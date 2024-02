Ca sĩ Usher kiếm được bao nhiêu khi biểu diễn 15 phút tại Super Bowl?

Giải bóng bầu dục Super Bowl là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm tại Mỹ. Kéo theo đó, chương trình âm nhạc giữa giờ cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Chính vì vậy, việc được biểu diễn tại đây sẽ mang lại cho nghệ sĩ nhiều danh tiếng hơn. Những nghệ sĩ được mời cũng đều tỏ ra vinh dự khi có cơ hội trình diễn trên sân khấu này.

Usher sẽ là nghệ sĩ tiếp theo trình diễn tại Super Bowl sau Rihanna vào năm 2023. Trước đó, sân khấu năm 2022 là sự bùng nổ của loạt rapper đình đám Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem và 50 Cent.

Màn trình diễn không thành công như mong đợi

Usher xuất hiện đầy hứa hẹn với giai điệu ca khúc My Way, Caught Up, Love In This Club,... tuy nhiên sau đó bầu không khí trở nên tẻ nhạt khi anh chọn trình diễn các giai điệu có tiết tấu chậm rãi, không phù hợp với sự kiện sôi động như Super Bowl. Chưa dừng lại ở đó, sân khấu của Super Bowl Halftime Show năm nay cũng bị chỉ trích vì "dựng mà như không dựng", hệ thống đánh đèn và hiệu ứng cũng bị chê là tối không tôn lên được người nghệ sĩ.

Phần trình diễn của Usher được đánh giá không nhiệt huyết, set list chán, sân khấu dàn dựng tệ,...

Ngay cả phần xuất hiện của khách mời Alicia Keys cũng không giúp màn trình diễn có thêm sinh khí. Alicia Keys liên tục hát crack. Bên cạnh đó, phần tương tác có phần thân mật quá đà giữa Usher với Alicia Keys - người phụ nữ đã có chồng - cũng gây tranh cãi mạnh mẽ. Đặc biệt là khi ông xã của Alicia Keys - producer Swizz Beatz cùng các con - đang ở ngay dưới đám đông.

Ngay sau khi màn trình diễn lên sóng, màn trình diễn nhận về vô số lời chỉ trích từ khán giả khắp toàn cầu. Nhiều người sẵn sàng xếp sân khấu của Usher vào ngay top các màn trình diễn tệ nhất của Super Bowl. Nhiều khán giả cũng đề nghị các năm sau Super Bowl nên mời các nữ nghệ sĩ mới đủ "máu lửa" để khuấy động bầu không khí của Halftime Show chứ không nên là các nam nghệ sĩ nữa.

Usher cũng có màn cởi áo khoe body song vẫn bị chê "nhạt".

Trước đó, huyền thoại âm nhạc Usher từng chia sẻ: "Thật là một vinh dự cả đời khi cuối cùng tôi cũng có thể gạch việc trình diễn tại Super Bowl ra khỏi danh sách phải làm của mình. Tôi không thể chờ để mang tới một show diễn không giống bất kỳ màn trình diễn nào của tôi trước đó cho khán giả trên thế giới", Usher tỏ ra hào hứng khi nhắc tới màn trình diễn sắp tới của mình cho sân khấu Super Bowl Halftime Show.

Cát-xê của Usher khi biểu diễn tại Super Bowl là bao nhiêu?

Chương trình ca nhạc giữa hiệp thường nổi bật với sự trình diễn của các ca sĩ tài năng. Mặc dù vậy, tổ chức không trả tiền cho các nghệ sĩ biểu diễn, ngoại lệ duy nhất là vào năm 1993, khi Michael Jackson nhận được một khoản phí.

Những nghệ sĩ lớn như Rihanna, Beyoncé và Madonna, những người từng biểu diễn ở trận Super Bowl giữa hiệp, đều không được trả cát-xê. Tổ chức chỉ chi trả các khoản chi phí do liên đoàn khu vực quy định. Vì thế, ca sĩ Usher cũng dự đoán không có cát-xê khi biểu diễn tại giải đấu lớn này.

Thậm chí, NFL không bao giờ trả tiền cho những người biểu diễn mà còn cố gắng tính phí những người biểu diễn để họ có cơ hội đắm mình trong sự chú ý của đám đông Super Bowl. NFL vào năm 2015 đã yêu cầu Rihanna, Coldplay và Katy Perry trả phí biểu diễn, nhưng cuối cùng họ đã từ chối lời đề nghị này.

Tại sao các nhạc sĩ đã quen với việc kiếm được sáu hoặc bảy con số cho mỗi buổi biểu diễn lại đồng ý biểu diễn mà không lấy gì hoặc chỉ nhận một khoản tiền nhỏ từ số tiền thường xuyên của họ? Về cơ bản, họ sẽ có thể giới thiệu âm nhạc của mình tới hơn 100 triệu người mà không phải trả bất kỳ chi phí nào, vì NFL chi trả chi phí đi lại và sản xuất. Điều này có thể gây tốn kém. NFL từng nói đã chi khoảng 13 triệu USD để trang trải chi phí cho kỳ nghỉ năm 2020 của Jennifer Lopez và Shakira.

Trong trường hợp của Usher, buổi biểu diễn dài 15 phút được nhiều người mong đợi sẽ giúp quảng bá cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sắp tới của nam ca sĩ và việc phát hành album mới. Huyền thoại âm nhac Usher nói với CBS Mornings: "Đây sẽ là một lễ kỷ niệm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không khóc, suy sụp hay khóc trên sân khấu".

Usher là nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ thuộc dòng nhạc R&B, hip hop và pop. Anh đã giành được 7 giải thưởng âm nhạc Grammy và được xem là một huyền thoại của nền âm nhạc Mỹ.