Lee Byung Hun gây tranh cãi khi “trắng tay” tại lễ trao giải Rồng Xanh

Tối 18/7, lễ trao giải Rồng Xanh Truyền Hình lần thứ 4 đã chính thức diễn ra tại khách sạn Paradise City ở Jung-gu, Incheon, quy tụ nhiều diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Đây là lễ trao giải danh giá tại Hàn Quốc, tôn vinh các tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc trong lĩnh vực nội dung phát trực tuyến.

Lee Byung Hun tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 4. (Ảnh: Kbizoom)

Chương trình mở màn với tiết mục solo của nam diễn viên Im Si Wan, người đã biến sân khấu thành một màn trình diễn độc đáo. Anh bắt đầu bằng những câu nói dí dỏm, nhảy theo bài hát “Man Man Ha Ni” của U-KISS, và thậm chí còn bắt chước những cảnh quay kinh điển, bao gồm cả đoạn clip nhảy của Lee Byung Hun. Màn trình diễn nhanh chóng chuyển sang nội dung nhại lại “Squid Game” khiến khán giả bật cười khi Im Si Wan bắt chước những động tác đặc trưng của Lee Byung Hun.

Lee Byung Hun thể hiện sự thích thú với màn diễn của Im Si Wan nhưng có chút ngượng ngùng. Người dẫn chương trình Jun Hyun Moo khen ngợi tiểu phẩm của Im Si Wan là “huyền thoại”. Nam nghệ sĩ đáp: "Cảm ơn nhà sản xuất đã tin tưởng giao cho tôi một tiết mục solo. Tôi chân thành xin lỗi Seo Hyun Jin, Lee Jun Young, Im Yoon Ah, và đặc biệt là tiền bối Lee Byung Hun".

Khi chương trình kết thúc, khán giả nhận thấy một điều kỳ lạ, mặc dù là tâm điểm, Lee Byung Hun lại không nhận được bất kỳ giải thưởng nào. Trong khi với sức hút từ bộ phim “Squid Game”, nhiều người kỳ vọng Lee Byung Hun sẽ là một trong những người giành chiến thắng tại lễ trao giải.

Lee Byung Hun rõ ràng thích thú với màn diễn của Im Si Wan. (Clip: Kbizoom)

Cư dân mạng nhanh chóng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Lee Byung Hun “chỉ được sử dụng như một vai diễn”, trong khi những người khác lại cho rằng, lễ trao giải Rồng Xanh năm nay có sự cạnh tranh cao khi quy tụ nhiều diễn viên tài năng.

Sự xuất hiện của nam tài tử đã trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất, không phải vì những lời khen ngợi, mà vì một vai diễn nổi bật trong bộ phim đình đám “Squid Game” nhưng lại ra về tay trắng.

Lee Byung Hun có sự nghiệp thành công khi tham gia loạt phim bùng nổ khắp châu Á như phim “Iris”, “I Come With The Rain”... Đặc biệt với vai diễn trong “G.I.Joe: Biệt đội báo thù”, nam diễn viên trở thành tên tuổi được chú ý trên toàn cầu. Trong nhiều năm, Lee Byung Hun được coi là một trong những tài tử đắt giá bậc nhất Hàn Quốc. Trong “Squid Game 2”, Lee Byung Hun vào vai The Front Man - Hwang In Ho. Nhằm phá hỏng kế hoạch của nam chính, anh đã trà trộn trở thành người chơi 001 với tên giả Oh Young Il.