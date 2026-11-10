Hồng Đào nhắc lại biến cố bạo bệnh, tiết lộ chuyện ít biết về con gái

Từng trải qua biến cố sức khỏe, Hồng Đào không ngờ những ký ức về thời gian nằm viện và tình cảm dành cho con gái lại trở thành chất liệu để bà thể hiện vai diễn mới. Trong buổi ra mắt phim "Ngày con còn mẹ" tối 9/11, nữ nghệ sĩ nhắc lại quãng thời gian bạo bệnh cùng câu chuyện ít biết về người con gái lớn.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, một người mẹ chịu nhiều tổn thương, luôn chất chứa những nỗi lo dành cho con cái. Nhân vật có độ tuổi tương đồng với nữ nghệ sĩ ngoài đời. Đặc biệt, những trải nghiệm về bệnh tật từng trải qua đã giúp bà tìm thấy sự đồng cảm với nhân vật.

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ về biến cố sức khỏe và những ký ức được bà đưa vào vai diễn trong phim "Ngày con còn mẹ".

"Nhận vai bà Tím cùng tuổi với Hồng Đào ngoài đời, tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân – thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua – để thể hiện nhân vật", Hồng Đào chia sẻ.

Điều khiến nữ nghệ sĩ xúc động nhất lại đến từ đôi mắt của Phương Anh Đào, người đóng vai con gái bà trong phim. Hồng Đào cho biết mỗi lần nhìn vào mắt đàn em, bà lại nhớ đến con gái lớn của mình.

"Tôi từng tâm sự với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Phương Anh Đào có đôi mắt to rất giống đứa con gái lớn của tôi. Hai mẹ con tôi ngoài đời vốn không mấy hợp tính, nhưng lúc tôi bệnh nằm viện, con bé lại là người nằm dài trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất", bà kể.

Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai hai mẹ con trong phim "Ngày con còn mẹ".

Chính những ký ức ấy đã theo Hồng Đào vào các cảnh quay. Theo nữ nghệ sĩ, dù kịch bản đã có sẵn, bà vẫn mượn trải nghiệm của bản thân để thể hiện tình cảm và tâm lý của người mẹ.

Đây là lần thứ hai Hồng Đào và Phương Anh Đào đóng chung sau phim "Mai". Nếu ở lần hợp tác trước, hai người có mối quan hệ "mẹ chồng hụt – con dâu hụt", thì trong "Ngày con còn mẹ", họ chính thức trở thành mẹ con trên màn ảnh.

Phương Anh Đào cho biết cô đã "mê tít" Hồng Đào từ lần làm việc trước. Trong gần 30 ngày quay phim, điều khiến cô ấn tượng không chỉ là khả năng diễn xuất mà còn là cách đàn chị làm việc.

Theo Phương Anh Đào, Hồng Đào thường có mặt tại phim trường từ 3-4 giờ sáng, luôn suy nghĩ làm sao để từng phân đoạn đạt được cảm xúc tốt nhất. Đặc biệt, có những cảnh Hồng Đào không nói lời nào, chỉ ngồi chứng kiến biến cố gia đình nhưng vẫn khiến cô xúc động.

"Sự từng trải của mẹ làm tôi dâng trào cảm xúc, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ", Phương Anh Đào nói.

Phương Anh Đào cho biết cô đã "mê tít" Hồng Đào từ lần hợp tác trong phim "Mai".

Phía sau những cảnh quay nhiều cảm xúc ấy là quá trình chuẩn bị không hề dễ dàng. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thừa nhận từng "hơi sợ" khi làm việc với Hồng Đào và Phương Anh Đào vì sự kỹ tính của cả hai.

Theo nam đạo diễn, hai nữ diễn viên chỉ đồng ý tham gia khi thực sự yêu thích nhân vật và hài lòng với kịch bản. Việc chỉnh sửa kéo dài khiến lịch quay liên tục bị dời từ tháng 1 sang tháng 5.

Tuy nhiên, Vũ Ngọc Đãng cho rằng chính sự khắt khe ấy đã giúp kịch bản hoàn thiện hơn. Hồng Đào đưa cả những tâm sự với con gái vào câu chuyện, trong khi Phương Anh Đào đóng góp nhiều trải nghiệm gia đình.

Hồng Đào và dàn diễn viên "Ngày con còn mẹ".

Trên phim trường, đạo diễn cũng để hai diễn viên thoải mái thể hiện cảm xúc. Có phân đoạn khi dựng chỉ sử dụng 3 phút nhưng ông cho cả hai diễn liên tục 9 phút. Thậm chí, dù đạo diễn đã hài lòng, Phương Anh Đào vẫn muốn quay thêm một lần nữa.

Bên cạnh những cảnh xúc động, Hồng Đào còn kể về tình huống hậu trường khiến Huy Khánh bị bầm tím đùi. Trong một phân đoạn, đạo diễn yêu cầu bà đá thật mạnh vào bạn diễn, không được đánh giả. Sau cảnh quay, Huy Khánh đã chụp ảnh phần đùi bầm tím gửi cho nữ nghệ sĩ xem.