Chính thức công bố thời gian, địa điểm tổ chức concert BLACKPINK tại Hà Nội

Công ty quản lý YG Entertainment bất ngờ tung poster thông báo nhóm BLACKPINK sẽ tổ chức 2 buổi biểu diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 29 và 30/7, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới "BORN PINK" của nhóm.

Sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng các BLINKs (cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK) tại Việt Nam cũng đã có cơ hội được chào đón thần tượng ngay tại Hà Nội, với kỳ vọng nhóm nhạc hàng đầu K-pop sẽ mang đến màn trình diễn mang tầm cỡ thế giới.

Dự kiến 2 buổi biểu diễn của BLACKPINK tại Hà Nội sẽ chính thức mở bán vé vào lúc 12h trưa ngày 7/7. Trên các diễn đàn, người hâm mộ tại Việt Nam và các nước lân cận đang bàn luận sôi nổi và mong chờ được thưởng thức show diễn tại Việt Nam.

Poster thông tin đêm diễn tại Hà Nội được công bố trưa nay trên trang chính thức BLACKPINK. Nguồn: BLACKPINK@Twitter

Ngoài bất ngờ về thông tin show diễn BLACKPINK tại Việt Nam, người hâm mộ cũng vui mừng khi thành viên Jennie vừa đạt thành tích lượt nghe "khủng" nhất trong sự nghiệp solo. Đó là “One Of The Girls” - ca khúc mới trong bộ phim truyền hình “The Idol” đã giúp Jennie đạt được cột mốc mới trong sự nghiệp của mình.

Nằm trong đĩa đơn thứ 3 được phát hành của bộ phim “The Idol”, bài hát “One Of The Girls” có sự kết hợp tuyệt vời của những ca sĩ nổi tiếng toàn cầu như The Weeknd, Jennie và Lily Rose Depp. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 127 trên Global Spotify với 1,43 triệu lượt phát trực tuyến, vượt qua đĩa đơn "SOLO" (vị trí #158) để trở thành ca khúc có thành tích ra mắt cao nhất của Jennie trên bảng xếp hạng này.