Hoa hậu Ý Nhi về nước gấp rút, sắp khép lại nhiệm kỳ Miss World Vietnam

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đáp chuyến bay từ Australia trở về TP. Hồ Chí Minh để tham dự đêm Chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2025.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ý Nhi xuất hiện giản dị nhưng vô cùng rạng rỡ. Được biết, ngay trước khi lên chuyến bay trở về Việt Nam, Ý Nhi vẫn đang tất bật hoàn thành các lịch học tại trường. Người đẹp tiếc nuối khi không thể đồng hành xuyên suốt cùng các thí sinh Miss World Vietnam 2025.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của cuộc thi, Ý Nhi đã gặp gỡ các thí sinh, xuất hiện tại Họp báo Công bố thí sinh và trình diễn trong sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest tại Vũng Tàu. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô đã nhanh chóng quay trở lại Australia để tiếp tục việc học và làm thêm.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày trở về, Hoa hậu Ý Nhi bộc bạch: "Hành trình đương nhiệm vừa qua là một thanh xuân rực rỡ đối với Nhi. Dù khoảng thời gian này vô cùng bận rộn với lịch học tại Australia, nhưng việc được trở về Việt Nam, sải bước trên sân khấu final walk và tận tay trao lại vương miện cho tân Hoa hậu là một khoảnh khắc thiêng liêng mà Nhi không thể bỏ lỡ”.

Được biết, ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện, Hoa hậu Ý Nhi sẽ lập tức bay trở lại Australia để tiếp tục con đường học vấn. Quỹ thời gian ngắn ngủi tại Việt Nam được cô dành trọn vẹn cho công tác tập luyện và chuẩn bị sân khấu final walk.

Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng vừa khiến người hâm mộ vô cùng háo hức khi hé lộ những bản sketch đầu tiên cho trang phục dạ hội dành riêng cho màn final walk. Thiết kế cầu kỳ, tinh tế là tâm huyết của NTK Đỗ Long, được "đo ni đóng giày" riêng cho khoảnh khắc tỏa sáng đầy ý nghĩa của Ý Nhi.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ càng thêm phần ý nghĩa khi Hoa hậu Ý Nhi có dịp hội ngộ Chủ tịch Miss World bà Julia Morley và đương kim Miss World Opal Suchata. Được biết, Opal chính là người bạn cùng phòng thân thiết, luôn đồng hành cùng Ý Nhi trong suốt chặng đường chinh chiến tại Miss World lần thứ 72.

Hoa hậu Opal Suchata sẽ hạ cánh tại TP.HCM vào đầu giờ chiều ngày 29/3. Hoa hậu Ý Nhi dự kiến trực tiếp có mặt tại sân bay để đón người bạn thân thiết. Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của mỹ nhân quốc tế chắc chắn sẽ mang đến nhiều cảm xúc khi cô được trực tiếp chứng kiến màn final walk của Ý Nhi trên sân khấu.

Trải qua Vòng Chung khảo với hàng loạt phần thi phụ hấp dẫn như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái hay Người đẹp Biển… những ứng viên sáng giá nhất của Miss World Vietnam 2025 đã dần lộ diện. Đường đua chạm tay đến chiếc vương miện đang trở nên kịch tính và khó đoán hơn bao giờ hết.

Đêm Chung kết toàn quốc Miss World Vietnam 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 29/3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP. HCM). Cô gái xuất sắc nhất không chỉ trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá mà còn chính thức nắm giữ tấm vé đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss World lần thứ 74.