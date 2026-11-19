Amazon MGM Studios đã chính thức xác nhận nam diễn viên người Anh Robert Pattinson sẽ trở thành James Bond tiếp theo của thương hiệu điện ảnh này. Denis Villeneuve sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn phần phim mới dựa trên kịch bản của Steven Knight, trong khi Amy Pascal và David Heyman giữ vai trò nhà sản xuất.

Sức hút của điệp viên 007 còn gắn liền với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh. Trong suốt nhiều năm, thương hiệu James Bond đã đồng hành cùng nhiều nhân vật nữ. Những nhân vật kinh điển có thể kể đến Honey Ryder do Ursula Andress thủ vai trong “Dr. No” (1962), Teresa di Vicenza của Diana Rigg trong “On Her Majesty’s Secret Service” (1969) và Pussy Galore do Honor Blackman thể hiện trong “Goldfinger” (1964).

Tạo hình của Robert Pattinson trong vai James Bond. Ảnh: Instagram 007

Những gương mặt nổi bật ở các phần phim gần đây hơn gồm Michelle Yeoh trong vai Wai Lin ở “Tomorrow Never Dies” (1997), Eva Green với nhân vật Vesper Lynd trong “Casino Royale” (2006) và gần nhất là Léa Seydoux trong vai Madeleine Swann ở cả “Spectre” và “No time to die” (2021).

"Bond girl" từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của thương hiệu này. Đạo diễn Villeneuve mang đến nhiều lý do để khán giả kỳ vọng, bởi ông từng góp phần xây dựng những vai nữ mạnh mẽ như Amy Adams trong “Arrival”, Emily Blunt trong “Sicario”, Rebecca Ferguson và Zendaya trong loạt phim “Dune”.

Giờ đây, khi bộ tuxedo của James Bond đã có chủ nhân mới, phần thú vị mới thực sự bắt đầu. Tạp chí Variety đưa ra danh sách những nữ diễn viên tiềm năng mà họ mong muốn được nhìn thấy trong vai Bond Girl ở phiên bản James Bond do Robert Pattinson đảm nhận.

Adria Arjona

Không nhiều diễn viên có thể chứng minh mình phù hợp với một vai diễn được cấp phép tiêu diệt mục tiêu trong năm 2026 thuyết phục hơn Adria Arjona.

Ngôi sao sinh ra tại Puerto Rico vào vai một lính bắn tỉa quân đội dày dạn kinh nghiệm chiến đấu trong “Onslaught”, bộ phim hành động của đạo diễn Adam Wingard do A24 sản xuất. Cô cũng gia nhập vũ trụ DC của James Gunn với vai Maxima trong “Man of Tomorrow”, đồng thời thủ vai một đặc vụ FBI truy đuổi nhân vật của Michael B. Jordan trong “The Thomas Crown Affair” do Amazon MGM sản xuất.

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Vai diễn cuối cùng gần như là một buổi thử vai dành cho chính hãng phim này. Sau khi chứng minh trong “Hit Man” rằng mình có thể vừa quyến rũ vừa đấu trí với nam chính ngay trong cùng một cảnh quay, Arjona chính là hình mẫu người phụ nữ quyến rũ nhưng nguy hiểm mà thương hiệu James Bond đã thiếu vắng bấy lâu.

Emily Blunt

Đạo diễn Villeneuve đã cho thấy Emily Blunt có thể làm được những gì khi cầm súng trong tay. Trong “Sicario”, nhân vật đặc vụ FBI Kate Macer do cô thủ vai trở thành trung tâm của bộ phim giật gân khốc liệt về các băng đảng ma túy. Nữ diễn viên cũng sẽ trở lại thế giới đầy những ranh giới đạo đức mơ hồ này trong “Sicario 3”.

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Cùng với “Edge of Tomorrow”, loạt phim “A Quiet Place” và bộ phim giật gân về người ngoài hành tinh “Disclosure Day” của Steven Spielberg, nữ diễn viên từng được đề cử Oscar có kinh nghiệm với nhiều thể loại phim hơn hầu hết những cái tên trong danh sách này.

