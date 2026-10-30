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Jisoo gia nhập cuộc đua solo: Lột xác, nổi loạn, mở lối đi riêng với “Addicted”

Thứ Sáu, 06:00, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, Jisoo của BLACKPINK đã tung teaser video âm nhạc cho bài hát “Addicted”, tiếp nối thành công của đĩa đơn “Click” hồi tháng 9. Teaser hé lộ một sự thay đổi ngoạn mục, thể hiện hình ảnh mới nổi loạn và bí ẩn. “Addicted” dự án kiến ra mắt toàn cầu vào 8h ngày hôm nay, 30/10.

Trong đoạn teaser “Addicted” mới được công bố, Jisoo xuất hiện trong bộ đồ bó sát gợi cảm trên nền trời đầy mây, với những tia sét liên tục xé toạc bóng tối. Bối cảnh mang cảm giác siêu thực, gợi lên bầu không khí của một cơn bão đang âm thầm hình thành trước khi bùng nổ. Đặc biệt, trong những giây cuối cùng, Jisoo bộc lộ một khía cạnh lạnh lùng và cá tính hơn của bản thân. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu cho album phòng thu solo đầu tay của chị cả BLACKPINK.

jisoo gia nhap cuoc dua solo lot xac, noi loan, mo loi di rieng voi addicted hinh anh 1
Jisoo, chị cả của BLACKPINK đang chứng minh lối đi riêng trong cuộc đua solo sau khi rời YG.

Trong khi thành viên lớn tuổi nhất của BLACKPINK vốn được biết đến với vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển, thì giờ đây cô toát lên một khí chất hoang dã, bí ẩn và có phần bất khuất. Trong “Addicted”, Jisoo khác biệt hoàn toàn với phong cách quyến rũ, hiện đại của Jennie trong các dự án hợp tác quốc tế, cá tính táo bạo đậm chất US-UK của Lisa hay chất nhạc Indie/Pop-Rock tình cảm giúp Rosé gặt hái thành công vang dội với “APT.”, Jisoo chọn cho mình một hướng đi khác.

Với chính bản thân, Jisoo trong “Addicted” cũng bỏ lại hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng quen thuộc thời “ME” và Jisoo mang đến một sắc thái hoàn toàn mới: ma mị, sắc lạnh và đậm chất điện ảnh. Trong tông màu tím huyền bí kết hợp biểu tượng tia chớp trái tim, tạo hình mới của cô trong “Addicted” nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

jisoo gia nhap cuoc dua solo lot xac, noi loan, mo loi di rieng voi addicted hinh anh 2
Jisoo đang âm thầm thử nghiệm các dự án cá nhân.

Sự trở lại lần này cũng cho thấy chiến lược đường dài bài bản của chị cả BLACKPINK. Từ sự kết hợp mang màu sắc viễn tưởng trong đĩa đơn “Click” trước đó cho đến chất nhạc Dance-Pop hứa hẹn nhưng cũng đầy mạo hiểm của “Addicted”, nữ ca sĩ khẳng định sự chuyển mình linh hoạt giữa âm nhạc và các dự án phim ảnh.

Sự chuyển mình này hứa hẹn sẽ mang đến màn tranh đua thành tích hấp dẫn giữa các thành viên BLACKPINK trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế giai đoạn cuối năm 2026. Trong khi các thành viên còn lại liên tục phủ sóng bằng các hợp tác đĩa đơn cùng nghệ sĩ Âu - Mỹ, Jisoo lại âm thầm xây dựng khái niệm thử nghiệm đa dạng cho cá nhân album.

jisoo gia nhap cuoc dua solo lot xac, noi loan, mo loi di rieng voi addicted hinh anh 3
4 thành viên BLACKPINK.

Sự trở lại của Jisoo vào cuối năm nay được mong chờ hơn bao giờ hết, khi các thành viên BLACKPINK khác đều đang bận rộn với hàng loạt hoạt động liên tục. Jennie gần đây đã phát hành EP “Fallen Angel”, trong khi thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, Lisa, đã trở lại với EP solo đầu tiên “Press Play”. Trong khi đó, Rosé cũng đã hé lộ về album solo thứ hai của mình, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2027.

Thực tế, Jisoo đã đạt được một số cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp solo của mình, bao gồm việc phát hành EP “AMORTAGE” vào năm 2025 và hợp tác với Zayn trong ca khúc “Eyes Closed”. Năm 2026, “Click” tiếp tục mở đường cho album phòng thu solo đầu tiên của cô. Điều khiến đoạn teaser mới nhất này trở nên hấp dẫn là Jisoo không cần phải trở thành một phiên bản của Jennie, Rosé hay Lisa.

Teaser video âm nhạc cho bài hát “Addicted” của Jisoo. (Nguồn: Youtube Jisoo)

Thay vào đó, hình ảnh lạnh lùng mới của cô hé lộ một khía cạnh hoàn toàn khác của Jisoo, và cô ấy thậm chí còn tiết lộ rằng cả ê kíp sản xuất đều bất ngờ trước sự thay đổi này. Kết quả là, mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào thành viên lớn tuổi nhất của BLACKPINK và sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt “Addicted”, có thể đánh dấu thời điểm cô ấy bộc lộ một khía cạnh nổi loạn mà khán giả chưa từng khám phá.

Thư Vũ/VOV.VN
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