English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Miss Universe Vietnam 2026: Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh bị xử lý

Chủ Nhật, 15:13, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc các tin nhắn trong nhóm chat riêng tư của các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua, sau quá trình phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức công bố hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan.

Thông cáo mới nhất của BTC Miss Universe Vietnam 2026 liên quan đến vụ việc rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu các thí sinh nêu rõ: Trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tôn trọng các quy định hiện hành, Ban Tổ Chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty FIVE6 ENTERTAINMENT đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại thành phố Hải Phòng và Hội Đồng Ban Giám Khảo để rà soát, xác minh các vấn đề liên quan.

Trong quá trình làm việc, Ban Tổ Chức đã trực tiếp trao đổi với các cá nhân có liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh. Hai người đẹp đã công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân. Bên cạnh đó, Ban Tổ Chức cũng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xem xét các nội dung liên quan theo quy định.

miss universe vietnam 2026 hoa hau nguyen quynh anh, A hau trinh my anh bi xu ly hinh anh 1
Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Theo quyết định của BTC Miss Universe Vietnam 2026, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

miss universe vietnam 2026 hoa hau nguyen quynh anh, A hau trinh my anh bi xu ly hinh anh 2
Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh (đứng giữa).

Đối với Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, BTC quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Trịnh Mỹ Anh trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Trịnh Mỹ Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Ngoài ra, Ban Tổ Chức tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý các nội dung liên quan. Mọi quyết định thuộc thẩm quyền của Ban Tổ Chức sẽ được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định có liên quan.

miss universe vietnam 2026 hoa hau nguyen quynh anh, A hau trinh my anh bi xu ly hinh anh 3
Thông cáo của BTC Miss Universe Vietnam 2026.
Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat nói xấu thí sinh
Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat nói xấu thí sinh

VOV.VN - Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Cô thừa nhận cần cẩn trọng, tinh tế hơn trong lời nói và coi sự việc là bài học về trách nhiệm, cách ứng xử.

Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat nói xấu thí sinh

Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau ồn ào nhóm chat nói xấu thí sinh

VOV.VN - Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào liên quan loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Cô thừa nhận cần cẩn trọng, tinh tế hơn trong lời nói và coi sự việc là bài học về trách nhiệm, cách ứng xử.

Rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu thí sinh: Trịnh Mỹ Anh chính thức xin lỗi
Rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu thí sinh: Trịnh Mỹ Anh chính thức xin lỗi

VOV.VN - Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong một nhóm chat riêng, với những tin nhắn bị nghi có liên quan đến các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Sáng 13/10, Trịnh Mỹ Anh đã có bài đăng trên trang FB cá nhân và công khai xin lỗi

Rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu thí sinh: Trịnh Mỹ Anh chính thức xin lỗi

Rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu thí sinh: Trịnh Mỹ Anh chính thức xin lỗi

VOV.VN - Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh chụp màn hình được cho là nội dung trong một nhóm chat riêng, với những tin nhắn bị nghi có liên quan đến các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Sáng 13/10, Trịnh Mỹ Anh đã có bài đăng trên trang FB cá nhân và công khai xin lỗi

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

VOV.VN - Từng giành ngôi Á hậu 1 cách đây hai năm, Nguyễn Quỳnh Anh trở lại và chạm tới vị trí cao nhất tại Miss Universe Vietnam 2026. Người đẹp Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico vào tháng 11 tới.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

VOV.VN - Từng giành ngôi Á hậu 1 cách đây hai năm, Nguyễn Quỳnh Anh trở lại và chạm tới vị trí cao nhất tại Miss Universe Vietnam 2026. Người đẹp Hà Nội sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico vào tháng 11 tới.

Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028
Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028

VOV.VN - Hoa hậu Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh tham gia hội đồng giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028. Cuộc thi do VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, hướng tới kỷ niệm 20 năm kể từ mùa đầu tiên năm 2008.

Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028

Hoa hậu Ngọc Hân, NSƯT Việt Anh làm giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028

VOV.VN - Hoa hậu Ngọc Hân và NSƯT Việt Anh tham gia hội đồng giám khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2028. Cuộc thi do VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức, hướng tới kỷ niệm 20 năm kể từ mùa đầu tiên năm 2008.

Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026
Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

VOV.VN - Công ty Giải trí truyền thông Son bị Công an TP Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

Xử phạt công ty tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

VOV.VN - Công ty Giải trí truyền thông Son bị Công an TP Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt