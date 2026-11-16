Huyền Lizzie: “Tôi và Duy Hưng ngại nhau thật, không phải diễn”

“Tôi và Duy Hưng đẹp đôi mà”

PV: Trong “Căn nhà không mái che”, Hạnh và Toản đang được khán giả tích cực “đẩy thuyền”. Nhiều người còn nhận xét Huyền Lizzie và Duy Hưng rất đẹp đôi cả trên phim lẫn ngoài đời. Chị đón nhận những bình luận ấy như thế nào?

Huyền Lizzie: Tôi thấy ngoài đời chúng tôi cũng đẹp đôi mà! (Cười).

Thực ra, khi nhận vai Hạnh, tôi nghĩ sự mong manh của mình sẽ phù hợp với vẻ gai góc của anh Duy Hưng khi vào vai Toản. Hai nhân vật có sự đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Một người phụ nữ mềm yếu, từng chịu nhiều tổn thương sẽ tạo cảm giác cần được che chở, còn Toản là một người đàn ông có vẻ ngoài xù xì nhưng lại rất tình cảm.

Huyền Lizzie và Duy Hưng lần đầu đóng cặp trong phim "Căn nhà không mái che".

Nếu xem phim kỹ, khán giả sẽ nhận ra Toản khi xuất hiện trước những người khác thường khá cộc cằn, khó chịu. Nhưng với Hạnh, ngay từ khi hai người chưa nảy sinh tình cảm, anh ấy đã rất nhẹ nhàng. Đó cũng là một tín hiệu để khán giả cảm nhận được nhân vật Toản sẽ lựa chọn ai.

Còn ngoài đời, hai anh em rất nghịch, thường xuyên trêu đùa nhau. Anh Hưng thậm chí còn điệu hơn cả tôi. Nói vậy thôi chứ anh ấy vẫn rất nam tính. Chúng tôi có thể thoải mái, vô tư tương tác với nhau nên khi lên phim cũng dễ dàng chia sẻ mọi thứ.

Tôi nghĩ mình khá may mắn khi được làm việc với anh Duy Hưng trong dự án này. Những năm gần đây, anh ấy có nhiều vai diễn ấn tượng. Điều tôi thích nhất là cách diễn rất đời, rất thật của anh ấy. Khi có một người bạn diễn vững nghề, tâm huyết với nhân vật thì họ có thể nâng cảm xúc của mình lên rất nhiều.

PV: Trong những cảnh tình cảm giữa Hạnh và Toản, làm thế nào để chị thể hiện được sự rung động một cách tự nhiên, nhất là khi đây là lần đầu hai người đóng cặp?

Huyền Lizzie: Thực ra, sự ngại ngùng giữa Hạnh và Toản ở những phân đoạn đầu là thật. Trước bộ phim này, tôi và anh Hưng chưa từng làm việc cùng nhau, chỉ gặp trong chương trình giao lưu diễn viên truyền hình. Vì thế, lúc đầu tôi cũng hơi ngại anh ấy.

Nhưng chính sự ngại ngùng đó lại rất phù hợp với giai đoạn đầu trong mối quan hệ của Hạnh và Toản. Hai người chưa thân thiết, chưa dám bộc lộ cảm xúc nên những ánh nhìn e dè, những lúc không dám nhìn thẳng vào mắt nhau đều rất tự nhiên.

Tất nhiên, diễn viên hoàn toàn có thể diễn ra sự ngượng ngùng ấy. Nhưng khi đó vẫn là diễn, còn ở đây chúng tôi ngại thật. Tôi nghĩ khán giả sẽ cảm nhận được sự khác biệt và dễ rung động hơn trước những khoảnh khắc ấy.

“Nếu không phải Doãn Quốc Đam, chưa chắc tôi đã diễn được cảnh bạo hành tốt như vậy”

PV: Những phân đoạn Hạnh bị chồng bạo hành trong các tập đầu từng gây tranh cãi, đặc biệt là cảnh Bình nhét cơm vào miệng vợ và dùng mâm đánh vào lưng. Doãn Quốc Đam cũng đã chia sẻ về cách thực hiện những cảnh quay này. Là người trực tiếp diễn cùng anh ấy, chị cảm nhận thế nào?

Huyền Lizzie: Với tôi, anh Doãn Quốc Đam là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, thời gian gần đây cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh. Tôi rất thích cách diễn của anh Đam bởi anh ấy diễn rất đời.

Tôi thấy anh Đam và anh Duy Hưng có điểm khá giống nhau trong cách diễn, đặc biệt là sự tự nhiên và khả năng tạo cảm xúc cho bạn diễn. Cả hai đều không muốn bộc lộ hết mọi thứ khi tập mà thường giữ lại những điều bất ngờ cho lúc quay thật.

Riêng hai phân đoạn nhét cơm vào miệng và đập mâm vào lưng Hạnh, tôi phải nói rằng sau khi diễn xong, tôi rất cảm ơn anh Đam. Nếu không phải anh ấy, chưa chắc tôi đã thể hiện được những phân đoạn đó tốt như vậy.

