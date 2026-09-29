Madonna ở tuổi 68: Khi tuổi tác không thể dập tắt ngọn lửa Pop

Tại VMAs 2026, Madonna xuất hiện sau 23 năm vắng bóng. Trong khoảng 8 phút, cô lần lượt trình diễn “Bring Your Love” cùng Sabrina Carpenter và “Danceteria Afterhours” với Charli XCX, giữa ánh sáng, vũ đạo và những chuyển động liên tục của sân khấu.

Madonna đã 68 tuổi. Nhưng dường như cô không bước lên sân khấu để chứng minh rằng mình vẫn trẻ. Cô chỉ đơn giản làm điều Madonna đã làm suốt hơn bốn thập niên, đó là âm nhạc, bước ra ánh sáng và trình diễn.

Có lẽ chính sự tự nhiên ấy mới là điều đáng nói.

Nữ ca sĩ xuất hiện đầy cuốn hút trên sân khấu VMAs 2026 với hình ảnh mạnh mẽ và giàu năng lượng. (Ảnh: Instagram)

Madonna vẫn chưa muốn dừng lại

Nhắc đến Madonna ở tuổi 68, người ta dễ bị cuốn vào những con số: Bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm sự nghiệp, bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu lần đứng trên sân khấu.

Nhưng âm nhạc vốn không được đo bằng tuổi. Điều khiến Madonna đặc biệt không phải là cô vẫn có thể thực hiện những động tác mạnh hay xuất hiện trong những bộ trang phục táo bạo. Điều đáng quý hơn là sau từng ấy năm, cô vẫn còn nhu cầu được chuyển động.

Một nghệ sĩ có thể giữ được giọng hát, có thể có một sân khấu lớn, có thể tạo ra những màn trình diễn đắt giá, nhưng rất khó để giả tạo được sự háo hức khi bước lên sân khấu. Ở Madonna, thứ năng lượng ấy vẫn còn.

Hình ảnh trên sân khấu VMAs 2026 gợi nhắc về một biểu tượng Pop vẫn giữ nguyên khát vọng sáng tạo. (Ảnh: Instagram)

Ở tuổi 68, Madonna khép lại một đêm VMAs đáng nhớ với 7 chiếc cúp, trải rộng từ nghệ sĩ, album đến vũ đạo và hình ảnh. (Ảnh: Instagram)

Madonna chưa bao giờ chỉ là một ca sĩ

Có lẽ vì thế mà gọi Madonna đơn giản là một ca sĩ Pop vẫn chưa đủ. Cô là một nghệ sĩ trình diễn, một biểu tượng thời trang, một nhân vật văn hóa đại chúng và trên hết là người luôn biết cách biến mỗi giai đoạn trong sự nghiệp thành một phiên bản mới của chính mình.

Từ “Like a Virgin”, “Like a Prayer”, “Vogue” đến “Ray of Light”, “Music” hay “Confessions on a Dance Floor”, Madonna không đứng yên trong một hình ảnh. Cô thay đổi âm nhạc, thay đổi diện mạo, thay đổi cách xuất hiện trước công chúng. Và quan trọng nhất, cô không ngại để Madonna của ngày hôm qua biến mất, để Madonna của ngày hôm nay xuất hiện.

Đó có lẽ là lý do một nghệ sĩ thuộc thế hệ MTV vẫn có thể đứng cạnh Sabrina Carpenter hay Charli XCX mà không hoàn toàn trở thành một nhân vật của hoài niệm.

Sau hơn 40 năm, Madonna có đủ những bản hit để sống bằng quá khứ. Khán giả luôn sẵn sàng nghe lại “Like a Virgin” hay “Vogue”. Những ca khúc ấy đã trở thành một phần lịch sử Pop. Nhưng Madonna dường như chưa bao giờ muốn biến mình thành một bảo tàng. Cô vẫn làm nhạc mới, vẫn tìm kiếm những cộng sự mới, vẫn thay đổi hình ảnh và vẫn bước vào những không gian âm nhạc thuộc về thế hệ sau.

Madonna vẫn còn tò mò về âm nhạc, về sân khấu, về hình ảnh và về chính mình. Có lẽ đó mới là thứ giúp ngọn lửa Pop của cô không tắt.

Madonna là một trong những biểu tượng có ảnh hưởng nhất của nhạc Pop đương đại. (Ảnh: Instagram)

68 tuổi, Madonna vẫn còn nguyên sức sống

Tất nhiên, Madonna của tuổi 68 không thể giống Madonna của tuổi 25. Và có lẽ cũng không cần phải giống. Thời gian đã thay đổi cơ thể, giọng hát, cách biểu diễn của cô. Nhưng thời gian cũng mang đến cho Madonna thứ mà tuổi trẻ không thể có: kinh nghiệm, sự tự tin và một di sản đủ lớn để cô không còn phải chứng minh mình là ai.

Cô chỉ cần xuất hiện. Một bước chân, một ánh nhìn, một nhịp nhạc hay một động tác vũ đạo cũng có thể gợi lại cả một hành trình dài của Pop. Đó là đặc quyền của một biểu tượng.

Nữ ca sĩ đã tạo ảnh hưởng sâu rộng đến âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Instagram)

Trong thế giới Pop, nơi những gương mặt mới xuất hiện gần như mỗi ngày, Madonna vẫn có một vị trí riêng. Không phải vì cô trẻ hơn ai, không phải vì cô cố cạnh tranh với những nghệ sĩ trẻ mà bởi cô đã trở thành một phần của lịch sử âm nhạc, đồng thời vẫn muốn sống trong hiện tại.

Ở tuổi 68, Madonna không cần chiến thắng tuổi tác mà cô chỉ cần tiếp tục làm nghệ thuật. Và có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất về một nghệ sĩ: Không phải trẻ mãi, mà là không đánh mất sự háo hức với những điều mình yêu thích.

Sau ánh đèn VMAs, những giải thưởng rồi sẽ được cất đi, những màn trình diễn sẽ trở thành ký ức. Nhưng hình ảnh Madonna bước ra sân khấu ở tuổi 68 vẫn gợi một cảm giác rất đẹp, rằng có những ngọn lửa không cháy bằng tuổi trẻ, chúng cháy bằng tình yêu dành cho âm nhạc.