Miss Universe Vietnam 2026: Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh bị xử lý

Thông cáo mới nhất của BTC Miss Universe Vietnam 2026 liên quan đến vụ việc rò rỉ thông tin nhóm chat nói xấu các thí sinh nêu rõ: Trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và tôn trọng các quy định hiện hành, Ban Tổ Chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty FIVE6 ENTERTAINMENT đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại thành phố Hải Phòng và Hội Đồng Ban Giám Khảo để rà soát, xác minh các vấn đề liên quan.

Trong quá trình làm việc, Ban Tổ Chức đã trực tiếp trao đổi với các cá nhân có liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh. Hai người đẹp đã công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân. Bên cạnh đó, Ban Tổ Chức cũng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xem xét các nội dung liên quan theo quy định.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Theo quyết định của BTC Miss Universe Vietnam 2026, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh (đứng giữa).

Đối với Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, BTC quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Trịnh Mỹ Anh trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Trịnh Mỹ Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành (nếu có).

Ngoài ra, Ban Tổ Chức tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý các nội dung liên quan. Mọi quyết định thuộc thẩm quyền của Ban Tổ Chức sẽ được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định có liên quan.

Thông cáo của BTC Miss Universe Vietnam 2026.