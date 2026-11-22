Tối 21/11, một khu đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trở thành điểm hẹn của 25.000 khán giả trong live concert “See The Light Day 2” của Mỹ Tâm. Hơn 5 năm kể từ lần tổ chức concert quy mô lớn tại TP.HCM, nữ ca sĩ trở lại với một đêm diễn mà cô gần như không có khoảng nghỉ cho riêng mình: 40 ca khúc, bốn chương âm nhạc và không một ca sĩ khách mời.

Ngay từ những phút đầu tiên, Mỹ Tâm đã chọn cách xuất hiện đầy năng lượng. Trong bộ trang phục trắng, cô bước ra trên bàn nâng, mở màn bằng ca khúc “Hào quang” giữa đội hình vũ công, trống, cờ lớn và hệ thống ánh sáng. Sân khấu đa tầng liên tục biến đổi với những màn hình LED, hiệu ứng lửa, pháo sân khấu và các bàn nâng tự động.

Mỹ Tâm xuất hiện trong trang phục trắng, mở màn đêm nhạc bằng ca khúc “Hào quang”.

Không có ca sĩ khách mời, Mỹ Tâm một mình đảm nhận 40 ca khúc trong concert “See The Light Day 2”.

Nhưng điều khiến “See The Light Day 2” trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô của một concert 25.000 người. Đó còn là cách Mỹ Tâm đưa những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả trở lại sân khấu trong những diện mạo khác nhau.

“Tóc nâu môi trầm”, “Họa mi tóc nâu”, “Giấc mơ tình yêu”, “Nhé anh” lần lượt vang lên, gợi lại những giai đoạn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Những bài hát từng gắn với hình ảnh Mỹ Tâm thuở đầu đi hát nay được đặt trong không gian trình diễn hiện đại, kết hợp vũ đạo và những màn chuyển cảnh liên tục.

Giọng ca “Họa mi tóc nâu” liên tục biến hóa phong cách trong suốt đêm diễn.

Nữ ca sĩ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bản ballad sâu lắng đến các tiết mục sôi động.

Nếu chương đầu mang màu sắc tươi sáng, chương tiếp theo lại đưa khán giả vào thế giới nội tâm nhiều trăn trở. Mỹ Tâm trở về với sở trường ballad qua “Hát với dòng sông”, “Sai”, “Muộn màng là từ lúc”, “Đừng hỏi em”, “Ngày anh ra đi” hay “Lạnh lùng”.

Đặc biệt, “Hoa nắng” – ca khúc vừa được phát hành trước thềm concert – xuất hiện trong một tiết mục kết hợp múa đương đại và nghệ thuật tạo hình. Không cần những màn vũ đạo mạnh mẽ, tiết mục khai thác chiều sâu cảm xúc bằng âm nhạc, ánh sáng và chuyển động sân khấu.

Sau khoảng lặng ấy, Mỹ Tâm lại trở về với hình ảnh đầy mạnh mẽ trong chương ba mang tên “Lửa”. Sắc đỏ bao phủ sân khấu, những màn trình diễn trống, vũ đạo và hiệu ứng lửa đẩy không khí đêm nhạc sang một màu sắc hoàn toàn khác.

Mỹ Tâm khoe khả năng làm chủ sân khấu trong concert được đầu tư công phu.

Từ “Vì em tất cả”, “Như một giấc mơ”, “Yêu dại khờ” đến “Nếu anh đi”, nữ ca sĩ liên tục chuyển đổi giữa những ca khúc đòi hỏi khả năng thể hiện cảm xúc và các tiết mục cần nhiều năng lượng trình diễn.

Điều đáng nói, suốt hành trình ấy, Mỹ Tâm không có một đồng nghiệp nào xuất hiện để song ca hay đảm nhận một phần chương trình. Một mình cô đứng ở vị trí trung tâm, kết nối những bản hit cũ với sáng tác mới, từ các màn vũ đạo đến những khoảnh khắc chỉ cần giọng hát làm điểm tựa.

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất lại đến từ món quà mà Mỹ Tâm dành cho những người đứng phía sau sân khấu.

Trong chương cuối “Hành trình”, bên cạnh các ca khúc quen thuộc như “Chuyện như chưa bắt đầu”, “Dường như ta đã”, “Đúng cũng thành sai” và “Cây đàn sinh viên”, nữ ca sĩ bất ngờ giới thiệu một sáng tác hoàn toàn mới dành tặng ê-kíp cùng cộng đồng người hâm mộ Tri Âm.

Không phải một bản nhạc tập trung vào những câu chuyện tình yêu thường thấy, ca khúc mới hướng đến những người đã cùng Mỹ Tâm đi qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Đó là những ký ức từ ngày đầu làm nghề, những niềm vui, nỗi buồn phía sau ánh hào quang, cả những cuộc chia xa và sự biết ơn dành cho những người từng đồng hành.

Thông điệp của bài hát cũng là điều Mỹ Tâm muốn gửi đến những cộng sự của mình: Dù hành trình đã qua có cả mất mát và đổi thay, nếu được lựa chọn lại từ đầu, cô vẫn muốn đi cùng những con người ấy.

Dòng chữ “XIN LỖI” cùng mốc thời gian 2027 bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, khiến khán giả tò mò về kế hoạch tiếp theo của Mỹ Tâm.

Sau những phút giây lắng đọng, concert tiếp tục với “Nơi mình dừng chân”, “Người hãy quên em đi” và khép lại bằng “Ước gì” – ca khúc đã gắn bó với tên tuổi Mỹ Tâm suốt nhiều năm.

Tuy nhiên, trước khi đêm nhạc kết thúc, nữ ca sĩ còn để lại một dấu hỏi khiến người hâm mộ tò mò. Trên màn hình sân khấu bất ngờ xuất hiện dòng chữ “XIN LỖI” cùng mốc thời gian 2027. Mỹ Tâm cũng úp mở về việc sẽ “ngủ đông” đến năm 2027.

Lời nhắn ấy có ý nghĩa gì, liệu nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho một khoảng nghỉ hay một kế hoạch mới, vẫn chưa được giải thích cụ thể.

Nữ ca sĩ duy trì năng lượng và kết nối với khán giả xuyên suốt chương trình.

Sau bốn chương âm nhạc, “See The Light Day 2” khép lại bằng những giai điệu quen thuộc nhưng cũng mở ra sự tò mò về chặng đường tiếp theo của Mỹ Tâm. Từ cô gái đi tìm ánh sáng ở concert đầu tiên tại Hà Nội đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trong đêm diễn TP.HCM, câu chuyện xuyên suốt mà nữ ca sĩ lựa chọn vẫn là hành trình tìm kiếm niềm tin, vượt qua thử thách và bước tiếp.

Và giữa sân khấu rộng lớn với 25.000 khán giả, sau cùng, điều kết nối bốn chương âm nhạc ấy vẫn là giọng hát Mỹ Tâm cùng những ca khúc đã đồng hành với cô qua nhiều năm tháng.