Monica Bellucci từng chứng minh trong “Spectre” rằng một Bond Girl không nhất thiết phải ở tuổi 25. Blunt hoàn toàn có thể đảm nhận vai một nữ điệp viên MI6 kỳ cựu, người đã chứng kiến quá nhiều thế hệ 007.

Gemma Chan

Về mặt kỹ thuật, Gemma Chan đã là một phần của vũ trụ James Bond. Trong trò chơi điện tử “007 First Light”, cô đảm nhận vai Tiến sĩ Selina Tan, một học giả xuất sắc có chuyên môn về tâm lý học và lý thuyết trò chơi. Nhân vật của cô giữ vai trò quan trọng tại MI6 trong hành trình giúp James Bond đạt được danh hiệu điệp viên 00.

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Giờ là lúc đưa nhân vật này trở thành một phần chính thức của loạt phim điện ảnh. Ngôi sao người Anh từng xuất hiện trong “Crazy Rich Asians”, “Eternals” và “The Creator” sở hữu phong thái điềm tĩnh, đầy uy quyền mà thương hiệu James Bond luôn cần.

Marion Cotillard

Thương hiệu James Bond có truyền thống lâu đời trong việc lựa chọn các diễn viên Pháp vào vai những đồng minh hoặc đối thủ của điệp viên 007. Vì vậy, còn ai phù hợp hơn chủ nhân tượng vàng Oscar Marion Cotillard để mang đến những âm mưu mới mang màu sắc Pháp cho thế giới của James Bond?

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Marion Cotillard đã thể hiện khả năng quyến rũ và đánh lừa đối phương trong bộ phim điệp viên “Allied” của đạo diễn Robert Zemeckis, đóng cùng Brad Pitt. Cô cũng chứng minh mình có thể tỏa sáng trong một bom tấn như “Inception” của Christopher Nolan, bên cạnh Leonardo DiCaprio.

Marion Cotillard và Robert Pattinson từng bỏ lỡ cơ hội đóng chung cách đây 15 năm, sau khi nữ diễn viên rút khỏi dự án “Cosmopolis”. Ở tuổi 51, cô cũng có thể mang đến sự thay đổi thú vị cho truyền thống lựa chọn những nữ diễn viên trẻ vào vai người đồng hành cùng James Bond.

Chase Infiniti

Chase Infiniti được đặt tên theo nhân vật Chase Meridian do Nicole Kidman thủ vai trong “Batman Forever”. Vì vậy, việc ghép đôi cô với Robert Pattinson dường như là một lựa chọn hết sức tự nhiên.

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Tuy nhiên, lý do lựa chọn cô không chỉ dừng lại ở chi tiết thú vị về tên gọi. Từng là huấn luyện viên kickboxing, Infiniti đã thể hiện khả năng diễn xuất không hề lép vế trước Leonardo DiCaprio trong bộ phim đầu tay “One Battle After Another”. Vai diễn giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA), cùng một đề cử Quả cầu vàng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng được tham gia một bộ phim hành động quy mô lớn là ước mơ của cô. Chase Infiniti có thể vào vai một đặc vụ MI6 mới vào nghề hoặc thú vị hơn, một điệp viên được cử đến để thay thế chính James Bond.

Lily James

Từng góp mặt trong “Downton Abbey”, Lily James có kinh nghiệm diễn xuất ở cả điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Việc trở thành Bond Girl có thể là bước đột phá lớn, đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới.

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Cô từng thể hiện khả năng ca hát trong “Cinderella” và “Mamma Mia 2”, chinh phục trái tim khán giả với những vai người tình trong “Baby Driver” và “Yesterday”, rồi sau đó khiến họ đau lòng trong “The Iron Claw”.

James Bond sẽ là thương hiệu điện ảnh kinh phí lớn đầu tiên mà cô tham gia và Lily James dường như đã sẵn sàng cho cơ hội này.