Kim Kardashian tham gia lớp học diễn xuất, nỗ lực trở thành diễn viên

Ngay sau thông tin Kim Kardashian tham gia mùa 12 của series kinh dị đình đám "American Horror Story", nhiều khán giả đã lập tức bàn tán và tỏ ra không hài lòng. Đa phần họ đều cho rằng, việc ngôi sao 42 tuổi trở thành diễn viên là điều không thể và chắc chắn khiến series thất bại. Tuy vậy, mặc những lời chỉ tích của khán giả, Kim Kardashian vẫn mong muốn thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí trong bộ phim sắp tới.

Cụ thể, trên thảm đỏ Met Gala 2023 vừa qua, khi được hỏi liệu có tham gia các bài học diễn xuất hay không, Kim Kardashian đáp: "Tất nhiên là có. Đó là một thử thách. Tôi thích thử thách bản thân. Thật thú vị khi bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và thử một cái gì đó mới và phát triển. Tôi rất hào hứng với trải nghiệm này".

Kim Kardashian học diễn xuất chuẩn bị cho vai diễn sắp tới trong "American Horror Story".

Ở thời điểm hiện tại, "American Horror Story" mùa 12 đã bắt đầu bấm máy. Tuy nhiên, phần của Kim vẫn chưa bắt đầu khởi quay. Đây cũng là lí do chị cả nhà Kardashian tiếp tục học thêm các lớp diễn xuất để chuẩn bị cho phần diễn của mình, bắt đầu vào cuối tháng này.

Kim Kardashian là cái tên quen thuộc của màn ảnh nhỏ nhưng cô chuyên trị dòng truyền hình thực tế. Về mảng phim ảnh, trước đây cô chỉ nhận một số vai diễn nhỏ trong các phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Nhìn chung trong 10 năm qua, Kim hầu như không tham gia đóng phim và chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, lồng tiếng trong một số dự án như How I Met Your Mother, 30 Rock, 2 Broke Girls hay Ocean’s 8. Do đó, American Horror Story mùa 12 sẽ là vai diễn lớn nhất của Kim Kardashian cho đến nay./.