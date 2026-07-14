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“Hoàng tử” Lê Minh trong “Tứ đại thiên vương” làng giải trí Hong Kong giờ ra sao?

Thứ Ba, 13:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Lê Minh, người từng được mệnh danh là “Hoàng tử” trong “Tứ đại thiên vương” của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), hiện đang sống một cuộc sống gia đình yên bình sau khi rút lui khỏi ánh hào quang.

Trong những năm 1990, Lê Minh là một trong "Tứ đại thiên vương" huyền thoại của làng giải trí Hong Kong, cùng với Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Trương Học Hữu. Cùng nhau, họ đã định hình thời kỳ vàng son của làng giải trí Hong Kong và trở thành những ngôi sao lớn nhất châu Á.

Nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm và giọng hát êm dịu, Lê Minh được mệnh danh là "Hoàng tử" trong số “Tứ đại thiên vương”. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc vô cùng thành công, anh còn trở thành một diễn viên được săn đón với hàng loạt phim ăn khách.

hoang tu le minh trong tu dai thien vuong lang giai tri hong kong gio ra sao hinh anh 1
"Hoàng tử" Lê Minh trong "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hong Kong.

Sinh ra tại Bắc Kinh năm 1966, Lê Minh từng làm nhân viên marketing tại một công ty điện thoại di động trước khi bước chân vào làng giải trí. Được đồng nghiệp khuyến khích, anh tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng ca hát mới và giành giải ba. Cuộc thi đó đánh dấu khởi đầu sự nghiệp trong làng giải trí của Lê Minh. Nhờ tài năng và ngoại hình nổi bật, Lê Minh nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nam nổi tiếng nhất Hong Kong trong suốt những năm 1990.

Người hâm mộ thường miêu tả anh là người càng nhìn càng thấy quyến rũ, với hình ảnh thanh lịch tự nhiên ngay cả khi hút thuốc trên màn ảnh. Trong gần ba thập kỷ, Lê Minh đã khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của dòng nhạc Cantopop với những bài hát đình đám như: Tình yêu lãng quên, Lời thú nhận mùa xuân và Nước mắt tạm biệt. Anh cũng xây dựng được một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng với những bộ phim được đánh giá cao như: Đồng đội, Gần như một câu chuyện tình yêu, Huyền thoại xạ điêu, Thiên thần sa ngã, Địa ngục III và Vệ sĩ sát thủ.

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"Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hồng Kông từ trái sang: Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lê Minh. (Ảnh: South China Morning Post)
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Với danh tiếng, tiền bạc và vẻ ngoài điển trai của một ngôi sao điện ảnh, đời sống tình cảm của Lê Minh thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của báo chí. Anh từng có quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng, đáng chú ý nhất là nữ diễn viên Thư Kỳ và người mẫu mang nửa dòng máu Việt Nam Lê Gia Nghi. Mối quan hệ của Lê Minh với Thư Kỳ được cho là đã kết thúc dưới áp lực dư luận và sự phản đối của gia đình. Sau nhiều năm hẹn hò, Lê Minh kết hôn với Lê Gia Nghi, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài bốn năm trước khi kết thúc bằng một cuộc chia tay phẳng lặng. Một số báo chí thời điểm đó cho rằng danh tiếng đào hoa của Lê Minh đã góp phần dẫn đến sự đổ vỡ này.

Sau ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của Lê Minh cũng chững lại đáng kể. Lần xuất hiện gần đây nhất của anh trên màn ảnh là vai khách mời trong bộ phim truyền hình Ever Night năm 2018. Năm 2017, anh đạo diễn bộ phim Wine War, nhưng bộ phim này thất bại cả về mặt phê bình lẫn doanh thu. Lê Minh cũng thành lập công ty quản lý âm nhạc A Music, nhưng công ty này gặp nhiều khó khăn, nhiều nghệ sĩ cuối cùng đã rời bỏ hãng.

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Năm 2018, Lê Minh khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận mối quan hệ với trợ lý của mình, Wing Chan. Cặp đôi đã chào đón một bé gái vào cùng năm đó. Kể từ khi làm cha ở tuổi 52, Lê Minh đã giảm đáng kể các hoạt động trước công chúng để tập trung vào cuộc sống gia đình. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng hiện "Hoàng tử" của làng giải trí Hong Kong một thời dành phần lớn thời gian cho con gái và giao việc quản lý hàng ngày của công ty cho nhân viên.

Thư Vũ/VOV.VN
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