Bởi anh Đam có khả năng tạo cảm xúc cho bạn diễn một cách bất ngờ. Anh ấy còn nghĩ ra rất nhiều chi tiết hay mà trong kịch bản ban đầu không có.

Hai hành động nhét cơm và đập mâm hoàn toàn không có trong kịch bản, đều do anh Đam sáng tạo thêm. Nếu chỉ diễn đúng những gì được viết ra, có thể cảnh phim sẽ đơn giản và trôi qua mà không tạo được ấn tượng mạnh với khán giả. Tôi nghĩ chính những chi tiết bất ngờ ấy khiến phân đoạn có sức nặng hơn.

Phân cảnh bạo hành của Doãn Quốc Đam trong "Căn nhà không mái che".

PV: Những hành động khá mạnh của Doãn Quốc Đam khiến một số khán giả lo ngại chị có thể bị đau hoặc gặp chấn thương khi quay. Thực tế anh ấy đã xử lý cảnh quay như thế nào?

Huyền Lizzie: Tôi nhớ trong lúc tập cảnh đập mâm, anh Đam có nhắc tôi ngồi dịch lên một chút. Khi đó tôi không hiểu vì sao anh ấy lại yêu cầu như vậy. Đến khi quay xong, tôi mới biết anh ấy đã tính toán từ trước. Anh ấy muốn tôi ngồi ở vị trí đó để khi thực hiện động tác đập mâm, chiếc mâm sẽ đập vào thành ghế chứ không phải lưng tôi.

Đó là một sự tính toán rất kỹ trong cách diễn. Khán giả nhìn trên màn ảnh có thể cảm thấy nhân vật bị đánh rất mạnh nhưng thực tế diễn viên đã có kỹ thuật để không làm đau bạn diễn. Tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp đó của anh Đam. Anh ấy không chỉ nghĩ đến hiệu quả của cảnh quay mà còn biết cách bảo đảm an toàn cho người diễn cùng.

Tôi thực sự thấy may mắn vì trong bộ phim này được làm việc với cả anh Doãn Quốc Đam và anh Duy Hưng. Đây đều là những diễn viên chuyên nghiệp, có lối diễn rất đời và đặc biệt phù hợp với đề tài của bộ phim.

“Đạo diễn bảo tôi vẫn đẹp quá, phải làm cho khác đi”

PV: Từ “Tình yêu và tham vọng”, “Thương ngày nắng về” đến nhiều bộ phim trước đây, chị thường gắn với hình ảnh phụ nữ thành thị, sành điệu. Khi chuyển sang vai Hạnh, một người phụ nữ nông thôn nghèo khó, chị có áp lực khán giả sẽ không tin vào tạo hình mới không?

Huyền Lizzie: Tôi sợ chứ!

Từ trước đến giờ, tôi chưa từng tham gia một bộ phim có đề tài và dạng nhân vật như thế này. Những vai diễn trước đây đều rất khác Hạnh.

Tôi nghĩ khi khán giả đã quen nhìn mình trong hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, ăn mặc đẹp, chỉn chu thì tự nhiên thấy mình xuất hiện với vai cô bán rau, cuộc sống khổ sở, họ sẽ rất khó tin ngay lập tức. Đó là một bất lợi rất lớn. Bởi cho dù mình có diễn tốt đến đâu nhưng nếu khán giả nhìn ngoại hình mà không tin mình là nhân vật thì hiệu quả diễn xuất cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Huyền Lizzie xinh đẹp và sành điệu ngoài đời.

Thực tế, những tập đầu lên sóng, tôi biết có khán giả chưa tin hoàn toàn vào tạo hình của mình. Nhưng mình cũng không thể đóng đinh bản thân mãi trong một dạng vai diễn được. Nếu bộ phim nào tôi cũng tiếp tục mặc đẹp, ăn mặc sành điệu, đóng những vai phụ nữ thành thị thì khán giả sẽ chán. Chính tôi cũng chán vì không thấy mình có điều gì mới.

Khi tôi nhận vai Hạnh, rất nhiều người bất ngờ, từ bạn bè đến khán giả. Ban đầu, thậm chí có bạn còn cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy tạo hình của tôi. Tôi cũng thắc mắc có gì đáng buồn cười đâu. Nhưng sau đó tôi hiểu vì mọi người chưa quen với hình ảnh ấy, chưa tin tôi có thể trở thành một người phụ nữ nông thôn. Với tôi, đã là diễn viên thì nên hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Tôi muốn thử sức và không ngại làm xấu mình.

PV: Một chi tiết gây chú ý trong tạo hình của Hạnh là vết bớt trên khuôn mặt. Đây là yêu cầu có sẵn trong kịch bản hay là sáng tạo của ê-kíp?

