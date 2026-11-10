Huy Tít bị gãy xương sườn, đau đến mất ngủ khi đóng “Bò sữa bay”

Bị gãy xương sườn khi đóng "Bò sữa bay"

PV: Sau "Mưa đỏ", anh trở lại màn ảnh rộng với một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác trong "Bò sữa bay". Khi lần đầu xem bộ phim hoàn chỉnh, điều gì khiến anh bất ngờ nhất?

Huy Tít: Tôi cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng, không bị đặt nặng quá nhiều vấn đề như khi xem những bộ phim trước. Tôi thích cách đạo diễn cân bằng các yếu tố trong phim. Những phân đoạn tình cảm được xử lý chậm rãi, có chiều sâu, trong khi các tình huống hài hước lại được cắt dựng nhanh hơn để tạo tiếng cười và giúp khán giả thư giãn.

Các nhân vật cũng có màu sắc riêng. Những người anh em trong phim mang đến sự duyên dáng, còn tuyến tình cảm có những khoảng lặng cần thiết. Tôi cảm thấy tổng thể bộ phim khá hài hòa, không có màu sắc nào lấn át hoàn toàn những yếu tố còn lại.

Sau thành công của "Mưa đỏ", Huy Tít tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Đức “Ngố” trong "Bò sữa bay".

PV: Trong phim, anh đảm nhận vai Đức “Ngố”, một chàng trai liều lĩnh, có phần bốc đồng nhưng lại rất yêu thương vợ con. Điều gì khiến anh quyết định nhận vai diễn này?

Huy Tít: Khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy rất khó tìm được lý do để từ chối. Câu chuyện khá hay và nhân vật Đức có nhiều điểm phù hợp với tôi. Nếu nói về tính cách, tôi nghĩ Đức giống mình khoảng 80%. Tuy nhiên, cách xử lý các tình huống của chúng tôi không giống nhau. Tôi sẽ không lựa chọn đánh nhau hoặc giải quyết mọi chuyện theo cách của Đức.

Đức là một công nhân, có những quyết định chưa thực sự thấu đáo. Anh ấy phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình.

Điều khiến tôi thấy khó là ngoài đời mình chưa có vợ con, trong khi nhân vật đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Có những chuyện không chỉ liên quan đến bản thân Đức mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dù vậy, tôi rất thích thú khi được thể hiện nhân vật này. Trong những vai diễn gần đây, Đức là người có tính cách gần với tôi nhất.

PV: "Bò sữa bay" có nhiều cảnh hành động và được quay tại Mộc Châu. Anh từng chia sẻ mình gặp chấn thương khá nghiêm trọng khi tham gia bộ phim. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra?

Huy Tít: Trước "Bò sữa bay", tôi đã tham gia "Mưa đỏ" và Phí Phông. Hai bộ phim đó có nhiều thử thách về thể lực, nên sau khi trải qua, tôi cảm thấy cơ thể đã quen hơn với cường độ làm việc cao trên phim trường.

Đến "Bò sữa bay", tôi không thấy những cảnh quay quá khó khăn về mặt thể lực. Nhưng khá trớ trêu là ở hai bộ phim trước, tôi không gặp chấn thương nghiêm trọng, còn lần này lại bị gãy xương sườn số 8.

Chấn thương xảy ra trong một cảnh quay có động tác nhào lộn và va chạm với một diễn viên khác. Lúc thực hiện động tác, phần đầu của bạn diễn va vào vùng xương sườn khiến tôi bị thương.

Gãy xương sườn rất khó chịu vì không thể cố định như một số vị trí khác trên cơ thể. Ngay cả lúc nằm ngủ cũng đau, chỉ có thể chờ xương dần hồi phục. Tôi vẫn tiếp tục quay phim trong thời gian đó. Đến bây giờ, vị trí chấn thương vẫn còn cảm giác đau và đang dần lành lại.

PV: Trong phim, anh tiếp tục đóng cặp với Hải Vy. Việc hai người từng hợp tác trước đó có giúp những cảnh tình cảm trở nên tự nhiên hơn không?

Huy Tít: Thực ra, tôi thường cảm thấy hơi ngại khi đóng phim tình cảm. Tôi thích những vai diễn có chất liệu mạnh, gai góc và phần nào xù xì hơn. Nhưng với chị Hải Vy, hai chị em từng làm việc cùng nhau trong "Có anh, nơi ấy bình yên", nên đã có sự kết nối và hiểu nhau nhất định.

