KPop Demon Hunters sắp tái ngộ khán giả trong game Toca Boca World

Bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters của Netflix đang mở rộng sang thế giới game với sự hợp tác mới cùng Toca Boca World. Sự kết hợp này sẽ mang các nhân vật, thời trang và âm nhạc của bộ phim hoạt hình đến ứng dụng kể chuyện, mang đến cho người chơi nhiều cách hơn để tạo ra những cuộc phiêu lưu ảo của riêng mình.

Toca Boca World là một trò chơi kể chuyện cho phép người chơi tùy chỉnh nhân vật, khám phá thế giới ảo và tạo ra những câu chuyện của riêng mình. Được phát triển bởi Toca Boca, bộ phận studio kỹ thuật số của công ty đồ chơi và giải trí Spin Master, ứng dụng này hiện có gần 60 triệu người chơi thường xuyên.

Nhóm nhạc Huntrix trong phim KPop Demon Hunters. (Ảnh: IMDb)

Trình phát nhạc giới hạn thời gian trong Toca Boca World giờ đây sẽ cho phép người chơi tự tạo nhạc nền cho câu chuyện của mình với các bản nhạc bao gồm “Golden” và “Soda Pop”. Sự hợp tác sắp tới tiếp tục chuỗi hợp tác của Toca Boca World với các thương hiệu giải trí nổi tiếng, mang thời trang và âm nhạc của bộ phim vào một không gian sáng tạo được thiết kế dành cho người chơi game nhỏ tuổi.

Với gần 60 triệu người chơi hoạt động, Toca Boca World chuẩn bị giới thiệu nội dung độc quyền lấy cảm hứng từ Huntrix, nhóm Saja Boys và các yếu tố được người hâm mộ yêu thích khác từ bộ phim. Bản cập nhật sẽ kết hợp trang phục đường phố thường ngày với phong cách sân khấu K-pop tràn đầy năng lượng, cùng với trình phát nhạc giới hạn thời gian gồm bốn bài hát từ nhạc phim.

Nhóm nhạc Huntrix trong phim KPop Demon Hunters. (Ảnh: Sony Pictures Animation)

Sự hợp tác này diễn ra sau thành công vang dội của bộ phim KPop Demon Hunters kể từ khi ra mắt vào tháng 6/2025. Với hơn 670 triệu lượt xem trên Netflix, KPop Demon Hunters đã trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng phát trực tuyến này, xây dựng được lượng người hâm mộ toàn cầu vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc và hoạt hình.

Sự kết hợp này sẽ mang đến phong cách thời trang đời thường trong phim và vẻ đẹp trình diễn K-pop sôi động. Người chơi có thể phối hợp quần áo và các vật phẩm thời trang khác để tùy chỉnh nhân vật của mình, lấy cảm hứng từ Huntrix, nhóm Saja Boys và những gương mặt quen thuộc khác trong phim.

Nội dung game được thiết kế xoay quanh lối chơi kể chuyện của Toca Boca World, cho phép người chơi tạo ra các nhân vật, bối cảnh và câu chuyện của riêng mình bằng cách sử dụng diện mạo mới.

Nhóm nhạc Huntrix trong phim KPop Demon Hunters. (Ảnh: Netflix)

Theo Spin Master, sự hợp tác này cũng dựa trên sự quan tâm hiện có trong cộng đồng Toca Boca World, nơi người chơi đã lấy cảm hứng từ KPop Demon Hunters cho những câu chuyện của riêng họ trước khi quan hệ đối tác chính thức được công bố.

Âm nhạc là một phần quan trọng của sự hợp tác này. Trình phát nhạc trong game mới sẽ có bốn bài hát từ nhạc phim gồm: “Golden”, “How It’s Done”, “Soda Pop”, “Your Idol”. Trong thời gian có hạn, người chơi có thể phát những bản nhạc này ở chế độ nền trong khi tạo ra những câu chuyện và cảnh tùy chỉnh của riêng mình trong Toca Boca World. Tính năng này đưa âm nhạc của bộ phim vào lối chơi sáng tạo của ứng dụng, cho phép người chơi sử dụng các bài hát làm nhạc nền cho những cuộc phiêu lưu ảo của họ.

Trước đây, trò chơi Toca Boca World đã hợp tác với nhiều thương hiệu và nghệ sĩ nổi tiếng như Adidas, Conan Gray, KATSEYE và Wicked: For Good. Âm nhạc trong game cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Olivia Rodrigo, Sienna Spiro và TWICE.