Nghệ sĩ Phi Phụng kể từng trượt tuyển chọn lồng tiếng “Ma Mút con vượt kỷ băng hà”

Chuyến phiêu lưu vượt đại dương tìm mẹ của chú voi ma mút con

“Ma Mút con vượt kỷ băng hà” kể về Fluffy, chú voi ma mút con bất ngờ tỉnh giấc sau hàng nghìn năm ngủ vùi giữa vùng đất băng giá. Không thấy mẹ bên cạnh, Fluffy quyết định lên đường vượt đại dương đến châu Phi với hy vọng tìm lại gia đình.

Trên hành trình ấy, Fluffy gặp Tupik, một chú chim nuôi ước mơ trở thành ngôi sao nhạc rap. Hai người bạn với tính cách khác biệt cùng bước vào chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ, đối diện với những hiểm nguy và thử thách chưa từng trải qua.

Sự ngây thơ, đáng yêu của Fluffy kết hợp với tính cách sôi nổi, đam mê âm nhạc của Tupik tạo nên nhiều tình huống hài hước. Qua những lần vượt khó, chú voi ma mút con dần trưởng thành, học cách tin tưởng người bạn đồng hành và thêm quyết tâm tìm lại mẹ.

Bom tấn hoạt hình phiêu lưu của chú voi ngộ nghĩnh Fluffy trong “Ma Mút con vượt kỷ băng hà” sắp đổ bộ rạp Việt. (Ảnh poster: NVCC)

Ẩn sau chuyến phiêu lưu nhiều màu sắc là câu chuyện về tình mẫu tử, tình bạn và lòng dũng cảm. Với những nhân vật đáng yêu cùng nội dung gần gũi, bộ phim hướng đến khán giả nhỏ tuổi và các gia đình trong mùa phim tháng 11.

Bên cạnh câu chuyện của Fluffy, phiên bản lồng tiếng Việt thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm cùng các nghệ sĩ đến từ lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và truyền hình.

Đảm nhận vai trò đạo diễn chuyển âm, đồng thời trực tiếp lồng tiếng cho nhân vật chính Fluffy là Sơn Trần, gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim hoạt hình và anime.

Từng góp giọng trong các tác phẩm như "Thám tử lừng danh Conan", "Làng Xì Trum", "Chú thuật hồi chiến", "7 viên ngọc Rồng", "Doraemon"… Sơn Trần có nhiều kinh nghiệm biến hóa giọng nói để thể hiện tính cách, cảm xúc của từng nhân vật.

Nam diễn viên cho biết anh nhận lời hóa thân thành Fluffy bởi nhân vật có nhiều điểm phù hợp với sở trường: một chú voi ma mút con dễ thương, giàu cảm xúc và có những phân đoạn ca hát.

Đạo diễn Sơn Trần hóa voi ma mút Fluffy. (Ảnh: NVCC)

Việc đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn chuyển âm giúp Sơn Trần có điều kiện tìm hiểu kỹ nội dung, tính cách và diễn biến tâm lý của các nhân vật. Từ đó, anh lựa chọn cách thể hiện phù hợp để Fluffy giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu nhưng vẫn truyền tải những cảm xúc trong hành trình tìm mẹ.

Để phiên bản tiếng Việt gần gũi hơn với khán giả trong nước, Sơn Trần tiết lộ anh sẽ khéo léo đưa vào lời thoại một số câu nói bắt kịp xu hướng, kết hợp những nét văn hóa Việt Nam mà không làm mất đi tinh thần của tác phẩm.

Dù có nhiều kinh nghiệm lồng tiếng, nam diễn viên thừa nhận các phân đoạn ca hát của Fluffy vẫn là thử thách đáng kể. Theo anh, thể hiện lời thoại bằng giọng trẻ con đã đòi hỏi kỹ thuật, nhưng hát bằng chất giọng ấy còn khó hơn bởi phải giữ được cao độ, nhịp điệu và cảm xúc của bài hát.

Sơn Trần cho biết quá trình thực hiện khá vất vả, song anh đã dành nhiều công sức để hoàn thành những phân đoạn âm nhạc, mong muốn mang đến một Fluffy hồn nhiên, giàu năng lượng và để lại ấn tượng với khán giả. Đồng hành cùng Sơn Trần là nhiều diễn viên lồng tiếng quen thuộc, trong đó có Huyền Chi, Hồ Tiến Đạt và Trần Vũ.

Hành trình phiêu lưu đầy kỳ thú của Fluffy và những người bạn. (Ảnh: NVCC)

Nghệ sĩ Phi Phụng, ca sĩ Hải Yến Idol cùng dàn nghệ sĩ Việt góp giọng

Huyền Chi đảm nhận cùng lúc hai nhân vật vẹt và cá sấu mẹ. Từng tham gia lồng tiếng cho "Thủ lĩnh thẻ bài", "Thám tử lừng danh Conan", "Doraemon"…, cô có kinh nghiệm thể hiện nhiều dạng nhân vật, từ dịu dàng, đáng yêu đến mạnh mẽ, cá tính. Việc đảm nhận hai vai có màu sắc khác biệt tiếp tục mang đến cơ hội để Huyền Chi phát huy khả năng biến hóa giọng nói.

Ca sĩ, diễn viên Hồ Tiến Đạt góp giọng cho nhân vật chim hồng hạc. Anh từng tham gia các dự án như "Thám tử lừng danh Conan", "Doraemon", "7 viên ngọc Rồng", "Pokémon", "One Punch Man'…

Hồ Tiến Đạt chia sẻ đã khá lâu anh mới có dịp đảm nhận một nhân vật vừa phải ca hát, vừa thể hiện phong thái của một nhạc trưởng. Vai diễn đòi hỏi nam nghệ sĩ kết hợp kỹ năng lồng tiếng với khả năng âm nhạc để tạo nên nét riêng cho nhân vật.

Trần Vũ đảm nhận vai Hải Mã. Với kinh nghiệm góp giọng trong "Thám tử lừng danh Conan", "Làng Xì Trum", "One Piece", "Pokémon"…, anh tiếp tục mang khả năng diễn xuất bằng giọng nói vào thế giới nhân vật của “Ma Mút con vượt kỷ băng hà”.

Dàn nghệ sĩ thổi hồn cho các nhân vật trong phim. (Ảnh: NVCC)

Một trong những gương mặt đáng chú ý của phiên bản lồng tiếng Việt là nghệ sĩ Phi Phụng trong vai chim mẹ, nhân vật luôn yêu thương, bảo vệ và ủng hộ con theo đuổi ước mơ bước chân vào giới giải trí.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi được hóa thân thành một người mẹ giàu tình yêu thương. Đặc biệt, Phi Phụng tiết lộ cô từng không vượt qua vòng tuyển chọn trong lần đầu thử sức với công việc lồng tiếng hoạt hình, đến mức nghĩ rằng bản thân không phù hợp với lĩnh vực này.

Sau lần thử sức chưa thành công, cô có cơ hội tham gia lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình Thái Lan. “Ma Mút con vượt kỷ băng hà” đánh dấu lần thứ hai Phi Phụng góp giọng trong một dự án hoạt hình.

Theo nữ nghệ sĩ, lồng tiếng không đơn thuần là đọc lời thoại mà đòi hỏi người diễn viên phải nhập tâm vào nhân vật, thể hiện cảm xúc phù hợp với từng tình huống trên màn ảnh. Cô cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật hậu kỳ trong việc căn chỉnh lời thoại, đảm bảo sự đồng bộ với hình ảnh và khẩu hình nhân vật.

Nghệ sĩ Phi Phụng trong vai chim mẹ. (Ảnh: NVCC)

Ca sĩ Hải Yến Idol cũng trở lại với công việc lồng tiếng trong vai voi mẹ đầu đàn. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ tham gia lồng tiếng phim. Nhân vật của Hải Yến vừa có sự uy nghiêm, bản lĩnh của người dẫn dắt, vừa mang tình yêu thương và sự bao dung của một người mẹ. Nữ ca sĩ cho biết trải nghiệm làm mẹ ngoài đời giúp cô dễ dàng đồng cảm với nhân vật, đặc biệt ở những tình huống phải nghiêm khắc để dạy dỗ, bảo vệ con cái.

Từ những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình, Hải Yến tìm được cách thể hiện phù hợp để nhân vật vừa có uy lực, vừa giữ được sự ấm áp trong giọng nói.

DatKaa, Phát Huy T4 và Ngọc Tưởng hào hứng thử sức với lồng tiếng hoạt hình

Bên cạnh các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, “Ma Mút con vượt kỷ băng hà” còn có sự tham gia của những ca sĩ trẻ như DatKaa và Phát Huy T4. Với DatKaa, dự án mang đến cơ hội khám phá khả năng diễn xuất bằng giọng nói, một lĩnh vực anh vốn yêu thích nhưng chưa có nhiều dịp trải nghiệm.

“Ma Mút con vượt kỷ băng hà” quy tụ dàn nghệ sĩ lồng tiếng thực lực của điện ảnh Việt. (Ảnh: NVCC)

Chủ nhân bản hit Hạ còn vương nắng chia sẻ, thử thách lớn nhất không nằm ở việc đọc thoại mà ở những phân đoạn ca hát. Khác với khi trình diễn các sản phẩm âm nhạc của mình, DatKaa phải điều chỉnh cách hát theo tính cách và màu sắc riêng của nhân vật, thay vì sử dụng chất giọng quen thuộc.

Phát Huy T4 cũng dành thời gian luyện giọng, tập thoại và xem phim để tìm hiểu nhân vật trước khi bước vào phòng thu. Điều khiến nam ca sĩ vui và tự hào nhất là được sử dụng chính chất giọng tự nhiên của mình trong bộ phim.

Phát Huy T4 tiết lộ anh từng được nhận xét có giọng nói khá đặc biệt, thậm chí khó nghe. Tuy nhiên, nam ca sĩ luôn trân trọng âm sắc ấy bởi đó là giọng nói gắn bó với quê hương và gia đình.

Vì vậy, cơ hội được thể hiện một nhân vật hoạt hình bằng chính giọng nói vốn có mang đến cho Phát Huy T4 trải nghiệm đáng nhớ. Nam ca sĩ xem đây là dịp để thử sức với một lĩnh vực mới mà vẫn giữ được nét riêng của bản thân.

“Ma Mút con vượt kỷ băng hà” hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt những cảm xúc thú vị khi mùa Đông đang đến gần. (Ảnh: NVCC)

Diễn viên Ngọc Tưởng cũng lần đầu tham gia lồng tiếng hoạt hình. Anh thừa nhận không tránh khỏi hồi hộp khi bước vào phòng thu, bởi trước đây mỗi lần xem phim hoạt hình tại rạp, anh thường ấn tượng với khả năng thể hiện của các đồng nghiệp và mong có ngày được trải nghiệm công việc này.

Khi nhận được lời mời tham gia “Ma Mút con vượt kỷ băng hà”, Ngọc Tưởng hào hứng nhưng cũng có những lo lắng nhất định. Nam diễn viên hy vọng những nỗ lực của mình sẽ được khán giả đón nhận.

Quy tụ các diễn viên lồng tiếng giàu kinh nghiệm cùng những nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực, phiên bản tiếng Việt của “Ma Mút con vượt kỷ băng hà” mang đến những cách thể hiện đa dạng cho thế giới nhân vật. Mỗi nghệ sĩ có thế mạnh và trải nghiệm riêng, từ kỹ thuật biến hóa giọng nói, khả năng ca hát đến cảm xúc được tích lũy qua những vai diễn và cuộc sống.

Cùng với những tình huống hài hước, hành trình vượt đại dương tìm mẹ của Fluffy hứa hẹn mang đến cho khán giả câu chuyện cảm động về tình thân và tình bạn. Qua từng thử thách, chú voi ma mút con dần trưởng thành, học cách tin tưởng những người đồng hành và không từ bỏ hy vọng đoàn tụ với mẹ.

“Ma Mút con vượt kỷ băng hà” chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 20/11/2026. (Ảnh: NVCC)