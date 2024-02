Bên trong khối tài sản khổng lồ của sao phim "Doctor Slump" Park Shin Hye

Sự nghiệp diễn xuất

Park Shin Hye bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình ở tuổi 13 và ra mắt vào năm 2003 với video âm nhạc cho ca khúc hit Do You Love Me! của ca sĩ gạo cội Lee Seung-hwan. Sau đó, Lee muốn Park trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, sau này cô quyết định theo đuổi diễn xuất và chính thức ra mắt diễn xuất trong một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại - Nấc thang lên thiên đường (2003).

Sự nổi tiếng của Park Shin-hye tiếp tục tăng cao với những bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Prince Hours (2007), You're Beautiful (2009), Cyrano Agency (2010), Heartstrings (2011), Hayate The Combat Butler (2011) và Green Days (2011).

Cyrano Agency, với 2,7 triệu lượt bán vé trên toàn quốc, đã mang về cho Park Shin Hye giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang 2010. Trong khi đó, Green Days: Dinosaur and I, bộ phim hoạt hình đầu tiên của Park với tư cách diễn viên lồng tiếng, đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và tiếp tục ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 15.

Tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Park Shin Hye ước tính khoảng 25 triệu USD.

Nữ diễn viên cũng có bom tấn đầu tiên với bộ phim Miracle in Cell No. 7 vào năm 2013, do Lee Hwan-kyung đạo diễn. Là một trong những bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, phim đã thu về 82.101.723 USD tại phòng vé trên toàn thế giới.

Năm 2013 tiếp tục chứng tỏ thành công đối với Park Shin Hye khi cô tham gia dàn diễn viên chính của The Heirs cùng với các diễn viên nổi tiếng như Lee Min-ho và Kim Woo-bin. Là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất mọi thời đại, The Heirs đã đạt được tỷ suất người xem ở tập cuối toàn quốc là 25,6% và mang về cho Park Bo Young giải Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích tại Giải thưởng Phim truyền hình An Huy 2013. Chẳng bao lâu, Park cũng được công nhận là một trong những diễn viên Hàn Quốc được trả lương cao nhất, kiếm được hơn 17.000 USD mỗi tập từ các dự án phim truyền hình Hàn Quốc của cô.

Ngôi sao truyền hình này còn thể hiện sự đa tài của mình với The Royal Tailor, nơi cô thể hiện xuất sắc vai Hoàng hậu Jeongseong của triều đại Joseon vào năm 2014. Những thành công liên tục của cô cũng như những đóng góp nhất quán cho làn sóng Hallyu đã giúp Park vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng tại Giải thưởng Văn hóa Đại chúng Hàn Quốc năm 2015.

Trong những năm qua, Park Shin Hye đã góp phần tạo nên nhiều câu chuyện thành công. Chúng bao gồm bộ phim truyền hình ăn khách Doctors (2016) của đài SBS , bộ phim hài My Annoying Brother (2016), bộ phim kinh dị tội phạm Heart Blackened (2017), bộ phim giả tưởng Memories of the Alhambra (2018) và bộ phim kinh dị The Call (2020). ). Trong khi Hồi ức Alhambra do Hyun Bin đóng chính trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp thì Heart Blackened đã thu về hơn 3.593.480 USD tại phòng vé.

Vừa qua, nữ diễn viên đã trở lại màn ảnh sau ba năm gián đoạn với bộ phim truyền hình gây sốt Doctor Slump đóng cùng Park Hyung-sik. Theo nền tảng phát trực tuyến, bộ phim này đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng tuần của Netflix dành cho phim truyền hình không phải tiếng Anh. Nó cũng thu về con số khổng lồ 2,9 triệu lượt xem và 10,2 triệu giờ xem trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2024.

Park Shin Hye trong phim Doctor Slump

Đại sứ thương hiệu

Bên cạnh phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, Park Shin Hye còn góp mặt trong nhiều bộ phim thương mại và là đại sứ cho nhiều thương hiệu khác nhau, điều này làm giá trị tài sản ròng ngày càng tăng của cô ngày càng tăng cao. Chúng bao gồm thương hiệu giày cao cấp của Ý Bruno Magli, thương hiệu chăm sóc da Mamonde của Hàn Quốc, quần áo ngoài trời và trang phục chơi thể thao Millet, trang sức thời trang Pháp Agatha Paris và công ty bán lẻ Hàn Quốc Lotte Duty Free.

Năm 2017, Park trở thành người nổi tiếng đầu tiên của Hàn Quốc trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu trang sức Swarovski của Áo. Cô tiếp tục được công bố là đại sứ thương hiệu đầu tiên của thương hiệu trang sức Olivia Burton của Anh cho nhượng quyền thương mại tại Hàn Quốc vào năm 2019.

Park Shin Hye hiện là đại sứ cho nhiều thương hiệu cao cấp

Vào tháng 3/2019, Park cũng được nhìn thấy tham dự buổi trình diễn Valentino tại Tuần lễ thời trang nữ Thu/Đông 2019/2020 ở Pháp. Năm 2023, cô cũng tham gia nhiều chiến dịch thương hiệu xa xỉ bao gồm chiến dịch Van Cleef & Arpels và chiến dịch MOJO.S.PHINE.

Với hơn 15 triệu người theo dõi tính đến tháng 2/2024, Park là một trong những diễn viên Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trên Instagram. Cô thường chia sẻ các dự án, buổi chụp ảnh và bài đăng được tài trợ của mình trên mạng xã hội và được cho là kiếm được khoảng 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi bài đăng.

Đầu tư bất động sản

Theo một số nguồn tin, Park cùng với chồng Choi Tae-joon đã mua một bất động sản trị giá 1,2 triệu USD nằm ở ngoại ô Seoul vào năm 2022. Được thiết kế theo phong cách ngôi nhà vườn truyền thống và rộng gần 1.000 mét vuông, cặp đôi đã kiếm được khoản lãi 500.000 USD nhờ bán bất động sản xa hoa sau hai năm.

Người ta cũng thường thấy Park Shin Hye đầu tư tài sản của mình vào nhiều sản phẩm thời trang xa xỉ khác nhau, điều này làm tăng thêm giá trị tài sản ròng ấn tượng của cô. Những món đồ yêu thích của nữ diễn viên bao gồm chiếc túi đeo chéo màu đen Small Supervee Calfskin trị giá 2.540 USD và chiếc túi mini Roger Vivier So Vivier trị giá 2.495 USD. Không thể không nhắc tới chiếc váy cưới thêu hoa 3D của cô trong bộ sưu tập cô dâu Xuân 2022 của Oscar de la Renta, trị giá khoảng 14.000 USD đến 18.700 USD.