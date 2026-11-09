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Nana lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư sau khi công khai tình cảm với T.O.P

Thứ Hai, 06:00, 09/11/2026
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VOV.VN - Nữ diễn viên Nana lên tiếng trước những bình luận ác ý sau khi xác nhận chuyện tình cảm với T.O.P (cựu thành viên BIGBANG), khẳng định đời sống riêng tư không phải điều cô cần xin lỗi.

Nana, nữ diễn viên kiêm ca sĩ từng hoạt động trong nhóm nhạc After School, vừa thẳng thắn lên tiếng trước làn sóng bình luận tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm với T.O.P – cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG. Cô đặt câu hỏi về lý do bản thân phải chịu sự chỉ trích khi công khai một mối quan hệ cá nhân, đồng thời mong muốn người hâm mộ tôn trọng lựa chọn và quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 5/11, Nana gửi thông điệp tới những người tự nhận là người hâm mộ nhưng liên tục đăng tải bình luận ác ý, bất chấp lựa chọn và tự do cá nhân của cô.

Nữ diễn viên bày tỏ sự khó hiểu trước những phản ứng tiêu cực: “Tôi đã cố gắng thấu hiểu tất cả những lời nói và hành động của các bạn, nhưng thực sự không thể hiểu được. Tôi đã làm điều gì sai trái nghiêm trọng? Tôi đã gây ra tổn hại gì cho các bạn? Tôi có làm điều gì trái với đạo đức hay không?”.

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Nana lên tiếng trước những bình luận tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm với T.O.P. (Ảnh: Instagram)

Nana nhấn mạnh việc công khai mối quan hệ tình cảm là câu chuyện thuộc về đời sống cá nhân và cô không cho rằng mình phải xin lỗi vì điều đó. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn cho cuộc sống riêng, kể cả khi họ là người hoạt động trong ngành giải trí và thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng.

Đáng chú ý, Nana cũng bày tỏ sự lo lắng khi những tranh cãi không chỉ hướng đến cô mà còn khiến những người hâm mộ thực sự yêu mến, tôn trọng mình bị tổn thương. Cô gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã âm thầm chịu đựng những lời chỉ trích không đáng có, đồng thời mong mọi người ngừng công kích lẫn nhau.

Nữ diễn viên cho biết sẽ trân trọng từng lời động viên và sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho mình. Cô cũng khẳng định sẽ đáp lại tình cảm ấy bằng cách tiếp tục nỗ lực và thể hiện những điều tốt đẹp nhất trong công việc.

Mối quan hệ gây chú ý của hai nghệ sĩ

Nana và T.O.P xác nhận chuyện tình cảm vào tháng 10/2026, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc. Theo thông tin từ hai công ty quản lý, cả hai gặp nhau vào tháng 1/2026 trong quá trình ghi hình MV ca khúc “Studio54”, thuộc album solo đầu tay “Another Dimension” của T.O.P. Mối quan hệ sau đó phát triển thành tình yêu vào tháng 6 cùng năm.

Cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện bên nhau tại một quán cà phê được tổ chức để chúc mừng sinh nhật T.O.P. Những hình ảnh chung của hai nghệ sĩ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

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T.O.P, cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG, là nghệ sĩ gây chú ý với sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất. (Ảnh: Instagram)
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Những hình ảnh liên quan đến cặp đôi nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: Dispatch)

Một phần phản ứng tiêu cực được cho là xuất phát từ những tranh cãi trước đây liên quan đến T.O.P. Năm 2017, nam nghệ sĩ từng bị kết án vì sử dụng cần sa và sau đó tuyên bố rời BIGBANG cũng như tạm dừng hoạt động trong ngành giải trí. Việc anh trở lại với vai trò diễn viên trong loạt phim “Squid Game 2” của Netflix từng tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, chuyện tình cảm giữa hai nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ lâu năm của T.O.P.

Tuy nhiên, phản ứng của Nana cho thấy cô không muốn đời sống riêng tư trở thành lý do để bản thân phải đối mặt với những lời phán xét hay công kích. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên lựa chọn lên tiếng trực tiếp, bảo vệ quyền tự quyết và đồng thời nhắc nhở công chúng về giới hạn giữa sự quan tâm dành cho nghệ sĩ với việc can thiệp vào cuộc sống cá nhân của họ.

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T.O.P (BIGBANG) và Nana vướng tin hẹn hò

VOV.VN - T.O.P (BIGBANG) và Nana (After School) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Dispatch đưa tin hai nghệ sĩ phát triển mối quan hệ tình cảm từ lần hợp tác trong một MV. Phía công ty quản lý của cả hai cho biết đang xác minh thông tin.

 

PV/VOV.VN
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