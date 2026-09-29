English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Madonna ở tuổi 68: Khi tuổi tác không thể dập tắt ngọn lửa Pop

Thứ Ba, 06:00, 29/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại VMAs 2026, Madonna trở lại sau 23 năm, giành 7 giải thưởng, nổi bật là Nghệ sĩ của năm. Nhưng hơn những chiếc cúp, màn trình diễn giàu năng lượng ở tuổi 68 cho thấy ngọn lửa Pop trong cô vẫn chưa tắt.

Tại VMAs 2026, Madonna xuất hiện sau 23 năm vắng bóng. Trong khoảng 8 phút, cô lần lượt trình diễn “Bring Your Love” cùng Sabrina Carpenter và “Danceteria Afterhours” với Charli XCX, giữa ánh sáng, vũ đạo và những chuyển động liên tục của sân khấu.

Madonna đã 68 tuổi. Nhưng dường như cô không bước lên sân khấu để chứng minh rằng mình vẫn trẻ. Cô chỉ đơn giản làm điều Madonna đã làm suốt hơn bốn thập niên, đó là âm nhạc, bước ra ánh sáng và trình diễn.

Có lẽ chính sự tự nhiên ấy mới là điều đáng nói.

madonna o tuoi 68 khi tuoi tac khong the dap tat ngon lua pop hinh anh 1
Nữ ca sĩ xuất hiện đầy cuốn hút trên sân khấu VMAs 2026 với hình ảnh mạnh mẽ và giàu năng lượng. (Ảnh: Instagram)

Madonna vẫn chưa muốn dừng lại

Nhắc đến Madonna ở tuổi 68, người ta dễ bị cuốn vào những con số: Bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm sự nghiệp, bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu lần đứng trên sân khấu.

Nhưng âm nhạc vốn không được đo bằng tuổi. Điều khiến Madonna đặc biệt không phải là cô vẫn có thể thực hiện những động tác mạnh hay xuất hiện trong những bộ trang phục táo bạo. Điều đáng quý hơn là sau từng ấy năm, cô vẫn còn nhu cầu được chuyển động.

Một nghệ sĩ có thể giữ được giọng hát, có thể có một sân khấu lớn, có thể tạo ra những màn trình diễn đắt giá, nhưng rất khó để giả tạo được sự háo hức khi bước lên sân khấu. Ở Madonna, thứ năng lượng ấy vẫn còn.

madonna o tuoi 68 khi tuoi tac khong the dap tat ngon lua pop hinh anh 2
Hình ảnh trên sân khấu VMAs 2026 gợi nhắc về một biểu tượng Pop vẫn giữ nguyên khát vọng sáng tạo. (Ảnh: Instagram)
madonna o tuoi 68 khi tuoi tac khong the dap tat ngon lua pop hinh anh 3
Ở tuổi 68, Madonna khép lại một đêm VMAs đáng nhớ với 7 chiếc cúp, trải rộng từ nghệ sĩ, album đến vũ đạo và hình ảnh. (Ảnh: Instagram)

Madonna chưa bao giờ chỉ là một ca sĩ

Có lẽ vì thế mà gọi Madonna đơn giản là một ca sĩ Pop vẫn chưa đủ. Cô là một nghệ sĩ trình diễn, một biểu tượng thời trang, một nhân vật văn hóa đại chúng và trên hết là người luôn biết cách biến mỗi giai đoạn trong sự nghiệp thành một phiên bản mới của chính mình.

Từ “Like a Virgin”, “Like a Prayer”, “Vogue” đến “Ray of Light”, “Music” hay “Confessions on a Dance Floor”, Madonna không đứng yên trong một hình ảnh. Cô thay đổi âm nhạc, thay đổi diện mạo, thay đổi cách xuất hiện trước công chúng. Và quan trọng nhất, cô không ngại để Madonna của ngày hôm qua biến mất, để Madonna của ngày hôm nay xuất hiện.

Đó có lẽ là lý do một nghệ sĩ thuộc thế hệ MTV vẫn có thể đứng cạnh Sabrina Carpenter hay Charli XCX mà không hoàn toàn trở thành một nhân vật của hoài niệm.

Sau hơn 40 năm, Madonna có đủ những bản hit để sống bằng quá khứ. Khán giả luôn sẵn sàng nghe lại “Like a Virgin” hay “Vogue”. Những ca khúc ấy đã trở thành một phần lịch sử Pop. Nhưng Madonna dường như chưa bao giờ muốn biến mình thành một bảo tàng. Cô vẫn làm nhạc mới, vẫn tìm kiếm những cộng sự mới, vẫn thay đổi hình ảnh và vẫn bước vào những không gian âm nhạc thuộc về thế hệ sau.

Madonna vẫn còn tò mò về âm nhạc, về sân khấu, về hình ảnh và về chính mình. Có lẽ đó mới là thứ giúp ngọn lửa Pop của cô không tắt.

madonna o tuoi 68 khi tuoi tac khong the dap tat ngon lua pop hinh anh 4
Madonna là một trong những biểu tượng có ảnh hưởng nhất của nhạc Pop đương đại. (Ảnh: Instagram)

68 tuổi, Madonna vẫn còn nguyên sức sống

Tất nhiên, Madonna của tuổi 68 không thể giống Madonna của tuổi 25. Và có lẽ cũng không cần phải giống. Thời gian đã thay đổi cơ thể, giọng hát, cách biểu diễn của cô. Nhưng thời gian cũng mang đến cho Madonna thứ mà tuổi trẻ không thể có: kinh nghiệm, sự tự tin và một di sản đủ lớn để cô không còn phải chứng minh mình là ai.