Khi tiếp tục đóng vai vợ chồng trong "Bò sữa bay", chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi không bị quá ngại khi thực hiện những phân đoạn tình cảm. Nếu đóng cùng một người hoàn toàn mới, tôi chưa chắc đã có thể thoải mái và hết mình ngay như vậy. Bởi sự ăn ý trong diễn xuất phải đến từ cả hai phía, cần thời gian để tìm được tiếng nói chung.

Huy Tít và Hải Vy.

PV: Còn với Nguyễn Hùng, người từng đồng hành cùng anh trong "Mưa đỏ", sự tái hợp lần này mang đến những trải nghiệm gì?

Huy Tít: Tôi và anh Hùng đã làm việc với nhau nhiều lần nên khá hiểu nhau. Có những lúc trên phim trường, hai anh em không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau hoặc cùng bước vào một tình huống là đã phần nào hiểu đối phương muốn thể hiện điều gì. Điều tôi thích ở anh Hùng là cách diễn rất đời. Anh ấy không tạo cho tôi cảm giác đang diễn theo một khuôn mẫu hay quá sân khấu hóa. Chính sự tự nhiên đó khiến người đóng cùng dễ có phản ứng chân thật hơn.

Tôi nhớ một cảnh bốn anh em cùng nằm trong căn phòng rất nhỏ. Khi mọi người nói chuyện với nhau, có một câu nói của nhân vật do anh Hùng thể hiện vô tình chạm đúng tâm trạng của Đức, khiến tôi lập tức có phản ứng theo nhân vật. Những khoảnh khắc như vậy khiến tôi rất thích, bởi cảm xúc diễn ra tự nhiên ngay trong tình huống, không phải lúc nào cũng cần chuẩn bị sẵn.

“Sau "Mưa đỏ", tôi mất đi một phần hồn nhiên và tự do”

PV: Trước "Mưa đỏ", anh từng tham gia một số phim truyền hình. Vai Tấn đã mang đến bước ngoặt như thế nào trong sự nghiệp của anh?

Huy Tít: Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có cơ hội tham gia "Mưa đỏ" trong giai đoạn đầu bước vào nghề chuyên nghiệp. Vai Tấn không quá dài và cũng không phải nhân vật gánh toàn bộ câu chuyện. Nhưng tôi nghĩ điều đó lại phù hợp với một diễn viên mới ra trường như mình. Nếu lúc ấy nhận một nhân vật quá nặng về tâm lý hoặc phải đảm nhận vai trò lớn hơn, chưa chắc tôi đã đủ khả năng để thể hiện tốt.

Tấn là một vai diễn vừa đủ để khán giả nhớ đến, đồng thời cũng vừa đủ để tôi nhìn lại bản thân, nhận ra mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu và nên phát triển theo hướng nào. Vì vậy, tôi luôn xem "Mưa đỏ" là một bước đệm rất tuyệt vời. Sự quan tâm mà bộ phim mang lại lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.

PV: Sau thành công của "Mưa đỏ", anh được đông đảo khán giả nhận ra. Cuộc sống của một diễn viên trẻ thay đổi như thế nào khi sự nổi tiếng đến khá nhanh?

Huy Tít: Tôi vốn xuất thân từ thể thao nên rất thích sự tự do.

Trước đây, tôi có thể thoải mái đi đá bóng, cởi trần, ngồi ngoài đường uống trà đá và làm những điều rất bình thường mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau "Mưa đỏ", khi được nhiều người biết đến và quan tâm hơn, tôi bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi trong cuộc sống. Thực ra, đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với sự chú ý ấy.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy tôi nhận được rất nhiều thứ sau thành công của bộ phim. Điều đó đúng, bởi tôi có thêm khán giả yêu mến và những cơ hội mới trong công việc. Nhưng ngược lại, tôi cũng cảm thấy mình mất đi một phần sự hồn nhiên và tự do trước đây. Đôi khi tham gia các sự kiện, ngồi giữa rất nhiều người, tôi vẫn có cảm giác bản thân chưa thực sự quen với môi trường ấy. Có những lúc tôi tự hỏi vì sao mình lại ngồi ở đây, trong hoàn cảnh này.

Tôi nghĩ đó là một phần thay đổi mà bản thân phải học cách thích nghi khi bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp.

PV: Còn về cát-sê và cơ hội công việc, sự nổi tiếng sau "Mưa đỏ" đã mang đến cho anh những thay đổi cụ thể nào?

Huy Tít: Tôi có thêm nhiều cơ hội và được khán giả biết đến, yêu quý hơn. Đó là điều rõ ràng nhất. Về cát-sê, tôi luôn mong mức thù lao của phim sau có thể cao hơn phim trước. Dù chỉ tăng một khoản nhỏ, có thể là 50.000 hay 100.000 đồng, tôi vẫn xem đó là một động lực để tiếp tục cố gắng. Với tôi, giá trị lớn nhất sau "Mưa đỏ" vẫn là cơ hội để được làm nghề, được thử sức với những dự án mới và có thêm khán giả quan tâm đến công việc của mình.

