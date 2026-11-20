Ngày 20/11, HLL – đơn vị tổ chức và điều hành Golden Disc Awards chính thức công bố danh sách 5 diễn viên Hàn Quốc đảm nhận vai trò người trao giải tại Golden Disc Awards lần thứ 41, gồm Ryu Seung Ryong, Kim Moo Yul, Ji Chang Wook, Hwang In Youp và Go Youn Jung.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải âm nhạc thường niên của Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam.

Trong số những nghệ sĩ vừa được công bố, Ji Chang Wook là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả yêu phim Hàn. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều thể loại, đặc biệt là các tác phẩm hành động như “Gangnam B-Side” và “The Manipulated” trên Disney+.

Năm 2026, Ji Chang Wook tiếp tục mở rộng hoạt động diễn xuất với bộ phim cổ trang “Scandal” của Netflix và tác phẩm “Merry Berry Love” trên Disney+. Anh cũng đang chuẩn bị cho dự án truyền hình “Human X Gumiho” của JTBC, dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Theo thông tin từ ban tổ chức, dù có lịch trình hoạt động quốc tế bận rộn, Ji Chang Wook vẫn nhận lời tham gia Golden Disc Awards lần thứ 41. Sự xuất hiện của nam diễn viên được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ tại Việt Nam.

Một gương mặt đáng chú ý khác là Go Youn Jung, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình được yêu thích như “Moving”, “Alchemy of Souls: Light and Shadow” và “Can This Love Be Translated?”.

Go Youn Jung tiếp tục khẳng định sức hút qua các dự án “Resident Playbook” và “Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness”. Cô cũng được lựa chọn tham gia mùa 2 của “Moving” cùng bộ phim điện ảnh “Nambeol”. Việc nữ diễn viên góp mặt tại lễ trao giải ở Hà Nội được kỳ vọng tạo thêm sức hút đối với khán giả trẻ.

Trong khi đó, Hwang In Youp được biết đến qua các bộ phim tình cảm, lãng mạn như “True Beauty”, “Why Her?” và “Family by Choice”. Tháng 7/2026, anh tiếp tục xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn “Dream to You” của ENA.

Đáng chú ý, Hwang In Youp sẽ lần đầu đảm nhận vai phản diện kể từ khi ra mắt trong dự án “Human X Gumiho”, bộ phim cũng có sự tham gia của Ji Chang Wook và dự kiến lên sóng năm 2027.

Bên cạnh ba ngôi sao được khán giả trẻ quan tâm, Golden Disc Awards lần thứ 41 còn có sự góp mặt của Ryu Seung Ryong, diễn viên thực lực từng tham gia các tác phẩm ăn khách như “Miracle in Cell No. 7”, “Extreme Job” và loạt phim “Moving”. Tháng 5/2026, anh giành giải Daesang hạng mục Truyền hình tại Baeksang Arts Awards lần thứ 62 với bộ phim “The Story of Manager Kim Who Lives in Seoul and Works at a Large Corporation”.

Diễn viên Kim Moo Yul cũng góp mặt trong danh sách người trao giải. Anh được giới thiệu với vai diễn trong series “True Education” của Netflix và đang chuẩn bị cho các dự án mới như “First Doctor” và “Grandma”.

Golden Disc Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm. Việc tổ chức mùa giải thứ 41 tại Hà Nội đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này đến Việt Nam. Sự hội tụ của các diễn viên nổi tiếng cùng những nghệ sĩ K-pop được kỳ vọng mang đến nhiều điểm nhấn cho lễ trao giải vào đầu năm 2027.