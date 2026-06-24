MV "Hỏa tâm" hé lộ diện mạo đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Khác với không khí hào hùng của ca khúc chủ đề mùa đầu tiên, Hỏa tâm mang màu sắc hiện đại và mạnh mẽ hơn dưới sự định hướng của Giám đốc âm nhạc SlimV. Đây cũng là sản phẩm ghi nhận sự tham gia trực tiếp của nhiều Anh Tài trong các khâu sáng tạo.

Theo đó, phần giai điệu chính của ca khúc do Anh Tài It's Charles. cùng tổ đội SpaceSpeakers thực hiện. Các phần rap được chắp bút bởi Thái VG, Osad, Cheng và Neko Lê. Trong khi đó, Anh Tài Hồ Đông Quan đảm nhận vai trò biên đạo cho toàn bộ hệ thống vũ đạo của MV.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, It's Charles. cho biết nguồn cảm hứng của anh đến từ ý tưởng về ngọn lửa bên trong mỗi con người.

Nam nghệ sĩ nói: “Cảm hứng lớn nhất đến từ ngọn lửa bên trong mỗi con người. Trên hành trình sống, ai cũng sẽ có lúc thăng trầm, có lúc lên và có lúc xuống. Nhưng chỉ cần mình dám bước qua thử thách và thay đổi thì ngọn lửa đó sẽ được thắp sáng trở lại”.

Ở phần hình ảnh, Hồ Đông Quan cho biết anh gặp không ít áp lực khi đảm nhận vai trò biên đạo. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Thật sự cũng có áp lực, nhưng đó là một áp lực rất đáng tận hưởng. Tôi biết ơn khi được ê-kíp tin tưởng. Trong suốt quá trình làm việc, điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là làm sao để phần dàn dựng có thể tôn lên được thế mạnh và màu sắc riêng của tất cả anh em”.

Bên cạnh âm nhạc, Hỏa tâm còn được xây dựng như một sản phẩm kết nối với câu chuyện của mùa đầu tiên. Theo ê-kíp, ý tưởng MV xuất phát từ sự trân trọng những giá trị mà chương trình trước đó đã tạo dựng.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cho biết: “Tất cả đều xuất phát từ cảm xúc, sự biết ơn và sự trân trọng những gì mà mùa trước đã đem lại cho Thư và cả ê-kíp. Ở mùa trước, mình đã tạo nên ‘lửa’, và đã hình thành nên ‘kim’ thì ở mùa này, mình sẽ tiếp tục tiếp nối và phát triển ngọn lửa của mùa trước”.

Anh cũng tiết lộ thời gian thực hiện ca khúc khá gấp gáp: “Đặc biệt, nếu như trước đây với 'Hỏa Ca' tôi có khoảng 3-4 ngày để hoàn thiện thì lần này, với 'Hỏa tâm', tôi rơi vào thế 'chạy deadline' khốc liệt khi chỉ có đúng 2 ngày để sáng tác và thu bản demo”.

Nữ đạo diễn cho biết thêm hình tượng trung tâm của MV là chiếc huy hiệu mang tên “vĩnh cửu”. Theo chia sẻ của cô, các Anh Tài mùa mới sẽ cùng nhau tôi luyện để tạo nên biểu tượng này.

Đinh Hà Uyên Thư nói: “Khi xem MV, chúng ta sẽ thấy được những chiếc huy hiệu mà các anh đã tôi luyện và các anh đã cài lên trên quần áo. Mong muốn rằng khi các anh đeo huy hiệu đó lên hoặc khi các anh cầm huy hiệu đó trên tay thì nó sẽ phát huy sức mạnh tiếp nối từ mùa trước, giúp cho các anh có sức mạnh để duy trì mùa này rực rỡ”.

Về nội dung, MV xây dựng câu chuyện xoay quanh hình tượng các kỵ sĩ bước vào hành trình mới. Theo giới thiệu từ chương trình, năm kỵ sĩ của thế hệ Anh Tài đầu tiên tiếp tục cuộc viễn chinh, tiến vào một vùng đất mới - nơi được mô tả là thánh địa của những linh hồn rực cháy và những chiến binh đang rèn luyện bản thân trong lửa đỏ của thế hệ K26.

Thông qua hình ảnh các chiến binh vượt qua thử thách trên hành trình phía trước, MV truyền tải thông điệp về sự kiên định, tinh thần tiến về phía trước và khát vọng chinh phục những giới hạn mới.

Sự ra mắt của Hỏa tâm cũng đánh dấu bước khởi động đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, trước khi chương trình chính thức bước vào hành trình mới trong mùa hè năm nay.