Á hậu Phương Nhi thăm bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ hình ảnh Á hậu Phương Nhi đến thăm bảo tàng Đạo Mẫu của ông tại Hà Nội. Ông đăng tải loạt ảnh kèm chú thích: "Á hậu Phương Nhi đến thăm bảo tàng Đạo Mẫu". Sự xuất hiện của Á hậu Phương Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kể từ khi kết hôn, cô sống kín tiếng hơn, hầu như không hoạt động trên mạng xã hội. Nàng hậu chủ yếu xuất hiện bên chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng tại một số sự kiện của công ty.

Á hậu Phương Nhi tham quan bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Khi ghé thăm bảo tàng Đạo Mẫu, Phương Nhi lựa chọn trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần suông đồng màu. Cô trang điểm nhẹ nhàng, để tóc thẳng.

Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh rộng hàng nghìn m2, nằm ở Sóc Sơn, Hà Nội. Công trình có kiến trúc đương đại, dựng nên từ 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua từ 500 nhà dân khắp cả nước. Ngoài kiến trúc độc đáo, đây còn là nơi lưu giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.

Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất". Năm 2023, Phương Nhi là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International diễn ra ở Nhật Bản. Cô lọt top 15 chung cuộc và giành giải thưởng phụ Miss Visit Japan.

Tháng 1/2025, Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau 1 năm diễn ra lễ ăn hỏi tại quê nhà Thanh Hóa, tháng 1/2026, Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ cưới.