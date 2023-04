Bùi Lan Hương “mê hoặc" khán giả với loạt hit nhạc phim, nhạc Trịnh

Trở lại trong sự mong đợi của khán giả, Bùi Lan Hương bắt đầu đêm nhạc bằng đoạn nhạc mở đầu đầy ma mị cùng sự xuất hiện ấn tượng, tạo nên vô vàn cảm giác mờ ảo, bí ẩn. Trong phần trình diễn ca khúc “Chuyện thần tiên", nữ ca sĩ phối hợp ăn ý cùng ban nhạc, đem lại không khí phiêu bồng đúng nghĩa với tinh thần của show diễn.

Bùi Lan Hương thể hiện loạt hit đình đám.

Những sân khấu tiếp theo bao gồm các ca khúc “Bùa mê", “Mê muội" - đều là những bản hit một thời của Bùi Lan Hương. Điểm đặc biệt ở những bài hát này chính là được khoác màu áo mới qua giai điệu mới lạ, phá cách pha Alternative Rock mà Bùi Lan Hương muốn đem lại cho khán giả, thông qua dự án Live session - The Fallen angel.

Chủ nhân “Ngày chưa giông bão” thể hiện niềm hạnh phúc khi trình diễn trên sân khấu, cô chia sẻ: “Đây là một đêm nhạc mà Hương nghĩ là đêm hạnh phúc nhất khi mà mình được đi hát tới bây giờ, tại vì mình được hoàn toàn hát những ca khúc thuộc dòng nhạc Dream Pop mình yêu thích", cô nhấn mạnh: “Trước đây Hương chỉ được mang lên sân khấu 1 đến 2 bài, bây giờ thì được mang nhiều và mang cả những bài nhạc phim, những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên sân khấu để dành cho quý vị ngày hôm nay".

Sau lời bộc bạch, nữ ca sĩ tiếp tục đem đến loạt ca khúc như “Vi vu”, “Hoa cúc xanh" cùng các bản nhạc Trịnh đầy da diết như “Mưa hồng", “Em hãy ngủ đi". Bùi Lan Hương nối tiếp bàng bộc lộ tâm trạng nhẹ nhàng, sâu lắng hiếm thấy trong ca khúc Pop Ballad “Ngày mai sẽ thành ký ức" do cô chắp bút, và tiếp đến là set nhạc phim trải dài qua các bài hát “Đóa bạch trà”, “Ngày chưa giông bão",”Tình yêu màu nắng".

Loạt sân khấu tiếp theo như “Sự thật vỡ đôi”, “Vĩnh hằng”, “Mâu thuẫn”, “Mashup Anh, Anh ấy hay ai và Sa ngã” gắn liền với hình ảnh và thần thái của một Bùi Lan Hương thật lãng đãng, hoang dại. Trong những phần cuối này, khán giả có chút bất ngờ khi bỗng nhìn thấy Bùi Lan Hương xúc động, bật khóc lúc còn đang trình diễn.

Sân khấu kết màn là một điểm sáng của cả đêm nhạc khi Bùi Lan Hương thể hiện lần thứ hai bài hát “Tìm lại - It's my life” sau sự cổ vũ của khán giả, một sân khấu bùng nổ năng lượng Rock khiến tất cả phải đồng loạt đứng dậy và tận hưởng. Đó là một cái kết không thể nào mãn nhãn hơn cho chuỗi đêm nhạc lãng mạn Lovely season, qua đó khép lại một chương vô cùng rực rỡ cho mùa 2 của Taste of The Soul.

Sau album vol.2, Bùi Lan Hương dự kiến sẽ tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào thời điểm cuối năm. Đây là kế hoạch mà Bùi Lan Hương luôn ấp ủ và mong muốn được đem tới cho khán giả sau thời gian dài im ắng.

Đồng thời, những khoảnh khắc tuyệt vời trong đêm diễn cuối cùng Taste of The Soul mùa 2 cũng đã đem lại nhiều ấn tượng và sự bồi hồi trong lòng các khán giả. Sau tổng cộng 6 đêm nhạc diễn ra thành công rực rỡ của Lovely Season, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi danh như: Noo Phước Thịnh, Ái Phương, Vũ., Hoàng Dũng, Thùy Chi, Bùi Lan Hương,... Taste of The Soul hứa hẹn mang thêm nhiều điều bất ngờ và thú vị hơn nữa cho chuỗi hành trình thưởng thức ẩm thực và âm nhạc của tâm hồn, đang dần trở thành điểm nhấn đáng nhớ và mới lạ./.