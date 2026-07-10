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NewJeans bị kiện với cáo buộc bài hát nổi tiếng “ETA” vi phạm bản quyền tại Mỹ.

Thứ Sáu, 10:52, 10/07/2026
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VOV.VN - Bài hát nổi tiếng “ETA” của nhóm nhạc K-pop NewJeans bất ngờ trở thành đối tượng được quan tâm của người hâm mộ sau khi vướng vào một vụ kiện vi phạm bản quyền tại Mỹ.

Theo một phương tiện truyền thông giải trí Hàn Quốc, NewJeans bị công ty quản lý bản quyền All Surface Publishing của Mỹ đã đệ đơn kiện về nội dung bài hát “ETA” lên Tòa án Quận Trung tâm California.

Vụ kiện không chỉ nêu tên NewJeans, công ty đại diện ADOR và công ty mẹ của ADOR là HYBE, nhà sản xuất 250 và các nhạc sĩ Beenzino và Vana, mà còn cả Apple, nhà sản xuất điện tử của Mỹ đã sử dụng nhóm nhạc này trong các quảng cáo của mình.

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Từ trái sang phải là Danielle, Hyein, Hanni, Minji và Haerin, bốn thành viên ban đầu của nhóm nhạc nữ K-pop NewJeans với đội hình 5 người. (Ảnh: ADOR)

Công ty All Surface Publishing tuyên bố rằng, bài hát “ETA” đã sao chép phần âm nhạc từ “Samir's Theme”, một bản nhạc dance năm 2005 của nhà sản xuất DJ Debonair Samir mà họ nắm giữ bản quyền. Vụ kiện cáo buộc việc sử dụng trái phép giai điệu kèn đồng phức tạp, cấu trúc nhịp điệu nốt thứ 16 và mẫu trống bass của bản nhạc này.

“Samir's Theme” không được liệt kê trong phần ghi công sáng tác hoặc sử dụng đoạn nhạc mẫu chính thức của “ETA”.

Trong số các biện pháp khắc phục, nguyên đơn được cho là đang yêu cầu lợi nhuận thu được từ bài hát và khoản bồi thường theo luật định lên đến 150.000 USD cho hành vi vi phạm bản quyền bị cáo buộc.

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Min Hee-jin, cựu CEO của ADOR, người giám sát việc sản xuất âm nhạc của NewJeans. (Ảnh: Ooak Records)

“ETA” là một trong những bài hát nằm trong EP thứ hai “Get Up” của NewJeans, phát hành năm 2023. Bài hát đã gây sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, giúp nhóm nhạc này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ một năm sau khi ra mắt.

ADOR phủ nhận mọi hành vi sử dụng trái phép theo cáo buộc của All Surface Publishing và cho biết, đoạn nhạc được đề cập đã được lấy từ BANA trong thời gian cựu CEO Min Hee Jin nắm quyền. “Bài hát đang gây tranh cãi được lấy từ BANA dưới thời cựu CEO Min Hee Jin. Chúng tôi đang xem xét các tài liệu nội bộ để xác định xem các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc đánh giá khả năng tương đồng về âm nhạc, đã được thực hiện đúng cách vào thời điểm đó hay chưa”.

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Nhóm nhạc K-pop NewJeans. (Ảnh: ADOR)

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm nhạc này vướng vào tranh cãi đạo nhạc. Năm 2024, từng có cáo buộc rằng “Bubble Gum” đã đạo nhạc bài “Easier Said Than Done” của ban nhạc Anh Shakatak. Ban nhạc này đã tuyên bố sẽ khởi kiện vào thời điểm đó, bao gồm yêu cầu ngừng sử dụng bài hát và bồi thường thiệt hại. Hiện Shakatak vẫn chưa phản hồi.

Thư Vũ/VOV.VN
Koreaboo
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