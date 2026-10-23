Học trò Tóc Tiên ở “Tân binh toàn năng” kể chuyện tình 3 năm qua 5 ca khúc

LEZII, tên thật Lê Bin Thế Vĩ, sinh năm 2001, từng được biết đến qua các chương trình “The Moi Song”, “Vote For Five” và gần đây là “Tân binh toàn năng”. Tại chương trình này, anh vào Top 13 và thuộc team Tóc Tiên. Cuối năm 2025, LEZII cùng tổ đội FIRSTGENE gia nhập SS Label.

Nam ca sĩ vừa giới thiệu EP đầu tay “35” cùng MV “Sau sân nhà”. EP gồm 5 ca khúc được sắp xếp theo một mạch truyện xuyên suốt, kể về hành trình tình cảm kéo dài ba năm của một chàng trai. Tên gọi “35” là cách viết số hóa của cụm từ “ba năm”. Theo LEZII, 5 ca khúc tương ứng với 5 chặng cảm xúc gồm mãnh liệt, đổ vỡ, đối diện, ám ảnh và chấp nhận.

LEZII từng vào Top 13 “Tân binh toàn năng” và thuộc team Tóc Tiên.

Mở đầu là “Silent treatment”, kể về một mối quan hệ trong đó cô gái ngày càng trở nên thờ ơ, còn chàng trai vẫn cố níu giữ tình cảm. Tiếp đó, “Trốn tìm” diễn ra sau khi hai người chia tay. Dù không còn gặp lại nhau, hình ảnh cô gái vẫn xuất hiện trong những giấc mơ, khiến chàng trai mắc kẹt trong ký ức. Ca khúc “35” nằm ở giữa EP, kể về cuộc gặp lại sau một thời gian xa cách. Những ký ức về ba năm bên nhau khiến chàng trai muốn bắt đầu lại mối quan hệ.

Đến “Dập dìu trong mưa”, hai người quyết định quay lại với nhau, bất chấp những rạn nứt từng xảy ra trong quá khứ. “Sau sân nhà” khép lại câu chuyện khi chàng trai phải đối diện với sự chia ly bởi cô gái không còn trên đời. MV cùng tên được phát hành đồng thời với EP, nối tiếp mạch nội dung của 4 ca khúc trước đó.

Trong EP này, LEZII tham gia sáng tác và sản xuất bên cạnh vai trò ca sĩ. BIKAY và STILLAD, hai thành viên cùng tổ đội FIRSTGENE, cũng tham gia quá trình thực hiện. Trước đó, “Dập dìu trong mưa” ra mắt từ đầu năm, còn MV “Silent treatment” được phát hành ngày 15/10. Hai ca khúc này lần lượt nằm ở chương thứ tư và chương mở đầu trong câu chuyện của “35”.

LEZII chia sẻ: “‘35’ là ba năm mà LEZII muốn kể lại một cách trọn vẹn nhất, và cũng là dự án LEZII dành nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay. Mong mọi người sẽ nghe ‘35’ từ bài hát đầu tiên đến cuối cùng, để cảm nhận toàn bộ câu chuyện mà LEZII muốn kể”.