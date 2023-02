BLACKPINK "tiến công" thị trường Mexico

Buổi biểu diễn của BLACKPINK tại Mexico sẽ diễn ra vào ngày 26/4, tại sân vận động Foro Sol ở thủ đô Mexico City. Khi được tổ chức, BLACKPINK sẽ trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại sân vân động 65.000 chỗ này.

Nhóm BLACKPINK. Nguồn: YG ENTERTAINMENT

Sân vận động Foro Sol được xây dựng vào năm 1993 và ngay cuối năm đó, Madonna là nghệ sĩ lớn đầu tiên biểu diễn tại đây. Sau đó nhiều tên tuổi lớn như Coldplay, One Direction và Justin Bieber cũng chọn nơi này để biểu diễn. Khoảng 1 tháng trước sự kiện của BLACKPINK, sân vận động Foro Sol sẽ đón ngôi sao Billie Eilish trong chuyến lưu diễn "Happier Than Ever, The World Tour".

Sau Mexico, BLACKPINK cũng bổ sung nhiều buổi biểu diễn tại Australia, gồm Melbourne vào ngày 10 và 11/6, Sydney vào ngày 16 và 17/6. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm biểu diễn tại Australia kể từ năm 2019. Ngoài ra BLACKPINK cũng tham gia Lễ hội Coachella tại Mỹ vào tháng 4 và Lễ hội BST Hyde Park tại Anh vào tháng 7./.