PV: Trước khi trở thành diễn viên, anh từng là vận động viên đá cầu chuyên nghiệp. Vì sao anh quyết định chuyển hướng từ thể thao sang nghệ thuật?

Huy Tít: Tôi đã gắn bó với thể thao trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng có người theo đuổi nghệ thuật, nên môi trường này không quá xa lạ. Sau khi học hết lớp 12, tôi quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và may mắn trúng tuyển.

Khi bắt đầu học, tôi cảm thấy đây là môi trường phù hợp với bản thân. Tôi luôn nghĩ thể thao và nghệ thuật có một điểm rất giống nhau, đó là khả năng mang đến những cảm xúc mạnh mẽ cho con người. Chẳng hạn, khi đội tuyển Việt Nam thi đấu và giành chiến thắng, hàng triệu người có thể cùng vui mừng, xuống đường ăn mừng. Nghệ thuật cũng có khả năng tạo ra những cảm xúc tập thể như vậy. "Mưa đỏ" là một ví dụ khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn điều đó. Tôi thấy may mắn vì đã có cơ hội trải nghiệm cả hai lĩnh vực.

PV: Những năm tháng làm vận động viên đã giúp ích cho anh như thế nào khi chuyển sang một công việc đòi hỏi nhiều cảm xúc như diễn xuất?

Huy Tít: Thể thao giúp tôi có sự mạnh mẽ và tự tin nhất định. Khi còn thi đấu, tôi đã quen với việc phải bước vào những môi trường có áp lực, phải thể hiện khả năng trước người khác. Vì vậy, khi chuyển sang nghệ thuật, tôi không quá sợ hãi trước những thử thách mới.

Gia đình cũng rất ủng hộ quyết định của tôi. Mọi người không can thiệp quá nhiều vào con đường tôi lựa chọn mà để tôi tự trải nghiệm, tự tìm hiểu và tự chịu trách nhiệm với công việc của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi nếu được tự mình va chạm, mình sẽ hiểu rõ hơn đâu là điều phù hợp với bản thân.

“Không phải lúc nào cuộc sống của tôi cũng màu hồng”

PV: Bên cạnh đóng phim, anh còn tham gia kinh doanh và nhiều công việc khác. Nhiều người nhìn vào có thể nghĩ Huy Tít đang có cuộc sống khá thuận lợi ở tuổi 24. Thực tế có đúng như vậy?

Huy Tít: Tôi làm nhiều công việc, vừa diễn xuất vừa kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ không phải cứ nhìn thấy một người có nhiều công việc, xuất hiện trên phim ảnh hay mạng xã hội là có thể kết luận cuộc sống của họ hoàn hảo.

Ai cũng có những khó khăn riêng, chỉ là mỗi người lựa chọn cho người khác nhìn thấy những điều gì. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi từng là một vận động viên, rồi đi học, tự tìm cách phát triển công việc của mình.

Khi kinh doanh, tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề. Có những lĩnh vực mình chưa có đủ kiến thức, kinh nghiệm, nên phải liên tục học hỏi để duy trì công việc. Kinh doanh không đơn giản là mở ra một công việc rồi mọi thứ tự nhiên thuận lợi. Có những áp lực liên quan đến tiền bạc, trách nhiệm và việc phải giữ cho hoạt động kinh doanh tiếp tục vận hành. Vì vậy, tôi không nghĩ cuộc sống của mình lúc nào cũng màu hồng.

PV: Nhìn về chặng đường sắp tới, anh muốn tiếp tục chinh phục những vai diễn như thế nào?

Huy Tít: Tôi nghĩ hành trình làm nghề của mình đang phát triển từng bước. Từ những vai quần chúng, vai phụ, vai thứ chính, tôi đã có cơ hội thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ tiếp tục tiến xa hơn và có thêm những vai diễn nhiều đất thể hiện.

Nhưng điều quan trọng không chỉ là vai chính hay vai phụ. Tôi muốn tìm những nhân vật có chất riêng, giúp mình thể hiện được khả năng và những điều chưa từng làm trước đây. Tôi luôn nghĩ mình vẫn chưa thể hiện hết những gì bản thân có thể làm.

Từ khi tham gia "Mưa đỏ", tôi đã tự đặt mục tiêu phải cố gắng vượt qua những vai diễn trước đó. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện đều mang đến một điều mới, để khán giả không thấy mình đang lặp lại.

PV: Cảm ơn Huy Tít!