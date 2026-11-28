Ở tuổi 21, Joseph Zada đang có cơ hội bước vào hàng ngũ những gương mặt trẻ được Hollywood chú ý. Đảm nhận vai Haymitch Abernathy thời niên thiếu trong “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân), nam diễn viên Australia không chỉ đối diện với thử thách lớn về diễn xuất mà còn phải tiếp nối dấu ấn của Woody Harrelson – người từng làm nên hình ảnh Haymitch quen thuộc trong loạt phim trước.

"The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" được kỳ vọng trở thành cột mốc quan trọng, đưa Joseph Zada đến gần hơn với khán giả toàn cầu. (Ảnh:Lionsgate)

Joseph Zada trong tạo hình Haymitch Abernathy. (Ảnh:Lionsgate)

Từ diễn viên trẻ Australia đến những dự án quốc tế

Joseph Zada sinh ngày 21/7/2005 tại Sydney, Australia. Anh trưởng thành trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là Jeremy Cumpston, một diễn viên kiêm đạo diễn, trong khi mẹ là nhà sản xuất phim Jessica Brentnall. Anh trai cùng cha khác mẹ của Joseph, Hal Cumpston, cũng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất.

Joseph Zada bắt đầu có những trải nghiệm đầu tiên với điện ảnh từ năm 2019 qua bộ phim “Bilched”. Sau đó, anh tiếp tục tham gia một số dự án truyền hình và điện ảnh, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước khi được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi hơn.

Năm 2024, nam diễn viên tham gia loạt phim truyền hình “Total Control” của Australia với vai Daniel. Đến năm 2025, anh gây chú ý khi xuất hiện trong “The Invisible Boys”, series khai thác câu chuyện về những người trẻ tại một thị trấn Australia, trong vai Charlie Roth.

Cũng trong năm 2025, Joseph Zada góp mặt trong “We Were Liars”, series chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn E. Lockhart, phát hành trên nền tảng Amazon Prime Video. Anh đảm nhận nhân vật Johnny Sinclair Dennis, một trong những thành viên của gia đình Sinclair.

Năm 2026, nam diễn viên tiếp tục thử sức với “East of Eden”, series chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của John Steinbeck. Trong tác phẩm này, anh vào vai Cal Trask – nhân vật từng được James Dean thể hiện trong phiên bản điện ảnh năm 1955.

Việc liên tiếp góp mặt trong những tác phẩm chuyển thể từ văn học cho thấy Joseph Zada đang có cơ hội tiếp cận những nhân vật với chiều sâu tâm lý và tính cách phức tạp. Đây cũng là nền tảng để anh từng bước khẳng định khả năng diễn xuất thay vì chỉ được nhớ đến như một gương mặt trẻ triển vọng.

Joseph Zada phải tìm cách xây dựng hình ảnh Haymitch thời trẻ, vừa có nét riêng vừa giữ được tinh thần nhân vật. (Ảnh:Lionsgate)

Từ một diễn viên trẻ Australia, Joseph Zada đang hướng đến những dấu mốc mới trên hành trình chinh phục màn ảnh quốc tế. (Ảnh:Lionsgate)

Vượt qua 2.700 diễn viên để trở thành Haymitch thời trẻ

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Joseph Zada đến vào năm 2025, khi anh được lựa chọn vào vai Haymitch Abernathy trong “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”.

Theo Biography, nam diễn viên đã vượt qua khoảng 2.700 ứng viên trong quá trình tuyển chọn để giành được vai diễn quan trọng này. Đây là nhân vật có vị trí đặc biệt trong thế giới “The Hunger Games”: Người đàn ông từng xuất hiện với vẻ ngoài bất cần, châm biếm và nghiện rượu, nhưng thực chất mang trong mình những tổn thương sâu sắc từ quá khứ.

Trong loạt phim gốc, Haymitch do Woody Harrelson đảm nhận. Vì vậy, việc thể hiện phiên bản trẻ tuổi của nhân vật đặt Joseph Zada trước áp lực không nhỏ. Anh phải tạo ra một Haymitch có bản sắc riêng, đồng thời giữ được những nét tính cách giúp khán giả nhận ra sự tiếp nối với nhân vật quen thuộc.

Chia sẻ với ABC Arts, Zada cho biết anh không muốn suy nghĩ quá nhiều về sức nặng của vai diễn, bởi điều đó có thể khiến bản thân cảm thấy áp lực. Thay vào đó, anh lựa chọn tiếp cận Haymitch như một nhân vật mới, tập trung vào câu chuyện và cảm xúc của tuổi trẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Zada dành khoảng một tháng nghiên cứu các tác phẩm từng có sự tham gia của Woody Harrelson. Anh chú ý đến nhịp điệu thoại và năng lượng diễn xuất của đàn anh, nhưng không muốn biến phần thể hiện của mình thành sự mô phỏng.

Theo nam diễn viên, Haymitch thời trẻ là một chàng trai giàu tình cảm, biết quan tâm và vẫn còn nhiều hy vọng. Những biến cố trong đấu trường sinh tử mới dần biến nhân vật thành người đàn ông cay nghiệt, bất cần mà khán giả từng biết.

Đây cũng là điểm thú vị của “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân), đó là bộ phim không đơn thuần kể lại một cuộc đấu sinh tồn, mà còn mở ra những góc khuất trong quá khứ của một nhân vật quan trọng trong loạt phim.

Nam diễn viên người Australia sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và phong cách hiện đại. (Ảnh:Instagram)

Gương mặt trẻ được kỳ vọng tiếp nối thế hệ ngôi sao The Hunger Games

Không phải lần đầu tiên “The Hunger Games” trở thành bệ phóng cho những diễn viên trẻ. Trước đây, Jennifer Lawrence từng bước lên hàng ngũ ngôi sao quốc tế sau vai Katniss Everdeen. Josh Hutcherson cũng ghi dấu ấn sâu đậm với nhân vật Peeta Mellark.

Với Joseph Zada, cơ hội lần này mang ý nghĩa tương tự nhưng cũng có những thách thức riêng. Anh phải xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons và Glenn Close.

Vẻ ngoài điển trai cùng phong thái tự tin giúp anh thu hút sự chú ý tại các sự kiện. (Ảnh:Instagram)

Từ những vai diễn truyền hình tại Australia đến các dự án chuyển thể văn học và giờ là một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng toàn cầu, Joseph Zada đang có những bước tiến đáng chú ý.

“The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” có thể trở thành cột mốc đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả quốc tế. Tuy nhiên, điều quyết định chặng đường tiếp theo của nam diễn viên vẫn là khả năng lựa chọn vai diễn, làm mới bản thân và chứng minh thực lực sau ánh hào quang của một thương hiệu lớn.