Huyền Lizzie: Vết bớt hoàn toàn không có trong kịch bản mà là ý tưởng của đạo diễn. Anh ấy muốn tạo hình của tôi khác đi để khán giả không còn nhìn thấy hình ảnh Huyền Lizzie quen thuộc. Ban đầu, tôi cũng băn khoăn có nhất thiết phải làm vết bớt hay không, nhưng khi đã đồng ý, tôi không ngại xấu, thậm chí còn muốn nhân vật trông khác biệt hơn nữa.

Ê-kíp từng tính đặt vết bớt ở vị trí khác trên khuôn mặt để tạo hiệu ứng rõ hơn. Tuy nhiên, Hạnh có rất nhiều cảnh khóc, trong khi phim quay vào mùa hè nóng bức. Nếu lớp hóa trang bị trôi, việc phải dừng lại dặm phấn sẽ ảnh hưởng đến mạch cảm xúc. Vì vậy, chúng tôi chọn vị trí an toàn hơn.

Đạo diễn nhiều lần nhận xét tôi vẫn còn đẹp quá, chưa đủ khác biệt so với hình ảnh thường thấy. Bởi vậy, tôi không che quầng mắt hay những vùng da sạm, chủ yếu dùng phấn nâu để tạo vẻ ngoài lam lũ. Tuy nhiên, thay đổi ngoại hình chỉ là một phần. Quan trọng hơn vẫn là cách đi đứng, nói năng, sinh hoạt và thể hiện cảm xúc. Nếu chỉ làm xấu gương mặt mà cách diễn vẫn như những vai trước đây thì khó có thể thuyết phục khán giả.

“Tôi là mẹ đơn thân nhưng cuộc sống của tôi sướng hơn Hạnh rất nhiều”

PV: Trong phim, Hạnh là người mẹ phải một mình gồng gánh gia đình, chịu nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ngoài đời, chị cũng là một người mẹ đơn thân. Chị có mang những trải nghiệm của mình vào vai diễn này không?

Huyền Lizzie: Nếu nói tôi mang cuộc sống ngoài đời vào phim thì không hẳn. Nhưng vì bản thân cũng là một người mẹ đơn thân, có con nhỏ nên tôi hiểu được phần nào cảm giác của người phụ nữ khi phải một mình chăm sóc, nuôi dạy con.

Tôi có thể đồng cảm với những khó khăn, những điều một người mẹ phải suy nghĩ, phải gồng gánh khi không có chồng bên cạnh. Tuy nhiên, hoàn cảnh của tôi và Hạnh rất khác nhau. Nhân vật Hạnh quá khổ, còn Huyền ngoài đời thì rất sướng. Tôi nói thật là cuộc sống của tôi khá sướng vì nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình và chồng cũ.

Trong khi đó, Hạnh không chỉ phải một mình nuôi con mà còn phải trả nợ cho chồng, chịu đựng bạo lực gia đình và rất nhiều tổn thương khác. Những trải nghiệm ấy tôi không có ngoài đời nên không thể lấy cuộc sống của mình để áp vào nhân vật được. Điểm chung chỉ là cả hai đều làm mẹ đơn thân. Còn mức độ đau khổ, tổn thương và những gì Hạnh phải chịu đựng nặng nề hơn tôi rất nhiều.

PV: Vậy chị đã tìm kiếm cảm xúc ở đâu để thể hiện một người phụ nữ chịu nhiều đau đớn, tủi nhục như Hạnh?

Huyền Lizzie: Ngoài việc đọc và nghiên cứu kịch bản, tôi phải xem khá nhiều video, những bộ phim có hoàn cảnh nhân vật tương tự để quan sát, chắt lọc cảm xúc. Tôi muốn hiểu khi một người phụ nữ ở trong hoàn cảnh như Hạnh thì họ sẽ cảm thấy thế nào, phản ứng ra sao. Những tổn thương ấy không phải chỉ là việc diễn viên có thể khóc được hay không.

Với tôi, không thể đơn giản nghĩ rằng đến phân đoạn đau khổ thì mình phải khóc, mình là diễn viên nên có thể khóc được. Nếu như vậy thì chưa chắc đã là cảm xúc của nhân vật. Tôi muốn cảm xúc xuất phát từ chính câu chuyện mà biên kịch đã xây dựng cho Hạnh.

Đọc những phân đoạn Hạnh bị chồng đánh đập, tôi đã cảm nhận được sự đau đớn, tổn thương, tủi nhục và xót xa của người phụ nữ ấy. Những cảm xúc đó có sẵn trong nhân vật, nhiệm vụ của tôi là tìm cách thể hiện nó một cách chân thực nhất.

Thực ra, những ngày quay đầu tiên tôi cũng chưa thật sự ngấm vai. Với phim truyền hình, diễn viên thường cần một đến hai tuần để bắt nhịp với nhân vật. Những cảnh đầu đôi khi vẫn hơi cứng. Nhưng kịch bản phim này có nhiều tình tiết tốt, mỗi phân đoạn đều có câu chuyện và chiều sâu riêng nên tôi cũng dễ tìm thấy cảm xúc của Hạnh hơn.

PV: Xin cảm ơn chị!