Chủ nhân đề cử Oscar - Kerry Condon gây ám ảnh trong phim kinh dị siêu nhiên

Cùng với Saoirse Ronan, Barry Keoghan, Kerry Condon thuộc thế hệ diễn viên Ireland tiếp theo kế thừa di sản của những Aidan Gillen, Brendan Gleeson, Gabriel Byrne, Liam Cunningham. Nữ diễn viên sinh năm 1983 nổi bật với sự linh hoạt trong sự nghiệp, thành công ở cả điện ảnh lẫn truyền hình và kịch nghệ.

Khởi đầu sự nghiệp trên sân khấu kịch, Kerry Condon là nữ diễn viên trẻ nhất từng được chọn vào vai Ophelia trong vở Hamlet do Royal Shakespeare Company sản xuất (2001–2002). Năm 2009, cô xuất hiện trong một vở kịch khác của Martin McDonagh, The Cripple of Inishmaan, nhờ đó cô đã giành được Giải thưởng Lucille Lortel cho Nữ diễn viên chính xuất sắc trong một vở kịch và Giải thưởng Drama Desk cho Màn trình diễn hòa tấu xuất sắc.

Kerry Condon

Cùng với những màn nhập vai đầy thuyết phục trong This Must Be The Place, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hay mảng truyền hình như The Walking Dead và Better Call Saul, vai diễn trong phim chính kịch được giới phê bình đánh giá cao của đạo diễn McDonagh The Banshees of Inisherin đã mang về cho Condon hàng loạt giải thưởng và đề cử, trong đó phải kể tới đề cử Oscar cho Nữ phụ xuất sắc.

Cách tiếp cận của Condon chân thực, tránh những cử chỉ khoa trương hoặc hành động thái quá. Nhân vật của cô trong phim thường là những phụ nữ giản dị nhưng sâu sắc, nhiều trăn trở. Nữ diễn viên không giấu nét mộc mạc, hóm hỉnh đặc trưng của người Ireland, cùng những mối quan hệ bền chặt với đồng nghiệp và đồng hương. Cô là bạn lâu năm của Colin Farrell và đạo diễn Martin McDonagh.

Cũng giống như bạn diễn Russell trong "Bơi đêm", Condon cũng là một gương mặt quen thuộc trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau khi lồng tiếng cho nhân vật F.R.I.D.A.Y – trợ lý A.I trung thành của Iron Man. Chất giọng biểu cảm của Kerry Condon, khả năng chuyển đổi từ giọng Ireland sang giọng Mỹ với sự thay đổi tinh tế trong nhịp điệu khiến F.R.I.D.A.Y trở thành người kế thừa xuất sắc của J.A.R.V.I.S hậu Ultron (Paul Bettany).

"Bơi đêm" là dự án kinh dị đầu tiên của Kerry Condon

Trung tâm của "Bơi đêm" là gia đình Waller: Ray (Wyatt Russell) và Eve (Kerry Condon), cặp vợ chồng hai con đã dành cả cuộc sống của mình để di chuyển hết từ thành phố này sang thành phố khác vì sự nghiệp cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của Ray. Sau khi Ray được chẩn đoán mắc căn bệnh thoái hóa, anh đã phải từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và gia đình Waller đã mua một ngôi nhà nhỏ 2 tầng với khu sân sau rất rộng cùng một hồ bơi đầy nước nhưng đã không được sử dụng trong nhiều, rất nhiều năm rồi.

Là một vận động viên bơi hồi nhỏ, Condon cho biết cơ hội được bơi trong nước là lí do chính để cô tham gia "Bơi đêm". “Tôi luôn luôn hứng thú với việc bơi lội trước ống kính máy quay.” Nữ diễn viên cho biết mình đặc biệt yêu thích những bộ phim lấy bối cảnh trên bãi biển. “Nhưng một lý do khác nữa để tôi nhận vai diễn này chính là vì tôi chưa từng có cơ hội góp mặt trong một phim kinh dị nào trước đó, và tôi luôn mong muốn được trở thành một diễn viên có thể diễn xuất ở đủ mọi thể loại điện ảnh khác nhau”.

Nói về nhân vật của mình, Condon cho biết: “Trong phim ảnh, người hùng thường là những siêu nhân với sức mạnh đáng nể. Nhưng đôi lúc, họ chỉ là những người bình thường và Eve là một nhân vật như vậy. Cô ấy là một người phụ nữ bận rộn với việc chăm sóc 2 con nhỏ khi chồng đi thi đấu – đó là một công việc khó khăn nhưng hiếm khi được ghi nhận. Eve giữ trách nhiệm gắn kết mọi thứ với nhau nhưng lại không phải là người được đón nhận vinh quang trong gia đình. Cuộc hôn nhân của họ cũng không hoàn hảo, đó là điều khiến tôi thích thú. Vai diễn này thực sự có sức hấp dẫn rất lớn đối với tôi”.

"Bơi đêm" đưa người xem thông điệp: bể bơi có thể là một sân chơi thiên đường dành cho tất cả mọi người ở đủ mọi độ tuổi, nhưng cũng là mối nguy hiểm chết người đối với những ai bị quyến rũ bởi làn nước trong xanh mát rượi nhưng lại thiếu đi kỹ năng để có thể vượt qua được những phần sâu thẳm và đen tối nhất của nó. Nhất là khi màn đêm buông xuống.

"Bơi đêm" dự kiến khởi chiếu ngày 23/2.