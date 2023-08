Blackpink đội nón lá, khen bánh mì và phở của Việt Nam rất ngon

Tối 30/7, ban nhạc Blackpink có đêm diễn thứ 2 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. 4 cô gái vẫn giữ được năng lượng bùng nổ như đêm đầu tiên, mang đến cho khán giả những màn trình diễn thăng hoa và nhiều cảm xúc.

Trên sân khấu, Blackpink không chỉ biểu diễn những bản hit đình đám của cả nhóm mà từng thành viên còn thể hiện những màn solo cực chất: Jisoo "máu lửa" với "Flower", Jennie biểu diễn 2 ca khúc "You and I" và "Solo", Lisa khiến fan "dậy sóng" vì "Money" còn Rose trình diễn "On the Ground" và "Gone".

Đặc biệt, Jennie tiếp tục thể hiện màn vũ đạo điêu luyện trên nền nhạc "See tình" của Hoàng Thùy Linh khiến khán giả vô cùng thích thú. Ở đêm diễn đầu tiên, cô hướng dẫn cả nhóm cùng nhảy và khiến khán giả Việt rất thích thú. Nhóm bốn cô gái cũng đội nón lá, vẫy tay, tương tác với người hâm mộ.

Trong phần giao lưu với khán giả, Rose và Lisa liên tục bày tỏ lòng biết ơn với sự đón tiếp nồng hậu của khán giả Việt Nam. 2 thành viên của Blackpink đồng loạt nói tiếng Việt: “Cảm ơn các bạn” khiến toàn bộ SVĐ Mỹ Đình “nổ tung” vì phấn khích. Sau đó, câu chuyện được đẩy lên cao trào hơn khi Rose giới thiệu vào tối qua, cả 4 cô gái đã ăn thử đồ ăn Việt Nam.

“Chúng mình đã ăn đồ ăn Việt tối qua đó. Và phải công nhận là ăn ở đây ngon hơn rất rất nhiều luôn! Chúng mình yêu đồ ăn Việt mất rồi” - Rose hào hứng chia sẻ. Ngay sau đó, Jisoo tuy không nói nhưng đã giơ 1 ngón tay ra phía trước, thể hiện sự đồng tình với chia sẻ của Rose.

Jisoo, Lisa hé lộ nhóm đã được thưởng thức bánh mỳ, phở tại Việt Nam.

Đặc biệt nhất, Rose đã thể hiện tình yêu lớn của mình với món phở khi húp sạch cả bát nước vì quá ngon.

Trước đó, nhóm nhạc nhà YG Entertainment đã nhiều lần bày tỏ tình yêu đối với phở và các món ăn truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, Rose và Lisa thường ghé qua nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam tại Hàn Quốc để thưởng thức phở cũng như các món cuốn.

Trong thời gian giao lưu, Rose cũng cho biết thêm, nhóm đã nhìn thấy tất cả dự án của người hâm mộ. Những hoạt động chào mừng như xe buýt dán hình thần tượng đều được các thành viên nhóm nhạc toàn cầu ghi nhận và chiêm ngưỡng trong thời gian ở Hà Nội.

Rose chia sẻ: “Mình đã thấy xe buýt của các bạn làm cho chúng mình, cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Lisa và các thành viên Blackpink cũng gửi lời cảm ơn đến sự chu đáo và ấn tượng với cách mà người hâm mộ ở Việt Nam tiếp đón nhóm. 4 cô gái cũng thể hiện tình cảm với Việt Nam bằng cách đội nón lá với các biểu cảm vô cùng dễ thương.

Trước khi khép lại đêm nhạc, Blackpink gập đầu chào người hâm mộ. Các cô gái hô to: "Chúng mình là Jennie, Rosé, Jisoo, Lisa! Cảm ơn và tạm biệt các bạn!".

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của 4 cô gái trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã biểu diễn ở các nước châu Âu và châu Á như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc...