4 sự thật không thể ngờ về người yêu của Jisoo - Ahn Bo Hyun

Có những thự thật rất bất ngờ về người yêu của Jisoo vừa công khai. Ngay kể cả khi đã là nam diễn viên xuất hiện trên Itaewon Class và diễn xuất cùng với Song Joong-ki nhưng Ahn Bo Hyun vẫn phải kiếm sống bằng nghề công nhân xây dựng và nhân viên bán thời gian ở trạm xăng.

Ahn Bo-hyun hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình My Name của Netflix. Ảnh: @bohyunahn/Instagram

Ahn Bo Hyun lần đầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ với vai Trung sĩ Lim Gwang Nam trong loạt phim ăn khách năm 2016 "Hậu duệ mặt trời". Dù chỉ đóng một vai phụ nhưng tài năng đáng kinh ngạc, vóc dáng cân đối và vẻ ngoài điển trai quyến rũ đã khiến anh trở thành một nhân vật đáng nhớ đối với người hâm mộ bộ phim.

Ahn Bo Hyun trong một cảnh quay từ Yumi's Cells. Ảnh: TVN

Giờ đây, Ahn đã vươn lên vị trí nam chính với các vai liên tiếp là nhà phát triển trò chơi thẳng thắn Goo Woong trong Yumi's Cells và vai thám tử cảnh sát Jeon Pil-do trong bộ phim hành động kinh dị nổi tiếng My Name của Netflix.

Vậy công chúng biết gì về anh ta?

Ahn Bo Hyun không sử dụng diễn viên đóng thế cho các cảnh hành động

Ahn Bo Hyun. Ảnh: @bohyunahn/Instagram

Ahn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của quyền anh. Trong một cuộc phỏng vấn với W Korea, anh nói rằng lần đầu tiên tham gia môn thể thao này ở trường trung học như một cách để có được nhà ở miễn phí, nhưng nhận thấy rằng bản thân có tài năng trong môn thể thao này và tiếp tục tập luyện. Cuối cùng, anh đã giành được huy chương vàng tại một cuộc thi quyền anh quốc gia, theo Soompi.

Ahn Bo Hyun. Ảnh: @bohyunahn/Instagram

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao này nổi tiếng với việc tự mình thực hiện các pha nguy hiểm. Trong buổi họp báo ra mắt My Name , đạo diễn Kim Jin Min đã khen ngợi các ngôi sao của bộ phim và nói rằng “99% công việc [đóng thế] được thực hiện bởi các diễn viên trên màn ảnh”.

Làm những công việc lặt vặt để kiếm đủ tiền tiêu

Ahn Bo Hyun và bạn diễn Song Joong Ki trong Hậu duệ mặt trời (trái). Ảnh: @bohyunahn/Instagram

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng nhận được một vai trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng sẽ là một cách chắc chắn để làm giàu nhanh chóng, nhưng đó không phải là trường hợp của Ahn.

Sau khi Hậu duệ mặt trời kết thúc, nam diễn viên vẫn phải vật lộn để kiếm sống, anh nói trên chương trình Knowing Bros của đài JTBC, Koreaboo đưa tin rằng, anh phải kiếm sống bằng cách làm việc tại một công trường xây dựng trong khi vẫn theo đuổi diễn xuất cùng một lúc.

Trên chương trình Knowing Bros, anh giải thích: “Trong những năm tân binh, tôi đã làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau như làm ở trạm xăng, khu ăn uống và công việc khác trong cùng một ngày, vì để kiếm được chi phí sinh hoạt rất khó khăn”.

Ahn Bo Hyun trong một cảnh quay từ Itaewon Class. Ảnh: Netflix

Kể từ đó, nam diễn viên đã đóng vai chính trong các bộ phim như Itaewon Class và Yumi's Cells, vì vậy có thể nói rằng anh ấy sẽ không cần phải nhận thêm bất kỳ công việc phụ xây dựng nào nữa.

Người nổi tiếng mà anh hâm mộ là Song Hye-kyo

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với Radio Star của đài MBC, Ahn thừa nhận rằng anh ấy đã phải lòng bạn diễn Hậu duệ mặt trời, Song Hye-kyo.

“Tôi đã phải lòng Song Hye-kyo trong bữa tối của đội. Cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng, vì vậy tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mặc quần áo chỉnh tề khi đến, nhưng cô ấy lại để mặt mộc với mái tóc dựng đứng. Cô ấy có vẻ rất lạnh lùng", anh nói.

Và anh không phải là người duy nhất! Trong cuộc phỏng vấn của mình, Ahn tiết lộ rằng mặc dù Song đã kết thúc cuộc hẹn hò và kết hôn, sau đó ly dị - bạn diễn Song Joong-ki, nhiều nam diễn viên trong DOTS cũng phải lòng cô ấy…

Có một vlog YouTube nổi tiếng

Ahn Bo Hyun thường xuyên vlog về cuộc sống của mình trên kênh YouTube của mình. Ảnh: @bohyunahn/Instagram

Khi không có lịch quay bộ phim truyền hình K-drama ăn khách tiếp theo của mình, Ahn khiến bản thân bận rộn bằng cách thực hiện các chuyến phiêu lưu và chia sẻ chúng với người hâm mộ trên kênh YouTube của mình, Bravo Hyun.

Anh đăng các video hậu trường về các buổi biểu diễn của mình, các chuyến đi ra khỏi thành phố và thậm chí cả các mẹo tập luyện. Và coi người hâm mộ là tất cả trên nội dung kênh của mình.

Theo KStarLive, số lượng người đăng ký kênh của Ahn đã tăng 60 lần sau khi anh đóng vai chính trong Itaewon Class.

Sau khi thông tin anh chính thức là người yêu của Jisoo, cộng đồng người hâm mộ của cặp đôi đang sôi sục bàn tán và không ngừng tìm kiếm thông tin về Ahn Bo Hyun.