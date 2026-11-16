Á hậu Thảo Nhi Lê được bạn trai người Pháp cầu hôn

Trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai người Pháp cầu hôn vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 32 trong chuyến du lịch Thái Lan. Người đẹp hạnh phúc chia sẻ: "Đó là khoảnh khắc không bao giờ quên của Nhi. Sinh nhật tuổi 32 của Nhi, tưởng chỉ là một chuyến đi nhỏ để mừng sinh nhật. Một chuyến đi ngẫu hứng đến Phuket, với thời tiết chẳng thuận lợi, thậm chí cả bão lớn. Nhưng thật kỳ diệu, đúng vào khoảnh khắc anh quyết định cầu hôn, thời tiết lại bất ngờ dịu xuống. Cứ như thể vũ trụ cũng biết trước điều gì đó vậy".

Cô nhớ như in khoảnh khắc bạn trai bất ngờ quỳ xuống trước mặt, nhìn vào mắt cô và ngỏ lời cầu hôn: "Em có muốn lấy anh không?". "Và tất nhiên Nhi nói có! Một nghìn lần có", Thảo Nhi Lê đáp.

Khoảnh khắc Á hậu Thảo Nhi Lê được bạn trai cầu hôn

Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cũng gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào tới chồng tương lai. "Anh đã cho em thấy rằng tình yêu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc đẹp đẽ, mà còn là việc chúng ta luôn lựa chọn ở bên nhau, ngay cả khi phải đi qua những giông bão. Và có lẽ đó chính là điều khiến câu chuyện của chúng ta trở nên đặc biệt. Ngay giữa một cơn giông, chúng ta vẫn tìm thấy khoảnh khắc nắng ấm của riêng mình. Cảm ơn anh vì đã yêu em, tin tưởng em và lựa chọn em. Và giờ đây, em và anh, mỗi ngày, trong suốt phần đời còn lại", người đẹp viết.

Thảo Nhi Lê công khai bạn trai người Pháp Romain Leclef vào tháng 11/2025 sau thời gian dài giữ kín. Kể từ đó đến nay, cặp đôi thường xuyên đồng hành trong những chuyến du lịch, cùng nhau khám phá nhiều điểm đến.

Bạn trai của Thảo Nhi Lê là Romain Leclef, xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình. Romain Leclef tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne vào năm 2010 và lấy bằng thạc sĩ tại Trường Thương mại Paris hay HEC Paris năm 2013.

Bên cạnh chuyện tình cảm, Thảo Nhi Lê và Romain Leclef còn là đối tác kinh doanh, cùng sáng lập thương hiệu nước hoa riêng và từng lên sóng Shark Tank Việt Nam mùa 7 để gọi vốn cho dự án này.

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994, là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô được xem là một trong những á hậu nóng bỏng nhất làng giải trí Việt. Thảo Nhi nổi tiếng với gu ăn mặc cá tính, thời thượng. Bên cạnh đó, vẻ đẹp khỏe khoắn, làn da nâu đặc trưng cũng là đặc điểm giúp cô khác biệt so với nhiều mỹ nhân khác.

Người đẹp ghi dấu ấn trong vai trò người mẫu, được nhiều nhà thiết kế chọn làm vedette tại các chương trình thời trang trong nước. Cô cũng đồng hành cùng các thương hiệu thời trang nổi tiếng, thường xuyên đi nước ngoài tham gia các sự kiện quốc tế.