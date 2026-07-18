Không chỉ So Ji Sub, nữ diễn viên 19 tuổi này cũng gây sốt với "Đặc vụ Kim"

Sức hút của “Đặc vụ Kim tái khởi động” (Agent Kim Reactivated) không chỉ đến từ màn tái xuất của tài tử So Ji Sub mà còn mở ra cơ hội tỏa sáng cho một gương mặt hoàn toàn mới. Sau khi bộ phim lên sóng, Seo Su Min nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả Hàn Quốc tìm kiếm và thảo luận trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong tuần thứ hai của tháng 7, Seo Su Min cùng So Ji Sub nằm trong nhóm diễn viên được nhắc đến nhiều nhất sau mỗi tập phát sóng. Đây là thành tích đáng chú ý với một diễn viên mới lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim, Seo Su Min đảm nhận vai Kim Min Ji - con gái của cựu đặc vụ Kim Do Hyun, do So Ji Sub thủ vai. Ban đầu, Min Ji hiện lên như một nữ sinh ở tuổi nổi loạn, luôn giữ khoảng cách với người cha mà cô nghĩ chỉ là một công chức bình thường. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài bướng bỉnh là một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng đứng lên bảo vệ bản thân trước nạn bắt nạt học đường.

(Ảnh: SBS)

Nhân vật của Seo Su Min không xuất hiện với mật độ dày đặc, nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Vụ bắt cóc Min Ji trở thành bước ngoặt khiến Kim Do Hyun buộc phải quay trở lại cuộc sống của một đặc vụ, từ đó mở ra chuỗi hành động căng thẳng xuyên suốt bộ phim.

Điều giúp Seo Su Min chinh phục khán giả không nằm ở những cảnh hành động mà ở khả năng truyền tải cảm xúc. Từ ánh mắt hoảng loạn khi bị giam giữ, sự kiên cường trong nghịch cảnh đến khoảnh khắc vỡ òa khi gặp lại cha sau khi được giải cứu, nữ diễn viên 19 tuổi được đánh giá có diễn xuất chân thực và tiết chế. Nhiều khán giả cho rằng những phân đoạn giữa hai cha con là một trong những điểm giàu cảm xúc nhất của bộ phim.

(Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Instagram)

Trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều người dành lời khen cho màn kết hợp giữa So Ji Sub và Seo Su Min. Không ít ý kiến nhận xét nữ diễn viên trẻ tạo được sự kết nối tự nhiên với đàn anh, góp phần giúp mối quan hệ cha - con trong phim trở nên thuyết phục và dễ đồng cảm.

Ít ai biết trước khi trở thành diễn viên, Seo Su Min đã có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Cô hoạt động với vai trò influencer và sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên kênh cá nhân. Một số video ngắn của cô thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó video "Cuộc gặp đầu tiên không dễ dàng" đã vượt mốc 3 triệu lượt xem. Năm 2023, Seo Su Min tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên một kênh YouTube nổi tiếng với hơn 2 triệu lượt xem.

Danh tiếng trên mạng xã hội giúp Seo Su Min sớm lọt vào tầm ngắm của nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường trở thành thần tượng K-pop, nữ diễn viên sinh năm 2007 quyết định theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô tiết lộ từng nhận được lời mời từ nhiều công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, trong đó có các "ông lớn" của K-pop, nhưng vẫn quyết định tập trung học ngành Sân khấu - Điện ảnh.

Hiện Seo Su Min là nghệ sĩ trực thuộc Y.ONE Entertainment - công ty quản lý nhiều diễn viên như Shin Sung Rok và Lee Beom Soo.

(Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Instagram)

Dù mới chỉ có một vai diễn truyền hình, Seo Su Min đã tạo được dấu ấn bằng khả năng diễn xuất và sức hút tự nhiên. Thành công của “Đặc vụ Kim tái khởi động” không chỉ mang đến cho cô lượng khán giả đông đảo hơn mà còn mở ra kỳ vọng về một gương mặt trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hàn trong những năm tới.