Cô chỉ cần xuất hiện. Một bước chân, một ánh nhìn, một nhịp nhạc hay một động tác vũ đạo cũng có thể gợi lại cả một hành trình dài của Pop. Đó là đặc quyền của một biểu tượng.

madonna o tuoi 68 khi tuoi tac khong the dap tat ngon lua pop hinh anh 5
Nữ ca sĩ đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đến âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Instagram)

Trong thế giới Pop, nơi những gương mặt mới xuất hiện gần như mỗi ngày, Madonna vẫn có một vị trí riêng. Không phải vì cô trẻ hơn ai, không phải vì cô cố cạnh tranh với những nghệ sĩ trẻ mà bởi cô đã trở thành một phần của lịch sử âm nhạc, đồng thời vẫn muốn sống trong hiện tại.

Ở tuổi 68, Madonna không cần chiến thắng tuổi tác mà cô chỉ cần tiếp tục làm nghệ thuật. Và có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất về một nghệ sĩ: Không phải trẻ mãi, mà là không đánh mất sự háo hức với những điều mình yêu thích.

Sau ánh đèn VMAs, những giải thưởng rồi sẽ được cất đi, những màn trình diễn sẽ trở thành ký ức. Nhưng hình ảnh Madonna bước ra sân khấu ở tuổi 68 vẫn gợi một cảm giác rất đẹp, rằng có những ngọn lửa không cháy bằng tuổi trẻ, chúng cháy bằng tình yêu dành cho âm nhạc.

 

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao chuyện tình cảm của Lisa luôn khiến công chúng tò mò?
Vì sao chuyện tình cảm của Lisa luôn khiến công chúng tò mò?

VOV.VN - Một đoạn video vài giây ở London khiến tin đồn Lisa hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat nóng trở lại. Nhưng điều đáng nói có lẽ không nằm ở việc Lisa đang đi cùng ai, mà ở lý do đời tư của một ngôi sao toàn cầu luôn có sức hút đặc biệt với công chúng.

Vì sao chuyện tình cảm của Lisa luôn khiến công chúng tò mò?

Vì sao chuyện tình cảm của Lisa luôn khiến công chúng tò mò?

VOV.VN - Một đoạn video vài giây ở London khiến tin đồn Lisa hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat nóng trở lại. Nhưng điều đáng nói có lẽ không nằm ở việc Lisa đang đi cùng ai, mà ở lý do đời tư của một ngôi sao toàn cầu luôn có sức hút đặc biệt với công chúng.

Taylor Swift được vinh danh với giải thưởng mới tại MTV VMAs
Taylor Swift được vinh danh với giải thưởng mới tại MTV VMAs

VOV.VN - Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận MTV VMA Artist Director Honors, giải thưởng mới dành cho những nghệ sĩ có dấu ấn đặc biệt trong việc kể chuyện bằng hình ảnh.

Taylor Swift được vinh danh với giải thưởng mới tại MTV VMAs

Taylor Swift được vinh danh với giải thưởng mới tại MTV VMAs

VOV.VN - Taylor Swift sẽ trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận MTV VMA Artist Director Honors, giải thưởng mới dành cho những nghệ sĩ có dấu ấn đặc biệt trong việc kể chuyện bằng hình ảnh.

Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim
Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

VOV.VN - Ở tuổi 64, khi đã có hơn 40 năm sống giữa ánh đèn Hollywood, Tom Cruise vẫn nói về điện ảnh với tâm thế của một người chưa bao giờ học xong. Từ những pha hành động tự mình thực hiện đến màn lột xác trong “Digger”, và đặc biệt là video dài 6 tiếng chia sẻ kiến thức làm phim với thế hệ trẻ, hành trình của Tom Cruise dường như chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về một ngôi sao.

Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

Tom Cruise ở tuổi 64: Sau hào quang vẫn đang học làm phim

VOV.VN - Ở tuổi 64, khi đã có hơn 40 năm sống giữa ánh đèn Hollywood, Tom Cruise vẫn nói về điện ảnh với tâm thế của một người chưa bao giờ học xong. Từ những pha hành động tự mình thực hiện đến màn lột xác trong “Digger”, và đặc biệt là video dài 6 tiếng chia sẻ kiến thức làm phim với thế hệ trẻ, hành trình của Tom Cruise dường như chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về một ngôi sao.

Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop
Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

VOV.VN - Sự trở lại của hai cái tên Madonna và Michael Jackson gần đây khiến công chúng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai huyền thoại. Từng xuất hiện cùng nhau và thử hợp tác nhưng khác biệt về cá tính và nghệ thuật đã khiến họ sớm rẽ hướng, để lại một câu chuyện nhiều tò mò.

Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

VOV.VN - Sự trở lại của hai cái tên Madonna và Michael Jackson gần đây khiến công chúng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai huyền thoại. Từng xuất hiện cùng nhau và thử hợp tác nhưng khác biệt về cá tính và nghệ thuật đã khiến họ sớm rẽ hướng, để lại một câu chuyện nhiều tò mò.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt