được công bố là nhiệm kỳ của Top 3 sẽ kéo dài ba năm thay vì hai năm như các mùa trước. Ban tổ chức cũng cho biết tổng giá trị tiền mặt, vương miện và các quyền lợi dành cho Top 3 được quy đổi khoảng 5-7 tỷ đồng.

 

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Cô gái Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

VOV.VN - Tối 10/1 tại Sa Pa, chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 chủ đề “Việt Nam bừng sáng” khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Phương Linh (Hà Nội).Trần Mỹ Lan giành Á hậu 1 và Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân đoạt Á hậu 2.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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