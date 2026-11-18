Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 phát đi thông báo chính thức về việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày, khép lại thời gian đương nhiệm đầy sóng gió của người đẹp.

Theo ban tổ chức, quyết định được đưa ra sau quá trình xem xét những sự việc phát sinh trong thời gian Quỳnh Anh đồng hành cùng cuộc thi, đồng thời căn cứ vào các thỏa thuận đã được xác lập giữa những bên liên quan.

Nguyễn Quỳnh Anh trong khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Trong thông báo chi tiết, ban tổ chức cho biết sau lần vi phạm đầu tiên, đơn vị đã xem xét, đưa ra hình thức xử lý và tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh. Theo đó, cô bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, sau quyết định kỷ luật, Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo, thống nhất trước với công ty quản lý. Ban tổ chức cho rằng một số vấn đề tại sự kiện đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi.

Đáng chú ý, theo ban tổ chức, cách đây vài ngày, Quỳnh Anh thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với công ty.

Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh từng vướng tranh cãi liên quan đến nhóm chat có nội dung bình phẩm về các người đẹp khác.

Bên cạnh đó, ban tổ chức ghi nhận việc Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền nhưng chưa thông qua ban tổ chức Miss Universe Vietnam.

Ban tổ chức đánh giá những sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết, trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Hoa hậu.

"Sau khi xem xét các sự việc và căn cứ vào những thỏa thuận có liên quan, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026", thông báo nêu rõ.

Trước khi bị thu hồi danh hiệu, Nguyễn Quỳnh Anh liên tiếp trở thành tâm điểm tranh cãi sau vụ lộ nhóm chat được cho là có nội dung bình phẩm về Hoa hậu Kỳ Duyên, Á hậu Trịnh Hồng Đăng và ban giám khảo Miss Universe Vietnam.

Theo những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tài khoản của Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm trò chuyện có những nhận xét không hay về người khác. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về cách ứng xử của các người đẹp sau đăng quang.

Trước làn sóng tranh cãi, Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh đã công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội. Tại buổi gặp gỡ truyền thông của Top 5 Miss Universe Vietnam ngày 15/10, cả hai tiếp tục trực tiếp xin lỗi Á hậu Hồng Đăng.

Sau vụ việc, ban tổ chức Miss Universe Vietnam phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Hải Phòng và Hội đồng Ban giám khảo để rà soát, xác minh những vấn đề liên quan.

Đối với Quỳnh Anh, ban tổ chức quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm những chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Ngoài ra, người đẹp phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Không chỉ vướng tranh cãi về ứng xử, Quỳnh Anh còn gây chú ý khi vắng mặt trong danh sách thí sinh Miss Universe 2026 được công bố trên trang chủ cuộc thi. Trong danh sách 126 người đẹp tham gia bình chọn để có cơ hội vào Top 30 chung kết, không có tên đại diện Việt Nam. Đại diện Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Singapore cũng không xuất hiện trong danh sách này.

Từ việc bị đình chỉ biểu diễn trong 6 tháng đến quyết định thu hồi danh hiệu ngày 18/11, những diễn biến liên quan đến Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo thông báo mới nhất, việc tước danh hiệu không chỉ liên quan đến ồn ào phát ngôn trước đó mà còn xuất phát từ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các thỏa thuận với ban tổ chức và đơn vị quản lý.